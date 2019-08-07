И что, войну объявляют? А американского посла в Бенгази с 3мя сопровождающими в 2012г разорвали в Ливии и ничего не произошло
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 сер, 2019 05:35
И что, войну объявляют? А американского посла в Бенгази с 3мя сопровождающими в 2012г разорвали в Ливии и ничего не произошло
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 08 сер, 2019 07:04
На турецьких кордонах. Забули збитий русіш-літак? В Сирії ватно-росіцські війська регулярно несуть чималі втрати. Проте в Росії цензура, тиша в ЗМІ.
Скільки власних літаків потопив "Адмірал Кузнецов"??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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