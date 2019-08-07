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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3753375437553756> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 07 сер, 2019 20:44 zРадио написав: Но там не он один такой, увы - mephala тоже считает, что до миротворческой операции ничего не было.

Но там не он один такой, увы -тоже



Врешь.



zРадио написав: Кстати, это еще один поведенческий паттерн украинских американофилов - оправдывать все преступления, и даже те, которые сами американцы таковыми признают (например, рассовая сегрегация - американцы ее стыдятся, а американофилы отвечают в духе "это кремлевская пропаганда")... Кстати, это еще один поведенческий паттерн украинских американофилов - оправдывать все преступления, и даже те, которые сами американцы таковыми признают (например, рассовая сегрегация - американцы ее стыдятся, а американофилы отвечают в духе "это кремлевская пропаганда")...



И опять врешь.



Каникулы все-таки плохо влияют на школьников. Врешь.И опять врешь.Каникулы все-таки плохо влияют на школьников. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4691 З нами з: 07.04.17 Подякував: 426 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 21:00 Мизантрóп написав: Киргизы красавцы https://www.bbc.com/russian/news-49268911

и Петр ночью прилетел в Киев Киргизы красавцы

Прячется от панамского ордера на арест? Прячется от панамского ордера на арест? "Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с) Клавдий Шифер Повідомлень: 1804 З нами з: 02.03.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 23:12 pesikot написав: Вот сейчас была вся российская пропаганда

Вот сейчас была вся российская пропаганда



Что и требовалось доказать - типичный признак американофила.



pesikot написав: Строчишь на форуме, с утра и до ночи Мамкин ты топ-менеджер Строчишь на форуме, с утра и до ночиМамкин ты топ-менеджер



Ахаха, бухгалтер думает, что ноутбуки для ТОПов отменили, а рабочий график их настолько плотный, что нельзя 10 минут раз в 2 часа отвлечься от дел. Да и вообще эти ТОПы - и не люди вовсе, а рептилоиды, которым все человеческое чуждо



Очнись, потеряшка - посмотри на Корогодского, на Черняка. Они не просто собственники, они директора, и времени им хватает на куда более трудозатратную публичную активность, чем моя активность тут на форуме Что и требовалось доказать - типичный признак американофила.Ахаха, бухгалтер думает, что ноутбуки для ТОПов отменили, а рабочий график их настолько плотный, что нельзя 10 минут раз в 2 часа отвлечься от дел. Да и вообще эти ТОПы - и не люди вовсе, а рептилоиды, которым все человеческое чуждоОчнись, потеряшка - посмотри на Корогодского, на Черняка. Они не просто собственники, они директора, и времени им хватает на куда более трудозатратную публичную активность, чем моя активность тут на форуме zРадио

Повідомлень: 3176 З нами з: 02.05.18 Подякував: 754 раз. Подякували: 1803 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 23:31 Sommer написав: ....

Так в чем претензия? Или это говорит зависть к соверстнику? ....Так в чем претензия? Или это говорит зависть к соверстнику?

Не понял, о каких претензиях речь.

Тем более, не понял, кто такой "соверстник"? Это "советник" или "соперник"? Или кто ещё?

Вообще-то, я имел ввиду, что Вы ожидали услышать от бывшего военного? Не понял, о каких претензиях речь.Тем более, не понял, кто такой "соверстник"? Это "советник" или "соперник"? Или кто ещё?Вообще-то, я имел ввиду, что Вы ожидали услышать от бывшего военного? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13799 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4231 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 23:32 Sommer написав: https://news.liga.net/world/video/pervyy-ubityy-spetsnaz-shturmuet-dom-eks-prezidenta-kirgizstana-f

В Кой-Таше в доме бывшего президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева продолжается операция по его задержанию. Трансляцию с места событий ведет киргизстанское издание 24.kg.



По данным журналистов, один человек убит.



Минздрав не подтвердил информацию о погибшем. "Бригады врачей, ведущих дежурство на месте происшествия, данную информацию не подтверждают", - сообщили в ведомстве.



Сообщается, что сторонники Атамбаева отстреливаются, ранен один сотрудник спецназа, его везут в больницу.



Зефилам остается только мечтать. https://news.liga.net/world/video/pervyy-ubityy-spetsnaz-shturmuet-dom-eks-prezidenta-kirgizstana-fЗефилам остается только мечтать.

