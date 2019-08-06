Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Помощник главы Офиса президента Иван Апаршин считает, что в ближайшей или среднесрочной перспективе открытый военный конфликт с Россией является вероятным. Об этом он сказал во время круглого стола "Ключевые военные вызовы для Украины и возможности реагирования государства", сообщает Укринформ.
А как же "надо просто перестать стрелять"? Как же "Порошенко не прекращает войну, только потому что на ней наживается"?
Что же поменялось?
Ива́н Миха́йлович Апа́ршин — советский и украинский военный, полковник запаса, ответственный за вопросы безопасности и обороны в команде президента Украины Владимира Зеленского. Википедия Родился: 25 мая 1956 г. (возраст 63 года), Берлин, Германия
Так в чем претензия? Или это говорит зависть к соверстнику?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
zРадио написав:budivelnik - типичный представитель американофилии.
Я б в свою чергу попросив модераторів З повідомлення в якому описуються терміни - забрати твердження що будівельник-американофіл... Або зобовязати опонента представити в найкоротший термін цитати будівельника,якіб підтверджували брехню яку про будівельника розпускає зрадофіл.
ПС Цитати які б підтверджували русофільство і зрадофілію Зетрадіо - я можу надати
О как запел, когда ярлычок на себя получил. Сам, когда на других развешивал налево и направо, не заботился об обязанности предоставления цитат.
Как ни просил цитаты ... так и не дождался.
будивельник -- американофил ---
Да никого -ничего Вы, кроме себя и своего хозяйства)), не любите. Поэтому и сводите к себе почти все обсуждаемые вопросы. Фоб...