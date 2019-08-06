Додано: Сер 07 сер, 2019 16:30

budivelnik написав: Puente написав: От я це все читаю - і не можу зрозуміти ... Ну - русофіли зрозуміло - вони хочуть дружніх стосунків з РФ незалежно ні від чого От я це все читаю - і не можу зрозуміти ... Ну - русофіли зрозуміло - вони хочуть дружніх стосунків з РФ незалежно ні від чого І я читаю і не можу зрозуміти

Чого хочуть русофіли?

Невже приклад Криму і Ордло(де русофілів переважна більшість )- не довів русофілам що знаходження що в складі ереф , що в сірій зоні підконтрольній ереф -тільки погіршує життя населення

Невже приклад добробатів і результати виборів не показав русофілам і совкофілам що за їх ідеї проголосує тільки кожен пятий , тобто четверо будуть проти їх ідей , а значить ні позучого , і гібридного , ні силового приєднання територій України і перетворення її в сіру зону а-ля ОРДЛО - не можливе.



Тому

Невже простий економічний розрахунок не показав совко- і русо-філам , що доцільніше поки вони не накликали війну на свої дома - продати ці маєтності і з отриманими коштами швиденько втікати освоювати безмежні простори росії.... це все одно краще ніж бути погорілцем під кулями в ордло , або не виїзним з російським паспортом за межі ерефії... І я читаю і не можу зрозумітиЧого хочуть русофіли?Невже приклад Криму і Ордло(де русофілів переважна більшість )- не довів русофілам що знаходження що в складі ереф , що в сірій зоні підконтрольній ереф -тільки погіршує життя населенняНевже приклад добробатів і результати виборів не показав русофілам і совкофілам що за їх ідеї проголосує тільки кожен пятий , тобто четверо будуть проти їх ідей , а значить ні позучого , і гібридного , ні силового приєднання територій України і перетворення її в сіру зону а-ля ОРДЛО - не можливе.ТомуНевже простий економічний розрахунок не показав совко- і русо-філам , що доцільніше поки вони не накликали війну на свої дома - продати ці маєтності і з отриманими коштами швиденько втікати освоювати безмежні простори росії.... це все одно краще ніж бути погорілцем під кулями в ордло , або не виїзним з російським паспортом за межі ерефії...

1)- это свободные от внешних вражеских пропаганд граждане Украины, ставящие во главу угла государственные интересы перед лицом всех угроз, внутренних и внешних, и всех их проявлений - этнических, культурных, экономических, геополитических. Украинофилу необязательно иметь кричащие проявления исторических атрибутов, как то вышиванка, шаровары, оселедец. Необязательно выставлять украинский флаг под лобовое стекло машины и на балконе. Украинофилы могут быть моно-, или мульти-культурными и языковыми. Они могут быть верующими любой религии, прихожанами любой церкви, или агностиками/атеистами.2)- подверженные российской вражеской пропаганде украинцы, или русские граждане Украине, а также граждане россии любой национальности, ставящие приоритет т.н. "единства народов" выше украинского суверенитета и государственности. Русофил как правило русскоязычен, находится под влиянием российских СМИ и/или родственников. Считает украинцев сельским классом большого русского народа. Склонен проявлять открытую украинофобию - неуважение к языку, культуре и суверенной истории Украины, а также сепаратизм. Зачастую православен УПЦ МП.3) и- подверженные западной пропаганде украинцы, или представители украинской диаспоры неукраинского гражданства. Ставят приоритет евроатлантической интеграции любой ценой выше украинского суверенитета и нейтралитета. Повальные русофобы, движимые идеей "от", а не "к" (геть від Москви, остаточне прощавай). Преимущественно, носители напускного патриотизма в виде вышиванок, усов и оселедцев, а также нелитературного ополяченного украинского, либо суржика. Считают себя интеллектуальной элитой и демонстративно подчеркивают свое превосходство не только перед русофилами, но и украинофилами. По вероисповеданию могут быть как православными, так и униатами и католиками.Так вот ты,- типичный представитель американофилии. От любви к Украине у тебя один нарочитый патриотический "экстерьер", являющийся необязательным и точно недостаточным условием для того, чтобы называться украинофилом. Ты также, как и русофилы, не видишь Украину суверенным государством, действующим от своего имени и в своих интересах. Лучшей формой государственного "строительства" ты считаешь внешнее управление...