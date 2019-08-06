RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3750375137523753>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:13

Re: Політичні дискусії

От я це все читаю - і не можу зрозуміти ... Ну - русофіли зрозуміло - вони хочуть дружніх стосунків з РФ незалежно ні від чого . Їм не треба ні ЄС , ні НАТО - достатньо великого "русского міра" на будь-яких територіях . А от чого хочуть інші - мені незрозуміло . Війни великої з РФ до кінця? Нереально насправді . Військової операції як у хорватів ? Дуже сумнівно і все-таки наступальні сили нашої армії не дуже ... Плюс зрадники та колаборанти у нас . Плюс невідома реакція НАТО і Заходу в цілому ...
Puente
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:35

  Puente написав:От я це все читаю - і не можу зрозуміти ... Ну - русофіли зрозуміло - вони хочуть дружніх стосунків з РФ незалежно ні від чого . Їм не треба ні ЄС , ні НАТО - достатньо великого "русского міра" на будь-яких територіях . А от чого хочуть інші - мені незрозуміло . Війни великої з РФ до кінця? Нереально насправді .


После игры в танчики, когда успешно прошел очередной уровень - очень даже реально! :D
AlexxK
 
Повідомлень: 14
З нами з: 23.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:48

AlexxK

Де Верховний зеблоїди?
Всіх називали порохоботами,а самі такі самі порохоботи.

https://sprotyv.info/news/dejstvuj-verh ... zelenskomu
Ethereum
 
Повідомлень: 655
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:48

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:От я це все читаю - і не можу зрозуміти ... Ну - русофіли зрозуміло - вони хочуть дружніх стосунків з РФ незалежно ні від чого
І я читаю і не можу зрозуміти
Чого хочуть русофіли?
Невже приклад Криму і Ордло(де русофілів переважна більшість )- не довів русофілам що знаходження що в складі ереф , що в сірій зоні підконтрольній ереф -тільки погіршує життя населення
Невже приклад добробатів і результати виборів не показав русофілам і совкофілам що за їх ідеї проголосує тільки кожен пятий , тобто четверо будуть проти їх ідей , а значить ні позучого , і гібридного , ні силового приєднання територій України і перетворення її в сіру зону а-ля ОРДЛО - не можливе.

Тому
Невже простий економічний розрахунок не показав совко- і русо-філам , що доцільніше поки вони не накликали війну на свої дома - продати ці маєтності і з отриманими коштами швиденько втікати освоювати безмежні простори росії.... це все одно краще ніж бути погорілцем під кулями в ордло , або не виїзним з російським паспортом за межі ерефії...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21244
З нами з: 15.01.09
Подякував: 144 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:25

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:Зе-дент провів телефонну розмову з Путіним
орал,сорвал голос даже


Слёзно умолял перестать стрелять.
На что был послан на .... выполнение Минских.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 26.03.16
Подякував: 134 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:44

  Shram написав:
  Мизантрóп написав:
  Frant написав:Зе-дент провів телефонну розмову з Путіним
орал,сорвал голос даже


Слёзно умолял перестать стрелять.
На что был послан на .... выполнение Минских.

Так, Зелений плакав, стоячи на колінах, і вельми просив Пукіна, щоб той не стріляв.

Гарного преЗЕдента вибрали, правда? :mrgreen:

"Зеленський зателефонував Путіну: "Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей". "

https://censor.net.ua/ua/news/3141653/z ... ly_vbyvaty
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20322
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:28

Читая форум.
Идиотизм на марше и крепчает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13796
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4231 раз.
Подякували: 3910 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:30

  budivelnik написав:
  Puente написав:От я це все читаю - і не можу зрозуміти ... Ну - русофіли зрозуміло - вони хочуть дружніх стосунків з РФ незалежно ні від чого
І я читаю і не можу зрозуміти
Чого хочуть русофіли?
Невже приклад Криму і Ордло(де русофілів переважна більшість )- не довів русофілам що знаходження що в складі ереф , що в сірій зоні підконтрольній ереф -тільки погіршує життя населення
Невже приклад добробатів і результати виборів не показав русофілам і совкофілам що за їх ідеї проголосує тільки кожен пятий , тобто четверо будуть проти їх ідей , а значить ні позучого , і гібридного , ні силового приєднання територій України і перетворення її в сіру зону а-ля ОРДЛО - не можливе.

