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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3751375237533754

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:17

  ЛАД написав:
  Sommer написав:"Вооруженные силы Украины и страна в целом должны готовиться к возможной агрессии со стороны России", - сказал Иван Апаршин
https://news.liga.net/politics/news/pomoschnik-bogdana-zayavil-o-veroyatnoy-agressii-rf-v-blijayshee-vremya
Помощник главы Офиса президента Иван Апаршин считает, что в ближайшей или среднесрочной перспективе открытый военный конфликт с Россией является вероятным. Об этом он сказал во время круглого стола "Ключевые военные вызовы для Украины и возможности реагирования государства", сообщает Укринформ.


А как же "надо просто перестать стрелять"? Как же "Порошенко не прекращает войну, только потому что на ней наживается"?

Что же поменялось?

Ива́н Миха́йлович Апа́ршин — советский и украинский военный, полковник запаса, ответственный за вопросы безопасности и обороны в команде президента Украины Владимира Зеленского. Википедия
Родился: 25 мая 1956 г. (возраст 63 года), Берлин, Германия

:lol:

Так в чем претензия? Или это говорит зависть к соверстнику?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:25

  Мизантрóп написав:Киргизы красавцы https://www.bbc.com/russian/news-49268911
и Петр ночью прилетел в Киев

Пора тендер на найм киргизов размещать в ПроЗоро.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:33

  antey1969 написав:
  Мизантрóп написав:Киргизы красавцы https://www.bbc.com/russian/news-49268911
и Петр ночью прилетел в Киев

Пора тендер на найм киргизов размещать в ПроЗоро.

за взятки всегда сажали.Раньше на кол,потом в тюрьму,сейчас в кресло
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:39

  Мизантрóп написав:
  antey1969 написав:
  Мизантрóп написав:Киргизы красавцы https://www.bbc.com/russian/news-49268911
и Петр ночью прилетел в Киев

Пора тендер на найм киргизов размещать в ПроЗоро.

за взятки всегда сажали.Раньше на кол,потом в тюрьму,сейчас в кресло

Ну как вариант можно и в кресло
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Ректальный детектор правды рулит)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:59

  budivelnik написав:
  zРадио написав:budivelnik - типичный представитель американофилии.
Я б в свою чергу попросив модераторів
З повідомлення в якому описуються терміни - забрати твердження що будівельник-американофіл...
Або зобовязати опонента представити в найкоротший термін цитати будівельника,якіб підтверджували брехню яку про будівельника розпускає зрадофіл.

ПС
Цитати які б підтверджували русофільство і зрадофілію Зетрадіо - я можу надати

:lol:
О как запел, когда ярлычок на себя получил.
Сам, когда на других развешивал налево и направо, не заботился об обязанности предоставления цитат.

Как ни просил цитаты ... так и не дождался.

будивельник -- американофил --- :lol: :lol: :lol:

Да никого -ничего Вы, кроме себя и своего хозяйства)), не любите. Поэтому и сводите к себе почти все обсуждаемые вопросы.
Фоб...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:12

  Sommer написав:
  zРадио написав:А между тем, я всего-навсего не могу читать бред о том


Поскольку он опять начал забалтывать форум, напоминаю два самых эпичных фейла критикуса со вчерашнего дня:
1. Он попытался рассказать, что Югославию бомбили в нарушение резолюции СБ ООН.
2. Он попытался рассказать, что в резолюции о миротворцах не было ни слова о НАТО.

Остальные три вчерашних фейла уже менее интересны.

Что-то я совсем уже запутался в предметах, аргументах и претензиях в данной дискуссии. В ней каждый о своём предмете акцентирует.

Так бомбили согласно резолюции?
Там Ваш оппонент аргументировал, что резолюция (и то не на бомбардировки) была гораздо позже.
detroytred
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