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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3749375037513752

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:55

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Зе-дент провів телефонну розмову з Путіним
орал,сорвал голос даже
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:13

Re: Політичні дискусії

От я це все читаю - і не можу зрозуміти ... Ну - русофіли зрозуміло - вони хочуть дружніх стосунків з РФ незалежно ні від чого . Їм не треба ні ЄС , ні НАТО - достатньо великого "русского міра" на будь-яких територіях . А от чого хочуть інші - мені незрозуміло . Війни великої з РФ до кінця? Нереально насправді . Військової операції як у хорватів ? Дуже сумнівно і все-таки наступальні сили нашої армії не дуже ... Плюс зрадники та колаборанти у нас . Плюс невідома реакція НАТО і Заходу в цілому ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:35

  Puente написав:От я це все читаю - і не можу зрозуміти ... Ну - русофіли зрозуміло - вони хочуть дружніх стосунків з РФ незалежно ні від чого . Їм не треба ні ЄС , ні НАТО - достатньо великого "русского міра" на будь-яких територіях . А от чого хочуть інші - мені незрозуміло . Війни великої з РФ до кінця? Нереально насправді .


После игры в танчики, когда успешно прошел очередной уровень - очень даже реально! :D
AlexxK
 
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