Тому
Невже простий економічний розрахунок не показав совко- і русо-філам , що доцільніше поки вони не накликали війну на свої дома - продати ці маєтності і з отриманими коштами швиденько втікати освоювати безмежні простори росії.... це все одно краще ніж бути погорілцем під кулями в ордло , або не виїзним з російським паспортом за межі ерефії...



Уважаемые модераторы, прошу не удалять! Бесконечно от одной из сторон звучат обвинения в "русофилии", поэтому необходимо, наконец, договориться о терминах. Спасибо!


1) украинофилы - это свободные от внешних вражеских пропаганд граждане Украины, ставящие во главу угла государственные интересы перед лицом всех угроз, внутренних и внешних, и всех их проявлений - этнических, культурных, экономических, геополитических. Украинофилу необязательно иметь кричащие проявления исторических атрибутов, как то вышиванка, шаровары, оселедец. Необязательно выставлять украинский флаг под лобовое стекло машины и на балконе. Украинофилы могут быть моно-, или мульти-культурными и языковыми. Они могут быть верующими любой религии, прихожанами любой церкви, или агностиками/атеистами.

2) русофилы - подверженные российской вражеской пропаганде украинцы, или русские граждане Украине, а также граждане россии любой национальности, ставящие приоритет т.н. "единства народов" выше украинского суверенитета и государственности. Русофил как правило русскоязычен, находится под влиянием российских СМИ и/или родственников. Считает украинцев сельским классом большого русского народа. Склонен проявлять открытую украинофобию - неуважение к языку, культуре и суверенной истории Украины, а также сепаратизм. Зачастую православен УПЦ МП.

3) и американофилы - подверженные западной пропаганде украинцы, или представители украинской диаспоры неукраинского гражданства. Ставят приоритет евроатлантической интеграции любой ценой выше украинского суверенитета и нейтралитета. Повальные русофобы, движимые идеей "от", а не "к" (геть від Москви, остаточне прощавай). Преимущественно, носители напускного патриотизма в виде вышиванок, усов и оселедцев, а также нелитературного ополяченного украинского, либо суржика. Считают себя интеллектуальной элитой и демонстративно подчеркивают свое превосходство не только перед русофилами, но и украинофилами. По вероисповеданию могут быть как православными, так и униатами и католиками.

Так вот ты, budivelnik - типичный представитель американофилии. От любви к Украине у тебя один нарочитый патриотический "экстерьер", являющийся необязательным и точно недостаточным условием для того, чтобы называться украинофилом. Ты также, как и русофилы, не видишь Украину суверенным государством, действующим от своего имени и в своих интересах. Лучшей формой государственного "строительства" ты считаешь внешнее управление...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3170
З нами з: 02.05.18
Подякував: 754 раз.
Подякували: 1801 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:52

  zРадио написав:А между тем, я всего-навсего не могу читать бред о том


Поскольку он опять начал забалтывать форум, напоминаю два самых эпичных фейла критикуса со вчерашнего дня:
1. Он попытался рассказать, что Югославию бомбили в нарушение резолюции СБ ООН.
2. Он попытался рассказать, что в резолюции о миротворцах не было ни слова о НАТО.

Остальные три вчерашних фейла уже менее интересны.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4681
З нами з: 07.04.17
Подякував: 425 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:55

А по поводу звонка Зе в Москву...

Ну что сказать, он бы еще видеообращение на коленях записал бы. "Я очень прошу вас повлиять на ту сторону..."

Где ж его предвыборный гонор, где же ролики из качалочки, где он пыжился изображать мачо?

Ах ну, да, концепция поменялась - теперь "я вам ничего не обещал". :D
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4681
З нами з: 07.04.17
Подякував: 425 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3750375137523753>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo, zРадио і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74269)
07.08.2019 18:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.