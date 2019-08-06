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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3750375137523753 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 07 сер, 2019 16:58 zРадио написав: budivelnik - типичный представитель американофилии. budivelnik - типичный представитель американофилии. Я б в свою чергу попросив модераторів

З повідомлення в якому описуються терміни - забрати твердження що будівельник-американофіл...

Або зобовязати опонента представити в найкоротший термін цитати будівельника,якіб підтверджували брехню яку про будівельника розпускає зрадофіл.



ПС

Цитати які б підтверджували русофільство і зрадофілію Зетрадіо - я можу надати Я б в свою чергу попросив модераторівЗ повідомлення в якому описуються терміни - забрати твердження що будівельник-американофіл...Або зобовязати опонента представити в найкоротший термін цитати будівельника,якіб підтверджували брехню яку про будівельника розпускає зрадофіл.ПСЦитати які б підтверджували русофільство і зрадофілію Зетрадіо - я можу надати в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21245 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 17:25



Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян" мною розглянуто розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну петицію щодо звільнення Богдана Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України, яку підтримали понад 25 000 громадян.

Стосовно порушеного у петиції питання зазначаю, що Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 434 А.Богдана звільнено з посади Глави Адміністрації Президента України.



В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ



https://petition.president.gov.ua/petition/53772

Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/053772-еп "ПЕТИЦІЯ Звільнити Богдана Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України", розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 23.05.2019 громадянином А.В.КачоромВідповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян" мною розглянуто розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну петицію щодо звільнення Богдана Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України, яку підтримали понад 25 000 громадян.В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ



Ирония Зеленского заключается в том, что в июне президент ликвидировал Администрацию президента и учредил Офис президента Украины. Богдана он назначил на на пост руководителя ОП. Surfer

Повідомлень: 2003 З нами з: 14.11.13 Подякував: 129 раз. Подякували: 685 раз. Профіль 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 17:26 budivelnik написав: Я б в свою чергу попросив модераторів

З повідомлення в якому описуються терміни - забрати твердження що будівельник-американофіл...

Або зобовязати опонента представити в найкоротший термін цитати будівельника,якіб підтверджували брехню яку про будівельника розпускає зрадофіл.

Я б в свою чергу попросив модераторівЗ повідомлення в якому описуються терміни - забрати твердження що будівельник-американофіл...Або зобовязати опонента представити в найкоротший термін цитати будівельника,якіб підтверджували брехню яку про будівельника розпускає зрадофіл.



Ты буквально вчера это писал - геть від Москви путем евроатлантической интеграции. Более того, ты неоднократно оправдывал назначение экспатов на высшие государственные должности тем, что среди украинцев нереально найти неворующих профессионалов.





budivelnik написав: Цитати які б підтверджували русофільство і зрадофілію Зетрадіо - я можу надати Цитати які б підтверджували русофільство і зрадофілію Зетрадіо - я можу надати



А вот на спор, что ни одной цитаты русофильства ты у меня не найдешь?



Зрадофилия - возможно, хотя этот термин мы тоже не обсудили.



В теории и практике прогнозирования часто используется 3 варианта будущего - консервативный, базовый и оптимистичный. Мои оценки действительно порой бывают консервативными, не отрицаю. Но делается это лишь с перестраховочной целью - порохоботам, пока Порошенко был президентом, естественно, это не нравилось.



Ничего смертельного - зато насчет Зеленского все ваши прогнозы более, чем консервативные. Хотя тот еще даже не успел себя проявить. Зрада это, или не зрада - сам решай... Ты буквально вчера это писал - геть від Москви путем евроатлантической интеграции. Более того, ты неоднократно оправдывал назначение экспатов на высшие государственные должности тем, что среди украинцев нереально найти неворующих профессионалов.А вот на спор, чтоцитаты русофильства ты у меня не найдешь?Зрадофилия - возможно, хотя этот термин мы тоже не обсудили.В теории и практике прогнозирования часто используется 3 варианта будущего - консервативный, базовый и оптимистичный. Мои оценки действительно порой бывают консервативными, не отрицаю. Но делается это лишь с перестраховочной целью - порохоботам, пока Порошенко был президентом, естественно, это не нравилось.Ничего смертельного - зато насчет Зеленского все ваши прогнозы более, чем консервативные. Хотя тот еще даже не успел себя проявить. Зрада это, или не зрада - сам решай... zРадио

Повідомлень: 3172 З нами з: 02.05.18 Подякував: 754 раз. Подякували: 1801 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 17:48 zРадио написав: budivelnik написав: Я б в свою чергу попросив модераторів

З повідомлення в якому описуються терміни - забрати твердження що будівельник-американофіл...

Або зобовязати опонента представити в найкоротший термін цитати будівельника,якіб підтверджували брехню яку про будівельника розпускає зрадофіл.

Я б в свою чергу попросив модераторівЗ повідомлення в якому описуються терміни - забрати твердження що будівельник-американофіл...Або зобовязати опонента представити в найкоротший термін цитати будівельника,якіб підтверджували брехню яку про будівельника розпускає зрадофіл. Ты буквально вчера это писал - геть від Москви путем евроатлантической интеграции. Ты буквально вчера это писал - геть від Москви путем евроатлантической интеграции. По твоїй логіці , геть від москви і Європу=американофіл?

