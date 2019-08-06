орал,сорвал голос даже
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 сер, 2019 12:55
Re: Політичні дискусії
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 07 сер, 2019 13:13
Re: Політичні дискусії
От я це все читаю - і не можу зрозуміти ... Ну - русофіли зрозуміло - вони хочуть дружніх стосунків з РФ незалежно ні від чого . Їм не треба ні ЄС , ні НАТО - достатньо великого "русского міра" на будь-яких територіях . А от чого хочуть інші - мені незрозуміло . Війни великої з РФ до кінця? Нереально насправді . Військової операції як у хорватів ? Дуже сумнівно і все-таки наступальні сили нашої армії не дуже ... Плюс зрадники та колаборанти у нас . Плюс невідома реакція НАТО і Заходу в цілому ...
Додано: Сер 07 сер, 2019 13:35
После игры в танчики, когда успешно прошел очередной уровень - очень даже реально!
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