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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3753375437553756

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 00:34

  Libo написав:
Что значит "вразрез позиции РФ"?
Кто такая РФ, чтоб США и НАТО спрашивали у нее разрешение?


Ну вот и РФ не спросила НАТО, захватывая аэропорт.

  Libo написав:Русских не спрашивают. Русских только натягивают.
Готовьтесь.
Скоро.
Мы тоже пристроимся к русскому очку и отличимся особой жестокостью и циничностью.
:lol: :lol: :lol:


Дык я только за, но 5 лет прошло, а воз и ныне там.

По счастью, хотя бы на словах уже Столтенберг признает, что Украина пострадала в их разборках с РФ. А вот на делах... недостаточно (пока) давят - не возвращают мордорцы ни украденный Донбасс, ни украденный Крым...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 00:52

  zРадио написав:
PS: еще один американофил детектед - я вас всех за неделю пересчитаю такими темпами :mrgreen:


Ты так изобличаешь американофилов, что может показаться, что быть американофилом это зазорно.
Отнюдь.
Я этим даже горжусь.
Передовая держава. Передовая наука. Передовая медицина. Передовые технологии. Самая мощная армия. Доллар. Статуя Свободы даёт прикурить от факела всем странам. Манхеттен. Голливуд. Бродвей. Элвис Пресли. Боинг. Лас-Вегас. Дженнифер Аннистон. Брайтон Бич. Чикаго. Тесла. Фондовая биржа. Джаз. Центр мира. Тайм-Сквер. Мечта мира.
А не твоя Москва-швея, абрррр.

:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 01:29

  Libo написав:
Ты так изобличаешь американофилов, что может показаться, что быть американофилом это зазорно.
Отнюдь.
Я этим даже горжусь.
Передовая держава. Передовая наука. Передовая медицина. Передовые технологии. Самая мощная армия. Доллар. Статуя Свободы даёт прикурить от факела всем странам. Манхеттен. Голливуд. Бродвей. Элвис Пресли. Боинг. Лас-Вегас. Дженнифер Аннистон. Брайтон Бич. Чикаго. Тесла. Фондовая биржа. Джаз. Центр мира. Тайм-Сквер. Мечта мира.


Все так... с одной поправкой - для граждан США. Для граждан Украины же американофилия - лишь чуть меньшая глупость и предательство, чем русофилия...
zРадио
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  #<1 ... 3753375437553756
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