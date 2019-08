Форуми / Казна: бюджет, податки,

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Чет 08 сер, 2019 05:35 Libo написав: Приказ убить американского солдата в любой точке мира, где он находится по приказу правительства США, является нападением на государство США. Приказ убить американского солдата в любой точке мира, где он находится по приказу правительства США, является нападением на государство США.

И что, войну объявляют? А американского посла в Бенгази с 3мя сопровождающими в 2012г разорвали в Ливии и ничего не произошло

И что, войну объявляют? А американского посла в Бенгази с 3мя сопровождающими в 2012г разорвали в Ливии и ничего не произошло И что, войну объявляют? А американского посла в Бенгази с 3мя сопровождающими в 2012г разорвали в Ливии и ничего не произошло Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1665 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 492 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 07:04 Tegularius написав: Libo написав: Русских не спрашивают. Русских только натягивают.

Готовьтесь. Русских не спрашивают. Русских только натягивают.Готовьтесь.

Где их натягивали в последнее время? В Южной Осетии? В Сирии? В Крыму? Где их натягивали в последнее время? В Южной Осетии? В Сирии? В Крыму?

На турецьких кордонах. Забули збитий русіш-літак? В Сирії ватно-російські війська регулярно несуть чималі втрати. Проте в Росії цензура, тиша в ЗМІ. Вбитих ватніків тихо закопують в Сирії чи на Донбасі.



Скільки власних літаків потопив "Адмірал Кузнецов"??

Два?

Чи вже три? На турецьких кордонах. Забули збитий русіш-літак? В Сирії ватно-російські війська регулярно несуть чималі втрати. Проте в Росії цензура, тиша в ЗМІ. Вбитих ватніків тихо закопують в Сирії чи на Донбасі.Скільки власних літаків потопив "Адмірал Кузнецов"??Два?Чи вже три? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20324 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 13:41 zРадио написав: mephala написав: і доречі - 7 тищ то для красного слівця?

і доречі - 7 тищ то для красного слівця?



А вот это вполне может быть. Только красное словцо - не мое, а генералов НАТО Оценка жертв среди мирного населения себрами составляет 1700 человек, среди военных - 1000. А вот НАТО дает оценку жертв среди военных "5,000 or more"



http://edition.cnn.com/WORLD/europe/990 ... milosevic/ А вот это вполне может быть. Только красное словцо - не мое, а генералов НАТООценка жертв среди мирного населения себрами составляет 1700 человек, среди военных - 1000. А вот НАТО дает оценку жертв среди военных "5,000 or more"

ну так взагалі втрати і втрати від бомбардувань це хіба одне й те ж саме? ну так взагалі втрати і втрати від бомбардувань це хіба одне й те ж саме? mephala Повідомлень: 5130 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 13:55 detroytred написав: Что-то я совсем уже запутался в предметах, аргументах и претензиях в данной дискуссии. В ней каждый о своём предмете акцентирует.



Так бомбили согласно резолюции?

Там Ваш оппонент аргументировал, что резолюция (и то не на бомбардировки) была гораздо позже. Что-то я совсем уже запутался в предметах, аргументах и претензиях в данной дискуссии. В ней каждый о своём предмете акцентирует.Так бомбили согласно резолюции?Там Ваш оппонент аргументировал, что резолюция (и то не на бомбардировки) была гораздо позже.

спочатку дозвіл на операцію заблокували раша та китай. а як і чому раша та китай блокують подібні миротворчі місії ми знаємо - он на донбас ввести миротворчу місію кацапи також блокують. просто кацапам не вигідний порядок на певних територіях. то так само було і тоді. кацапи не дали ООН навести порядок з самого початку. так що моє ІМХО - це не у сша руки по лікоть в крові. в крові руки по лікоть у тих хто не дозволив миротворчу міссію з самого початку.

тому сша і Ко без мандату ООН почали підготовку до наземної операції шляхом ракетних атак.

потім коли раша побачила шо все зроблять і без іі дозволу згодилася на наземну миротворчу міссію під егідою ООН але тут же під її прикриттям вирішила прихопити собі аеродром.