О чём? О чём? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13799 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4231 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 23:42 detroytred написав: Что-то я совсем уже запутался в предметах, аргументах и претензиях в данной дискуссии. В ней каждый о своём предмете акцентирует.



Так бомбили согласно резолюции?

Там Ваш оппонент аргументировал, что резолюция (и то не на бомбардировки) была гораздо позже. Что-то я совсем уже запутался в предметах, аргументах и претензиях в данной дискуссии. В ней каждый о своём предмете акцентирует.Так бомбили согласно резолюции?Там Ваш оппонент аргументировал, что резолюция (и то не на бомбардировки) была гораздо позже.



Если тебе интересно, то вернись к началу дисскуссии. А если лень, то прочитай мою версию.

Русская подстилка и путинская затычка zРадио написало, что типа РФ партнерски относилась к НАТО и ничем не провоцировала в 90-е годы, но нарвалась на недружественные действия.

Я возразил подстилке, что РФ совершила акт нападения на НАТО в 1999 году в Югославии, захватив аэропорт Слатина в Приштине и отдав приказ российским десантникам открыть огонь на поражение по американским и британским войскам.

Это был вызов НАТО и чуть ли не обьявление ей войны.

С тех пор свинарник по имени Россия был приговорен к сносу и забою его поросячего поголовья.

Как продолжалась дальнейшая дискуссия?

Эта путинская затычка втянула вас в дискуссию, а законно ли находилась армия США в Югославии? Какое это имеет отношение к предмету нашей дискуссии? Приказ убить американского солдата в любой точке мира, где он находится по приказу правительства США, является нападением на государство США. Независимо от точки зрения русской свиноты, законно или незаконно он там находится.

Если государство смеет угрожать армии США в третьей стране, оно закономерно и обязательно будет ликвидировано.

Надеюсь, Америка в скором будущем осуществит эту святую миссию с Россией и мы вместе с американскими братьями по оружию отпразднуем настоящий День Победы на руинах Кремля.

Прошу на этом завершить нашу дискуссию по теме Югославия.

Смерть москалям!



Если тебе интересно, то вернись к началу дисскуссии. А если лень, то прочитай мою версию.Русская подстилка и путинская затычка zРадио написало, что типа РФ партнерски относилась к НАТО и ничем не провоцировала в 90-е годы, но нарвалась на недружественные действия.Я возразил подстилке, что РФ совершила акт нападения на НАТО в 1999 году в Югославии, захватив аэропорт Слатина в Приштине и отдав приказ российским десантникам открыть огонь на поражение по американским и британским войскам.Это был вызов НАТО и чуть ли не обьявление ей войны.С тех пор свинарник по имени Россия был приговорен к сносу и забою его поросячего поголовья.Как продолжалась дальнейшая дискуссия?Эта путинская затычка втянула вас в дискуссию, а законно ли находилась армия США в Югославии? Какое это имеет отношение к предмету нашей дискуссии? Приказ убить американского солдата в любой точке мира, где он находится по приказу правительства США, является нападением на государство США. Независимо от точки зрения русской свиноты, законно или незаконно он там находится.Если государство смеет угрожать армии США в третьей стране, оно закономерно и обязательно будет ликвидировано.Надеюсь, Америка в скором будущем осуществит эту святую миссию с Россией и мы вместе с американскими братьями по оружию отпразднуем настоящий День Победы на руинах Кремля.Прошу на этом завершить нашу дискуссию по теме Югославия.Смерть москалям! Libo 2

Повідомлень: 7242 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3606 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 23:51 ЛАД написав: Sommer написав: ....

Так в чем претензия? Или это говорит зависть к соверстнику? ....Так в чем претензия? Или это говорит зависть к соверстнику?

Не понял, о каких претензиях речь.

Тем более, не понял, кто такой "соверстник"? Это "советник" или "соперник"? Или кто ещё?

Вообще-то, я имел ввиду, что Вы ожидали услышать от бывшего военного? Не понял, о каких претензиях речь.Тем более, не понял, кто такой "соверстник"? Это "советник" или "соперник"? Или кто ещё?Вообще-то, я имел ввиду, что Вы ожидали услышать от бывшего военного?



Все правильно, на позиции "ответственный за вопросы безопасности и обороны в команде президента Украины Владимира Зеленского" и должен находиться бывший военный.