Якась збочена в тебе логіка zРадио написав: Более того, ты неоднократно оправдывал назначение экспатов на высшие государственные должности тем, что среди украинцев нереально найти неворующих профессионалов. Более того, ты неоднократно оправдывал назначение экспатов на высшие государственные должности тем, что среди украинцев нереально найти неворующих профессионалов. Брехня-факти в студію.

При цьому я не маю нічого проти призначення спеціалістів з Європи/Америки на керівні посади у нас.

Але не мати проти і закликати-це різні речі.

Тому знайди де я закликаю..

Підозрюю що твої пошуки закінчаться нічим,так само як нічим для тебе закінчилась твоя брехня про шоколадні батончики... По твоїй логіці , геть від москви і Європу=американофіл?Якась збочена в тебе логікаБрехня-факти в студію.При цьому я не маю нічого проти призначення спеціалістів з Європи/Америки на керівні посади у нас.Але не мати проти і закликати-це різні речі.Тому знайди де я закликаю..Підозрюю що твої пошуки закінчаться нічим,так само як нічим для тебе закінчилась твоя брехня про шоколадні батончики... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21245 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 17:49 Surfer написав:



Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян" мною розглянуто розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну петицію щодо звільнення Богдана Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України, яку підтримали понад 25 000 громадян.

Стосовно порушеного у петиції питання зазначаю, що Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 434 А.Богдана звільнено з посади Глави Адміністрації Президента України.



В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ



https://petition.president.gov.ua/petition/53772

Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/053772-еп "ПЕТИЦІЯ Звільнити Богдана Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України", розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 23.05.2019 громадянином А.В.КачоромВідповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян" мною розглянуто розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну петицію щодо звільнення Богдана Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України, яку підтримали понад 25 000 громадян.В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ



Ирония Зеленского заключается в том, что в июне президент ликвидировал Администрацию президента и учредил Офис президента Украины. Богдана он назначил на на пост руководителя ОП.



Порохоботам, конечно, знатно дали по сусалам, но не хотелось бы, чтобы ответы в стиле КВН-овской разминки стали обыденной практикой "решения" реальных проблем государства...



Соблазн управлять на кураже у этой команды очень велик... Порохоботам, конечно, знатно дали по сусалам, но не хотелось бы, чтобы ответы в стиле КВН-овской разминки стали обыденной практикой "решения" реальных проблем государства...Соблазн управлять на кураже у этой команды очень велик... zРадио

Повідомлень: 3172 З нами з: 02.05.18 Подякував: 754 раз. Подякували: 1801 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 17:51 "Вооруженные силы Украины и страна в целом должны готовиться к возможной агрессии со стороны России", - сказал Иван Апаршин

https://news.liga.net/politics/news/pomoschnik-bogdana-zayavil-o-veroyatnoy-agressii-rf-v-blijayshee-vremya

Помощник главы Офиса президента Иван Апаршин считает, что в ближайшей или среднесрочной перспективе открытый военный конфликт с Россией является вероятным. Об этом он сказал во время круглого стола "Ключевые военные вызовы для Украины и возможности реагирования государства", сообщает Укринформ.



А как же "надо просто перестать стрелять"? Как же "Порошенко не прекращает войну, только потому что на ней наживается"?



Что же поменялось? А как же "надо просто перестать стрелять"? Как же "Порошенко не прекращает войну, только потому что на ней наживается"?Что же поменялось? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4683 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 17:52 zРадио написав: Порохоботам, конечно, знатно дали по сусалам Порохоботам, конечно, знатно дали по сусалам



Вот незадача у зефилов - перемоги приходится выдумывать на ровном месте. Вот незадача у зефилов - перемоги приходится выдумывать на ровном месте. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4683 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 18:17 Sommer написав: "Вооруженные силы Украины и страна в целом должны готовиться к возможной агрессии со стороны России", - сказал Иван Апаршин

https://news.liga.net/politics/news/pomoschnik-bogdana-zayavil-o-veroyatnoy-agressii-rf-v-blijayshee-vremya

Помощник главы Офиса президента Иван Апаршин считает, что в ближайшей или среднесрочной перспективе открытый военный конфликт с Россией является вероятным. Об этом он сказал во время круглого стола "Ключевые военные вызовы для Украины и возможности реагирования государства", сообщает Укринформ.



А как же "надо просто перестать стрелять"? Как же "Порошенко не прекращает войну, только потому что на ней наживается"?



Что же поменялось? А как же "надо просто перестать стрелять"? Как же "Порошенко не прекращает войну, только потому что на ней наживается"?Что же поменялось?

Ива́н Миха́йлович Апа́ршин — советский и украинский военный, полковник запаса, ответственный за вопросы безопасности и обороны в команде президента Украины Владимира Зеленского. Википедия

Родился: 25 мая 1956 г. (возраст 63 года), Берлин, Германия

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13797 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4231 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 18:31 Sommer написав: zРадио написав: Порохоботам, конечно, знатно дали по сусалам Порохоботам, конечно, знатно дали по сусалам



Вот незадача у зефилов - перемоги приходится выдумывать на ровном месте. Вот незадача у зефилов - перемоги приходится выдумывать на ровном месте. Втрата чотирьох військових за день - то перемога від зекоманди? Втрата чотирьох військових за день - то перемога від зекоманди? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20323 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3750375137523753 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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