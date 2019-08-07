Додано: Чет 08 сер, 2019 05:50

Очкарик написав: zРадио написав: Для граждан Украины же американофилия - лишь чуть меньшая глупость и предательство, чем русофилия... Для граждан Украины же американофилия - лишь чуть меньшая глупость и предательство, чем русофилия...



Действительно, стремиться к построению демократии вместо авторитарного общества - глупость! Действительно, стремиться к построению демократии вместо авторитарного общества - глупость!

Некоторым давно бы пора понять что "демократия" и "сменяемость власти" -Целью является развитие и процветание общества и страны.И то что один инструмент (демократия) хорошо работает в некотором количестве стран, не обязательно говорит о том что в других странах, с другим менталитетом и условиями этот инструмент будет приносить такие же результаты.Возможно что как раз наоборот.Например, Китай и Южная Корея прекрасно развиваются и процветают и без демократии.А вот Украина, несмотря на постоянную смену власти и "демократию", находится глубоко в ... яме. Толку потому как никакого от постоянной смены одних казнокрадов на других.Так что не стоит превращать борьбу за "демократию" в некий фетиш. Если бы все те усилия что были потрачены украинцами в "битве за демократичность" пустить в развитие экономики - уже давно бы жили ничуть не хуже поляков минимум, или немцев максимум.