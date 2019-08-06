Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:budivelnik - типичный представитель американофилии.
Я б в свою чергу попросив модераторів З повідомлення в якому описуються терміни - забрати твердження що будівельник-американофіл... Або зобовязати опонента представити в найкоротший термін цитати будівельника,якіб підтверджували брехню яку про будівельника розпускає зрадофіл.
ПС Цитати які б підтверджували русофільство і зрадофілію Зетрадіо - я можу надати
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/053772-еп "ПЕТИЦІЯ Звільнити Богдана Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України", розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 23.05.2019 громадянином А.В.Качором
Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян" мною розглянуто розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну петицію щодо звільнення Богдана Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України, яку підтримали понад 25 000 громадян. Стосовно порушеного у петиції питання зазначаю, що Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 434 А.Богдана звільнено з посади Глави Адміністрації Президента України.
budivelnik написав:Я б в свою чергу попросив модераторів З повідомлення в якому описуються терміни - забрати твердження що будівельник-американофіл... Або зобовязати опонента представити в найкоротший термін цитати будівельника,якіб підтверджували брехню яку про будівельника розпускає зрадофіл.
Ты буквально вчера это писал - геть від Москви путем евроатлантической интеграции. Более того, ты неоднократно оправдывал назначение экспатов на высшие государственные должности тем, что среди украинцев нереально найти неворующих профессионалов.
budivelnik написав:Цитати які б підтверджували русофільство і зрадофілію Зетрадіо - я можу надати
А вот на спор, что ни одной цитаты русофильства ты у меня не найдешь?
Зрадофилия - возможно, хотя этот термин мы тоже не обсудили.
В теории и практике прогнозирования часто используется 3 варианта будущего - консервативный, базовый и оптимистичный. Мои оценки действительно порой бывают консервативными, не отрицаю. Но делается это лишь с перестраховочной целью - порохоботам, пока Порошенко был президентом, естественно, это не нравилось.
Ничего смертельного - зато насчет Зеленского все ваши прогнозы более, чем консервативные. Хотя тот еще даже не успел себя проявить. Зрада это, или не зрада - сам решай...
budivelnik написав:Я б в свою чергу попросив модераторів З повідомлення в якому описуються терміни - забрати твердження що будівельник-американофіл... Або зобовязати опонента представити в найкоротший термін цитати будівельника,якіб підтверджували брехню яку про будівельника розпускає зрадофіл.
Ты буквально вчера это писал - геть від Москви путем евроатлантической интеграции.
По твоїй логіці , геть від москви і Європу=американофіл? Якась збочена в тебе логіка
zРадио написав: Более того, ты неоднократно оправдывал назначение экспатов на высшие государственные должности тем, что среди украинцев нереально найти неворующих профессионалов.
Брехня-факти в студію. При цьому я не маю нічого проти призначення спеціалістів з Європи/Америки на керівні посади у нас. Але не мати проти і закликати-це різні речі. Тому знайди де я закликаю.. Підозрюю що твої пошуки закінчаться нічим,так само як нічим для тебе закінчилась твоя брехня про шоколадні батончики...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/053772-еп "ПЕТИЦІЯ Звільнити Богдана Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України", розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 23.05.2019 громадянином А.В.Качором
Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян" мною розглянуто розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну петицію щодо звільнення Богдана Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України, яку підтримали понад 25 000 громадян. Стосовно порушеного у петиції питання зазначаю, що Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 434 А.Богдана звільнено з посади Глави Адміністрації Президента України.
Помощник главы Офиса президента Иван Апаршин считает, что в ближайшей или среднесрочной перспективе открытый военный конфликт с Россией является вероятным. Об этом он сказал во время круглого стола "Ключевые военные вызовы для Украины и возможности реагирования государства", сообщает Укринформ.
А как же "надо просто перестать стрелять"? Как же "Порошенко не прекращает войну, только потому что на ней наживается"?
Что же поменялось?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Помощник главы Офиса президента Иван Апаршин считает, что в ближайшей или среднесрочной перспективе открытый военный конфликт с Россией является вероятным. Об этом он сказал во время круглого стола "Ключевые военные вызовы для Украины и возможности реагирования государства", сообщает Укринформ.
А как же "надо просто перестать стрелять"? Как же "Порошенко не прекращает войну, только потому что на ней наживается"?
Что же поменялось?
Ива́н Миха́йлович Апа́ршин — советский и украинский военный, полковник запаса, ответственный за вопросы безопасности и обороны в команде президента Украины Владимира Зеленского. Википедия Родился: 25 мая 1956 г. (возраст 63 года), Берлин, Германия
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.