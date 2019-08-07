RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3753375437553756

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 00:34

  Libo написав:
Что значит "вразрез позиции РФ"?
Кто такая РФ, чтоб США и НАТО спрашивали у нее разрешение?


Ну вот и РФ не спросила НАТО, захватывая аэропорт.

  Libo написав:Русских не спрашивают. Русских только натягивают.
Готовьтесь.
Скоро.
Мы тоже пристроимся к русскому очку и отличимся особой жестокостью и циничностью.
:lol: :lol: :lol:


Дык я только за, но 5 лет прошло, а воз и ныне там.

По счастью, хотя бы на словах уже Столтенберг признает, что Украина пострадала в их разборках с РФ. А вот на делах... недостаточно (пока) давят - не возвращают мордорцы ни украденный Донбасс, ни украденный Крым...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3177
З нами з: 02.05.18
Подякував: 754 раз.
Подякували: 1803 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 00:52

  zРадио написав:
PS: еще один американофил детектед - я вас всех за неделю пересчитаю такими темпами :mrgreen:


Ты так изобличаешь американофилов, что может показаться, что быть американофилом это зазорно.
Отнюдь.
Я этим даже горжусь.
Передовая держава. Передовая наука. Передовая медицина. Передовые технологии. Самая мощная армия. Доллар. Статуя Свободы даёт прикурить от факела всем странам. Манхеттен. Голливуд. Бродвей. Элвис Пресли. Боинг. Лас-Вегас. Дженнифер Аннистон. Брайтон Бич. Чикаго. Тесла. Фондовая биржа. Джаз. Центр мира. Тайм-Сквер. Мечта мира.
А не твоя Москва-швея, абрррр.

:lol: :lol: :lol:

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7243
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3606 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 01:29

  Libo написав:
Ты так изобличаешь американофилов, что может показаться, что быть американофилом это зазорно.
Отнюдь.
Я этим даже горжусь.
Передовая держава. Передовая наука. Передовая медицина. Передовые технологии. Самая мощная армия. Доллар. Статуя Свободы даёт прикурить от факела всем странам. Манхеттен. Голливуд. Бродвей. Элвис Пресли. Боинг. Лас-Вегас. Дженнифер Аннистон. Брайтон Бич. Чикаго. Тесла. Фондовая биржа. Джаз. Центр мира. Тайм-Сквер. Мечта мира.


Все так... с одной поправкой - для граждан США. Для граждан Украины же американофилия - лишь чуть меньшая глупость и предательство, чем русофилия...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3177
З нами з: 02.05.18
Подякував: 754 раз.
Подякували: 1803 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 04:55

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Для граждан Украины же американофилия - лишь чуть меньшая глупость и предательство, чем русофилия...


Действительно, стремиться к построению демократии вместо авторитарного общества - глупость! Надо думать, решения принимать.

... или не глупость?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2799
З нами з: 06.03.14
Подякував: 808 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 05:35

  Libo написав: Приказ убить американского солдата в любой точке мира, где он находится по приказу правительства США, является нападением на государство США.

И что, войну объявляют? А американского посла в Бенгази с 3мя сопровождающими в 2012г разорвали в Ливии и ничего не произошло
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1665
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 05:50

  Очкарик написав:
  zРадио написав:Для граждан Украины же американофилия - лишь чуть меньшая глупость и предательство, чем русофилия...


Действительно, стремиться к построению демократии вместо авторитарного общества - глупость!


Некоторым давно бы пора понять что "демократия" и "сменяемость власти" - это всего лишь инструмент, а не самоцель.
Целью является развитие и процветание общества и страны.

И то что один инструмент (демократия) хорошо работает в некотором количестве стран, не обязательно говорит о том что в других странах, с другим менталитетом и условиями этот инструмент будет приносить такие же результаты.
Возможно что как раз наоборот.

Например, Китай и Южная Корея прекрасно развиваются и процветают и без демократии.
А вот Украина, несмотря на постоянную смену власти и "демократию", находится глубоко в ... яме. Толку потому как никакого от постоянной смены одних казнокрадов на других.

Так что не стоит превращать борьбу за "демократию" в некий фетиш. Если бы все те усилия что были потрачены украинцами в "битве за демократичность" пустить в развитие экономики - уже давно бы жили ничуть не хуже поляков минимум, или немцев максимум.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2648
З нами з: 26.03.16
Подякував: 134 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 05:53

  Очкарик написав:
  zРадио написав:Для граждан Украины же американофилия - лишь чуть меньшая глупость и предательство, чем русофилия...


Действительно, стремиться к построению демократии вместо авторитарного общества - глупость! Надо думать, решения принимать.
... или не глупость?

Американофилия не = построению демократии.
Многие диктаторские режимы были американофилами: Сомоса, Пиночет и пр.
Кто-то из американских президентов сказал об одном таком диктаторе "он конечно сучий сын, но наш сучий сын".
Tegularius
 
Повідомлень: 908
З нами з: 11.02.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 05:56

  Libo написав:Русских не спрашивают. Русских только натягивают.
Готовьтесь.

Где их натягивали в последнее время? В Южной Осетии? В Сирии? В Крыму?
Tegularius
 
Повідомлень: 908
З нами з: 11.02.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3753375437553756
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74276)
08.08.2019 03:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.