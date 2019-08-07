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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 сер, 2019 00:34
Libo написав:
Что значит "вразрез позиции РФ"?
Кто такая РФ, чтоб США и НАТО спрашивали у нее разрешение?
Ну вот и РФ не спросила НАТО, захватывая аэропорт.
Libo написав:
Русских не спрашивают. Русских только натягивают.
Готовьтесь.
Скоро.
Мы тоже пристроимся к русскому очку и отличимся особой жестокостью и циничностью.
Дык я только за, но 5 лет прошло, а воз и ныне там.
По счастью, хотя бы на словах уже Столтенберг признает, что Украина пострадала в их разборках с РФ. А вот на делах... недостаточно (пока) давят - не возвращают мордорцы ни украденный Донбасс, ни украденный Крым...
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Додано: Чет 08 сер, 2019 00:52
zРадио написав:
PS: еще один американофил детектед - я вас всех за неделю пересчитаю такими темпами
Ты так изобличаешь американофилов, что может показаться, что быть американофилом это зазорно.
Отнюдь.
Я этим даже горжусь.
Передовая держава. Передовая наука. Передовая медицина. Передовые технологии. Самая мощная армия. Доллар. Статуя Свободы даёт прикурить от факела всем странам. Манхеттен. Голливуд. Бродвей. Элвис Пресли. Боинг. Лас-Вегас. Дженнифер Аннистон. Брайтон Бич. Чикаго. Тесла. Фондовая биржа. Джаз. Центр мира. Тайм-Сквер. Мечта мира.
А не твоя Москва-швея, абрррр.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 01:29
Libo написав:
Ты так изобличаешь американофилов, что может показаться, что быть американофилом это зазорно.
Отнюдь.
Я этим даже горжусь.
Передовая держава. Передовая наука. Передовая медицина. Передовые технологии. Самая мощная армия. Доллар. Статуя Свободы даёт прикурить от факела всем странам. Манхеттен. Голливуд. Бродвей. Элвис Пресли. Боинг. Лас-Вегас. Дженнифер Аннистон. Брайтон Бич. Чикаго. Тесла. Фондовая биржа. Джаз. Центр мира. Тайм-Сквер. Мечта мира.
Все так... с одной поправкой - для граждан США. Для граждан Украины же американофилия - лишь чуть меньшая глупость и предательство, чем русофилия...
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Додано: Чет 08 сер, 2019 04:55
zРадио написав:
Для граждан Украины же американофилия - лишь чуть меньшая глупость и предательство, чем русофилия...
Действительно, стремиться к построению демократии вместо авторитарного общества - глупость! Надо думать, решения принимать.
... или не глупость?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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