Или туда тоже надо было бывшего клоуна назначить? Все правильно, на позиции "ответственный за вопросы безопасности и обороны в команде президента Украины Владимира Зеленского" и должен находиться бывший военный.Или туда тоже надо было бывшего клоуна назначить? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4691 З нами з: 07.04.17 Подякував: 426 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 сер, 2019 23:54 zРадио написав: pesikot написав: Вот сейчас была вся российская пропаганда

Вот сейчас была вся российская пропаганда



Что и требовалось доказать - типичный признак американофила.



pesikot написав: Строчишь на форуме, с утра и до ночи Мамкин ты топ-менеджер Строчишь на форуме, с утра и до ночиМамкин ты топ-менеджер



Ахаха, бухгалтер думает, что ноутбуки для ТОПов отменили Что и требовалось доказать - типичный признак американофила.Ахаха, бухгалтер думает, что ноутбуки для ТОПов отменили



Это такая мечта школьника о ноутбуке? Это такая мечта школьника о ноутбуке? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4691 З нами з: 07.04.17 Подякував: 426 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 00:18 Libo



За подстилку и затычку ответишь перед модераторами - не буду опускаться до твоего дна! А вот насчет "провоцирования НАТО со стороны РФ путем захвата аэропорта в Приштине", отвечу тебе, что ты - неук, не знающий истории!



Захват аэропорта был совершен РФ 12-го июня 1999-го, еще и неспроста, а после бомбежек Югославии вразрез позиции РФ, а 12-марта 1999-го, за 3 месяца до того, добродушная к РФ НАТО приросла странами Польша, Венгрия и Чехия, приблизившись к границам РФ на расстояние 500 км.



Ну и кто кого провоцировал?.. Придумай что-нибудь, что хотя бы по датам будет биться - дичь же несешь!



PS: еще один американофил детектед - я вас всех за неделю пересчитаю такими темпами За подстилку и затычку ответишь перед модераторами - не буду опускаться до твоего дна! А вот насчет "провоцирования НАТО со стороны РФ путем захвата аэропорта в Приштине", отвечу тебе, что ты - неук, не знающий истории!Захват аэропорта был совершен РФ 12-го июня 1999-го, еще и неспроста, а после бомбежек Югославии вразрез позиции РФ, а 12-марта 1999-го, за 3 месяца до того, добродушная к РФ НАТО приросла странами Польша, Венгрия и Чехия, приблизившись к границам РФ на расстояние 500 км.Ну и кто кого провоцировал?.. Придумай что-нибудь, что хотя бы по датам будет биться - дичь же несешь!PS: еще один американофил детектед - я вас всех за неделю пересчитаю такими темпами zРадио

Повідомлень: 3176 З нами з: 02.05.18 Подякував: 754 раз. Подякували: 1803 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 00:29 zРадио написав: Захват аэропорта был совершен РФ 12-го июня 1999-го, еще и неспроста, а после бомбежек Югославии вразрез позиции РФ, а 12-марта 1999-го, за 3 месяца до того, добродушная к РФ НАТО приросла странами Польша, Венгрия и Чехия, приблизившись к границам РФ на расстояние 500 км.



Захват аэропорта был совершен РФ 12-го июня 1999-го, еще и неспроста, а после бомбежек Югославии вразрез позиции РФ, а 12-марта 1999-го, за 3 месяца до того, добродушная к РФ НАТО приросла странами Польша, Венгрия и Чехия, приблизившись к границам РФ на расстояние 500 км.



Что значит "вразрез позиции РФ"?

Кто такая РФ, чтоб США и НАТО спрашивали у нее разрешение?

Бензоколонка, свинарник, Верхняя Вольта с ракетами, нация тупых алкоголиков и бездельников, диких варваров, презираемых во всем мире.

Русских не спрашивают. Русских только натягивают.

Готовьтесь.

Скоро.

Мы тоже пристроимся к русскому очку и отличимся особой жестокостью и циничностью.

Что значит "вразрез позиции РФ"?Кто такая РФ, чтоб США и НАТО спрашивали у нее разрешение?Бензоколонка, свинарник, Верхняя Вольта с ракетами, нация тупых алкоголиков и бездельников, диких варваров, презираемых во всем мире.Русских не спрашивают. Русских только натягивают.Готовьтесь.Скоро.Мы тоже пристроимся к русскому очку и отличимся особой жестокостью и циничностью. Libo 2

Повідомлень: 7242 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3606 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3753375437553756> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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