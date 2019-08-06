|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 сер, 2019 13:13
Re: Політичні дискусії
От я це все читаю - і не можу зрозуміти ... Ну - русофіли зрозуміло - вони хочуть дружніх стосунків з РФ незалежно ні від чого . Їм не треба ні ЄС , ні НАТО - достатньо великого "русского міра" на будь-яких територіях . А от чого хочуть інші - мені незрозуміло . Війни великої з РФ до кінця? Нереально насправді . Військової операції як у хорватів ? Дуже сумнівно і все-таки наступальні сили нашої армії не дуже ... Плюс зрадники та колаборанти у нас . Плюс невідома реакція НАТО і Заходу в цілому ...
Додано: Сер 07 сер, 2019 13:35
После игры в танчики, когда успешно прошел очередной уровень - очень даже реально!
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:48
AlexxK
Де Верховний зеблоїди?
Всіх називали порохоботами,а самі такі самі порохоботи.
Додано: Сер 07 сер, 2019 14:48
Re: Політичні дискусії
І я читаю і не можу зрозуміти
Чого хочуть русофіли?
Невже приклад Криму і Ордло(де русофілів переважна більшість )- не довів русофілам що знаходження що в складі ереф , що в сірій зоні підконтрольній ереф -тільки погіршує життя населення
Невже приклад добробатів і результати виборів не показав русофілам і совкофілам що за їх ідеї проголосує тільки кожен пятий , тобто четверо будуть проти їх ідей , а значить ні позучого , і гібридного , ні силового приєднання територій України і перетворення її в сіру зону а-ля ОРДЛО - не можливе.
Тому
Невже простий економічний розрахунок не показав совко- і русо-філам , що доцільніше поки вони не накликали війну на свої дома - продати ці маєтності і з отриманими коштами швиденько втікати освоювати безмежні простори росії.... це все одно краще ніж бути погорілцем під кулями в ордло , або не виїзним з російським паспортом за межі ерефії...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 07 сер, 2019 15:25
Слёзно умолял перестать стрелять.
На что был послан на .... выполнение Минских.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 07 сер, 2019 15:44
Так, Зелений плакав, стоячи на колінах, і вельми просив Пукіна, щоб той не стріляв.
Гарного преЗЕдента вибрали, правда?
"Зеленський зателефонував Путіну: "Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей". "
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:28
Читая форум.
Идиотизм на марше и крепчает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:30
Уважаемые модераторы, прошу не удалять! Бесконечно от одной из сторон звучат обвинения в "русофилии", поэтому необходимо, наконец, договориться о терминах. Спасибо!
1) украинофилы - это свободные от внешних вражеских пропаганд граждане Украины, ставящие во главу угла государственные интересы перед лицом всех угроз, внутренних и внешних, и всех их проявлений - этнических, культурных, экономических, геополитических. Украинофилу необязательно иметь кричащие проявления исторических атрибутов, как то вышиванка, шаровары, оселедец. Необязательно выставлять украинский флаг под лобовое стекло машины и на балконе. Украинофилы могут быть моно-, или мульти-культурными и языковыми. Они могут быть верующими любой религии, прихожанами любой церкви, или агностиками/атеистами.
2) русофилы - подверженные российской вражеской пропаганде украинцы, или русские граждане Украине, а также граждане россии любой национальности, ставящие приоритет т.н. "единства народов" выше украинского суверенитета и государственности. Русофил как правило русскоязычен, находится под влиянием российских СМИ и/или родственников. Считает украинцев сельским классом большого русского народа. Склонен проявлять открытую украинофобию - неуважение к языку, культуре и суверенной истории Украины, а также сепаратизм. Зачастую православен УПЦ МП.
3) и американофилы - подверженные западной пропаганде украинцы, или представители украинской диаспоры неукраинского гражданства. Ставят приоритет евроатлантической интеграции любой ценой выше украинского суверенитета и нейтралитета. Повальные русофобы, движимые идеей "от", а не "к" (геть від Москви, остаточне прощавай). Преимущественно, носители напускного патриотизма в виде вышиванок, усов и оселедцев, а также нелитературного ополяченного украинского, либо суржика. Считают себя интеллектуальной элитой и демонстративно подчеркивают свое превосходство не только перед русофилами, но и украинофилами. По вероисповеданию могут быть как православными, так и униатами и католиками.
Так вот ты, budivelnik - типичный представитель американофилии. От любви к Украине у тебя один нарочитый патриотический "экстерьер", являющийся необязательным и точно недостаточным условием для того, чтобы называться украинофилом. Ты также, как и русофилы, не видишь Украину суверенным государством, действующим от своего имени и в своих интересах. Лучшей формой государственного "строительства" ты считаешь внешнее управление...
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:52
Поскольку он опять начал забалтывать форум, напоминаю два самых эпичных фейла критикуса со вчерашнего дня:
1. Он попытался рассказать, что Югославию бомбили в нарушение резолюции СБ ООН.
2. Он попытался рассказать, что в резолюции о миротворцах не было ни слова о НАТО.
Остальные три вчерашних фейла уже менее интересны.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 07 сер, 2019 16:55
А по поводу звонка Зе в Москву...
Ну что сказать, он бы еще видеообращение на коленях записал бы. "Я очень прошу вас повлиять на ту сторону..."
Где ж его предвыборный гонор, где же ролики из качалочки, где он пыжился изображать мачо?
Ах ну, да, концепция поменялась - теперь "я вам ничего не обещал".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
|