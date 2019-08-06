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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3751375237533754 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 07 сер, 2019 19:17 ЛАД написав: Sommer написав: "Вооруженные силы Украины и страна в целом должны готовиться к возможной агрессии со стороны России", - сказал Иван Апаршин

https://news.liga.net/politics/news/pomoschnik-bogdana-zayavil-o-veroyatnoy-agressii-rf-v-blijayshee-vremya

Помощник главы Офиса президента Иван Апаршин считает, что в ближайшей или среднесрочной перспективе открытый военный конфликт с Россией является вероятным. Об этом он сказал во время круглого стола "Ключевые военные вызовы для Украины и возможности реагирования государства", сообщает Укринформ.



А как же "надо просто перестать стрелять"? Как же "Порошенко не прекращает войну, только потому что на ней наживается"?



Что же поменялось? А как же "надо просто перестать стрелять"? Как же "Порошенко не прекращает войну, только потому что на ней наживается"?Что же поменялось?

Ива́н Миха́йлович Апа́ршин — советский и украинский военный, полковник запаса, ответственный за вопросы безопасности и обороны в команде президента Украины Владимира Зеленского . Википедия

Родился: 25 мая 1956 г. (возраст 63 года), Берлин, Германия



Так в чем претензия? Или это говорит зависть к соверстнику? Так в чем претензия? Или это говорит зависть к соверстнику? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4684 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 19:25 Мизантрóп написав: Киргизы красавцы https://www.bbc.com/russian/news-49268911

и Петр ночью прилетел в Киев Киргизы красавцыи Петр ночью прилетел в Киев

Пора тендер на найм киргизов размещать в ПроЗоро. Пора тендер на найм киргизов размещать в ПроЗоро. antey1969 1

Повідомлень: 8614 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1018 раз. Подякували: 2287 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 19:33 antey1969 написав: Мизантрóп написав: Киргизы красавцы https://www.bbc.com/russian/news-49268911

и Петр ночью прилетел в Киев Киргизы красавцыи Петр ночью прилетел в Киев

Пора тендер на найм киргизов размещать в ПроЗоро. Пора тендер на найм киргизов размещать в ПроЗоро.

за взятки всегда сажали.Раньше на кол,потом в тюрьму,сейчас в кресло за взятки всегда сажали.Раньше на кол,потом в тюрьму,сейчас в кресло Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2787 З нами з: 03.12.14 Подякував: 352 раз. Подякували: 364 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 19:39 Мизантрóп написав: antey1969 написав: Мизантрóп написав: Киргизы красавцы https://www.bbc.com/russian/news-49268911

и Петр ночью прилетел в Киев Киргизы красавцыи Петр ночью прилетел в Киев

Пора тендер на найм киргизов размещать в ПроЗоро. Пора тендер на найм киргизов размещать в ПроЗоро.

за взятки всегда сажали.Раньше на кол,потом в тюрьму,сейчас в кресло за взятки всегда сажали.Раньше на кол,потом в тюрьму,сейчас в кресло

Ну как вариант можно и в кресло



Ректальный детектор правды рулит))) Ну как вариант можно и в креслоРектальный детектор правды рулит))) antey1969 1

Повідомлень: 8614 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1018 раз. Подякували: 2287 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 19:59 budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik - типичный представитель американофилии. budivelnik - типичный представитель американофилии. Я б в свою чергу попросив модераторів

З повідомлення в якому описуються терміни - забрати твердження що будівельник-американофіл...

Або зобовязати опонента представити в найкоротший термін цитати будівельника,якіб підтверджували брехню яку про будівельника розпускає зрадофіл.



ПС

Цитати які б підтверджували русофільство і зрадофілію Зетрадіо - я можу надати Я б в свою чергу попросив модераторівЗ повідомлення в якому описуються терміни - забрати твердження що будівельник-американофіл...Або зобовязати опонента представити в найкоротший термін цитати будівельника,якіб підтверджували брехню яку про будівельника розпускає зрадофіл.ПСЦитати які б підтверджували русофільство і зрадофілію Зетрадіо - я можу надати



О как запел, когда ярлычок на себя получил.

Сам, когда на других развешивал налево и направо, не заботился об обязанности предоставления цитат.



Как ни просил цитаты ... так и не дождался.



будивельник -- американофил ---



Да никого -ничего Вы, кроме себя и своего хозяйства)), не любите. Поэтому и сводите к себе почти все обсуждаемые вопросы.

Фоб... О как запел, когда ярлычок на себя получил.Сам, когда на других развешивал налево и направо, не заботился об обязанности предоставления цитат.Как ни просил цитаты ... так и не дождался.будивельник -- американофил ---Да никого -ничего Вы, кроме себя и своего хозяйства)), не любите. Поэтому и сводите к себе почти все обсуждаемые вопросы.Фоб... detroytred

Повідомлень: 22001 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 20:12 Sommer написав: zРадио написав: А между тем, я всего-навсего не могу читать бред о том А между тем, я всего-навсего не могу читать бред о том



Поскольку он опять начал забалтывать форум, напоминаю два самых эпичных фейла критикуса со вчерашнего дня:

1. Он попытался рассказать, что Югославию бомбили в нарушение резолюции СБ ООН.

2. Он попытался рассказать, что в резолюции о миротворцах не было ни слова о НАТО.



Остальные три вчерашних фейла уже менее интересны. Поскольку он опять начал забалтывать форум, напоминаю два самых эпичных фейла критикуса со вчерашнего дня:1. Он попытался рассказать, что Югославию бомбили в нарушение резолюции СБ ООН.2. Он попытался рассказать, что в резолюции о миротворцах не было ни слова о НАТО.Остальные три вчерашних фейла уже менее интересны.

Что-то я совсем уже запутался в предметах, аргументах и претензиях в данной дискуссии. В ней каждый о своём предмете акцентирует.



Так бомбили согласно резолюции?

Там Ваш оппонент аргументировал, что резолюция (и то не на бомбардировки) была гораздо позже. Что-то я совсем уже запутался в предметах, аргументах и претензиях в данной дискуссии. В ней каждый о своём предмете акцентирует.Так бомбили согласно резолюции?Там Ваш оппонент аргументировал, что резолюция (и то не на бомбардировки) была гораздо позже. detroytred

Повідомлень: 22001 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3751375237533754 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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