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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 сер, 2019 13:13
Re: Політичні дискусії
От я це все читаю - і не можу зрозуміти ... Ну - русофіли зрозуміло - вони хочуть дружніх стосунків з РФ незалежно ні від чого . Їм не треба ні ЄС , ні НАТО - достатньо великого "русского міра" на будь-яких територіях . А от чого хочуть інші - мені незрозуміло . Війни великої з РФ до кінця? Нереально насправді . Військової операції як у хорватів ? Дуже сумнівно і все-таки наступальні сили нашої армії не дуже ... Плюс зрадники та колаборанти у нас . Плюс невідома реакція НАТО і Заходу в цілому ...
Додано: Сер 07 сер, 2019 13:35
После игры в танчики, когда успешно прошел очередной уровень - очень даже реально!
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:48
AlexxK
Де Верховний зеблоїди?
Всіх називали порохоботами,а самі такі самі порохоботи.
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:48
Re: Політичні дискусії
І я читаю і не можу зрозуміти
Чого хочуть русофіли?
Невже приклад Криму і Ордло(де русофілів переважна більшість )- не довів русофілам що знаходження що в складі ереф , що в сірій зоні підконтрольній ереф -тільки погіршує життя населення
Невже приклад добробатів і результати виборів не показав русофілам і совкофілам що за їх ідеї проголосує тільки кожен пятий , тобто четверо будуть проти їх ідей , а значить ні позучого , і гібридного , ні силового приєднання територій України і перетворення її в сіру зону а-ля ОРДЛО - не можливе.
Тому
Невже простий економічний розрахунок не показав совко- і русо-філам , що доцільніше поки вони не накликали війну на свої дома - продати ці маєтності і з отриманими коштами швиденько втікати освоювати безмежні простори росії.... це все одно краще ніж бути погорілцем під кулями в ордло , або не виїзним з російським паспортом за межі ерефії...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 07 сер, 2019 15:25
Слёзно умолял перестать стрелять.
На что был послан на .... выполнение Минских.
Теперь уже точно не вернусь
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