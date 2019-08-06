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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3750375137523753

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 16:58

  zРадио написав:budivelnik - типичный представитель американофилии.
Я б в свою чергу попросив модераторів
З повідомлення в якому описуються терміни - забрати твердження що будівельник-американофіл...
Або зобовязати опонента представити в найкоротший термін цитати будівельника,якіб підтверджували брехню яку про будівельника розпускає зрадофіл.

ПС
Цитати які б підтверджували русофільство і зрадофілію Зетрадіо - я можу надати
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:25

Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/053772-еп "ПЕТИЦІЯ Звільнити Богдана Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України", розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 23.05.2019 громадянином А.В.Качором

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян" мною розглянуто розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну петицію щодо звільнення Богдана Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України, яку підтримали понад 25 000 громадян.
Стосовно порушеного у петиції питання зазначаю, що Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 434 А.Богдана звільнено з посади Глави Адміністрації Президента України.

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

https://petition.president.gov.ua/petition/53772


Ирония Зеленского заключается в том, что в июне президент ликвидировал Администрацию президента и учредил Офис президента Украины. Богдана он назначил на на пост руководителя ОП.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:26

  budivelnik написав:Я б в свою чергу попросив модераторів
З повідомлення в якому описуються терміни - забрати твердження що будівельник-американофіл...
Або зобовязати опонента представити в найкоротший термін цитати будівельника,якіб підтверджували брехню яку про будівельника розпускає зрадофіл.


Ты буквально вчера это писал - геть від Москви путем евроатлантической интеграции. Более того, ты неоднократно оправдывал назначение экспатов на высшие государственные должности тем, что среди украинцев нереально найти неворующих профессионалов.


  budivelnik написав:Цитати які б підтверджували русофільство і зрадофілію Зетрадіо - я можу надати


А вот на спор, что ни одной цитаты русофильства ты у меня не найдешь?

Зрадофилия - возможно, хотя этот термин мы тоже не обсудили.

В теории и практике прогнозирования часто используется 3 варианта будущего - консервативный, базовый и оптимистичный. Мои оценки действительно порой бывают консервативными, не отрицаю. Но делается это лишь с перестраховочной целью - порохоботам, пока Порошенко был президентом, естественно, это не нравилось.

Ничего смертельного - зато насчет Зеленского все ваши прогнозы более, чем консервативные. Хотя тот еще даже не успел себя проявить. Зрада это, или не зрада - сам решай...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:48

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Я б в свою чергу попросив модераторів
З повідомлення в якому описуються терміни - забрати твердження що будівельник-американофіл...
Або зобовязати опонента представити в найкоротший термін цитати будівельника,якіб підтверджували брехню яку про будівельника розпускає зрадофіл.
Ты буквально вчера это писал - геть від Москви путем евроатлантической интеграции.
По твоїй логіці , геть від москви і Європу=американофіл?
Якась збочена в тебе логіка
  zРадио написав: Более того, ты неоднократно оправдывал назначение экспатов на высшие государственные должности тем, что среди украинцев нереально найти неворующих профессионалов.
Брехня-факти в студію.
При цьому я не маю нічого проти призначення спеціалістів з Європи/Америки на керівні посади у нас.
Але не мати проти і закликати-це різні речі.
Тому знайди де я закликаю..
Підозрюю що твої пошуки закінчаться нічим,так само як нічим для тебе закінчилась твоя брехня про шоколадні батончики...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:49

  Surfer написав:
Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/053772-еп "ПЕТИЦІЯ Звільнити Богдана Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України", розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 23.05.2019 громадянином А.В.Качором

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян" мною розглянуто розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України електронну петицію щодо звільнення Богдана Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України, яку підтримали понад 25 000 громадян.
Стосовно порушеного у петиції питання зазначаю, що Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 434 А.Богдана звільнено з посади Глави Адміністрації Президента України.

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

https://petition.president.gov.ua/petition/53772


Ирония Зеленского заключается в том, что в июне президент ликвидировал Администрацию президента и учредил Офис президента Украины. Богдана он назначил на на пост руководителя ОП.


Порохоботам, конечно, знатно дали по сусалам, но не хотелось бы, чтобы ответы в стиле КВН-овской разминки стали обыденной практикой "решения" реальных проблем государства...

Соблазн управлять на кураже у этой команды очень велик...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:51

"Вооруженные силы Украины и страна в целом должны готовиться к возможной агрессии со стороны России", - сказал Иван Апаршин
https://news.liga.net/politics/news/pomoschnik-bogdana-zayavil-o-veroyatnoy-agressii-rf-v-blijayshee-vremya
Помощник главы Офиса президента Иван Апаршин считает, что в ближайшей или среднесрочной перспективе открытый военный конфликт с Россией является вероятным. Об этом он сказал во время круглого стола "Ключевые военные вызовы для Украины и возможности реагирования государства", сообщает Укринформ.


А как же "надо просто перестать стрелять"? Как же "Порошенко не прекращает войну, только потому что на ней наживается"?

Что же поменялось?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 17:52

  zРадио написав:Порохоботам, конечно, знатно дали по сусалам


Вот незадача у зефилов - перемоги приходится выдумывать на ровном месте. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 18:17

  Sommer написав:"Вооруженные силы Украины и страна в целом должны готовиться к возможной агрессии со стороны России", - сказал Иван Апаршин
https://news.liga.net/politics/news/pomoschnik-bogdana-zayavil-o-veroyatnoy-agressii-rf-v-blijayshee-vremya
Помощник главы Офиса президента Иван Апаршин считает, что в ближайшей или среднесрочной перспективе открытый военный конфликт с Россией является вероятным. Об этом он сказал во время круглого стола "Ключевые военные вызовы для Украины и возможности реагирования государства", сообщает Укринформ.


А как же "надо просто перестать стрелять"? Как же "Порошенко не прекращает войну, только потому что на ней наживается"?

Что же поменялось?

Ива́н Миха́йлович Апа́ршин — советский и украинский военный, полковник запаса, ответственный за вопросы безопасности и обороны в команде президента Украины Владимира Зеленского. Википедия
Родился: 25 мая 1956 г. (возраст 63 года), Берлин, Германия

:lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 18:31

  Sommer написав:
  zРадио написав:Порохоботам, конечно, знатно дали по сусалам


Вот незадача у зефилов - перемоги приходится выдумывать на ровном месте. :mrgreen:
Втрата чотирьох військових за день - то перемога від зекоманди?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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