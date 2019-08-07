Врешь.
И опять врешь.
Каникулы все-таки плохо влияют на школьников.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 07 сер, 2019 20:44
Врешь.
И опять врешь.
Каникулы все-таки плохо влияют на школьников.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 07 сер, 2019 21:00
Прячется от панамского ордера на арест?
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
Додано: Сер 07 сер, 2019 23:12
Что и требовалось доказать - типичный признак американофила.
Ахаха, бухгалтер думает, что ноутбуки для ТОПов отменили, а рабочий график их настолько плотный, что нельзя 10 минут раз в 2 часа отвлечься от дел. Да и вообще эти ТОПы - и не люди вовсе, а рептилоиды, которым все человеческое чуждо
Очнись, потеряшка - посмотри на Корогодского, на Черняка. Они не просто собственники, они директора, и времени им хватает на куда более трудозатратную публичную активность, чем моя активность тут на форуме
Додано: Сер 07 сер, 2019 23:31
Не понял, о каких претензиях речь.
Тем более, не понял, кто такой "соверстник"? Это "советник" или "соперник"? Или кто ещё?
Вообще-то, я имел ввиду, что Вы ожидали услышать от бывшего военного?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 07 сер, 2019 23:32
О чём?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 07 сер, 2019 23:42
Если тебе интересно, то вернись к началу дисскуссии. А если лень, то прочитай мою версию.
Русская подстилка и путинская затычка zРадио написало, что типа РФ партнерски относилась к НАТО и ничем не провоцировала в 90-е годы, но нарвалась на недружественные действия.
Я возразил подстилке, что РФ совершила акт нападения на НАТО в 1999 году в Югославии, захватив аэропорт Слатина в Приштине и отдав приказ российским десантникам открыть огонь на поражение по американским и британским войскам.
Это был вызов НАТО и чуть ли не обьявление ей войны.
С тех пор свинарник по имени Россия был приговорен к сносу и забою его поросячего поголовья.
Как продолжалась дальнейшая дискуссия?
Эта путинская затычка втянула вас в дискуссию, а законно ли находилась армия США в Югославии? Какое это имеет отношение к предмету нашей дискуссии? Приказ убить американского солдата в любой точке мира, где он находится по приказу правительства США, является нападением на государство США. Независимо от точки зрения русской свиноты, законно или незаконно он там находится.
Если государство смеет угрожать армии США в третьей стране, оно закономерно и обязательно будет ликвидировано.
Надеюсь, Америка в скором будущем осуществит эту святую миссию с Россией и мы вместе с американскими братьями по оружию отпразднуем настоящий День Победы на руинах Кремля.
Прошу на этом завершить нашу дискуссию по теме Югославия.
Смерть москалям!
Додано: Сер 07 сер, 2019 23:51
Все правильно, на позиции "ответственный за вопросы безопасности и обороны в команде президента Украины Владимира Зеленского" и должен находиться бывший военный.
Или туда тоже надо было бывшего клоуна назначить?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 07 сер, 2019 23:54
Это такая мечта школьника о ноутбуке?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 08 сер, 2019 00:18
Libo
За подстилку и затычку ответишь перед модераторами - не буду опускаться до твоего дна! А вот насчет "провоцирования НАТО со стороны РФ путем захвата аэропорта в Приштине", отвечу тебе, что ты - неук, не знающий истории!
Захват аэропорта был совершен РФ 12-го июня 1999-го, еще и неспроста, а после бомбежек Югославии вразрез позиции РФ, а 12-марта 1999-го, за 3 месяца до того, добродушная к РФ НАТО приросла странами Польша, Венгрия и Чехия, приблизившись к границам РФ на расстояние 500 км.
Ну и кто кого провоцировал?.. Придумай что-нибудь, что хотя бы по датам будет биться - дичь же несешь!
PS: еще один американофил детектед - я вас всех за неделю пересчитаю такими темпами
Додано: Чет 08 сер, 2019 00:29
Что значит "вразрез позиции РФ"?
Кто такая РФ, чтоб США и НАТО спрашивали у нее разрешение?
Бензоколонка, свинарник, Верхняя Вольта с ракетами, нация тупых алкоголиков и бездельников, диких варваров, презираемых во всем мире.
Русских не спрашивают. Русских только натягивают.
Готовьтесь.
Скоро.
Мы тоже пристроимся к русскому очку и отличимся особой жестокостью и циничностью.
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