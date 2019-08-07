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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3752375337543755

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 05:35

  Libo написав: Приказ убить американского солдата в любой точке мира, где он находится по приказу правительства США, является нападением на государство США.

И что, войну объявляют? А американского посла в Бенгази с 3мя сопровождающими в 2012г разорвали в Ливии и ничего не произошло
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 07:04

  Tegularius написав:
  Libo написав:Русских не спрашивают. Русских только натягивают.
Готовьтесь.

Где их натягивали в последнее время? В Южной Осетии? В Сирии? В Крыму?

На турецьких кордонах. Забули збитий русіш-літак? В Сирії ватно-російські війська регулярно несуть чималі втрати. Проте в Росії цензура, тиша в ЗМІ. Вбитих ватніків тихо закопують в Сирії чи на Донбасі.

Скільки власних літаків потопив "Адмірал Кузнецов"??
Два?
Чи вже три? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:41

  zРадио написав:
  mephala написав:і доречі - 7 тищ то для красного слівця?


А вот это вполне может быть. Только красное словцо - не мое, а генералов НАТО :mrgreen: Оценка жертв среди мирного населения себрами составляет 1700 человек, среди военных - 1000. А вот НАТО дает оценку жертв среди военных "5,000 or more"

http://edition.cnn.com/WORLD/europe/990 ... milosevic/

ну так взагалі втрати і втрати від бомбардувань це хіба одне й те ж саме?
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:55

  detroytred написав:Что-то я совсем уже запутался в предметах, аргументах и претензиях в данной дискуссии. В ней каждый о своём предмете акцентирует.

Так бомбили согласно резолюции?
Там Ваш оппонент аргументировал, что резолюция (и то не на бомбардировки) была гораздо позже.

спочатку дозвіл на операцію заблокували раша та китай. а як і чому раша та китай блокують подібні миротворчі місії ми знаємо - он на донбас ввести миротворчу місію кацапи також блокують. просто кацапам не вигідний порядок на певних територіях. то так само було і тоді. кацапи не дали ООН навести порядок з самого початку. так що моє ІМХО - це не у сша руки по лікоть в крові. в крові руки по лікоть у тих хто не дозволив миротворчу міссію з самого початку.
тому сша і Ко без мандату ООН почали підготовку до наземної операції шляхом ракетних атак.
потім коли раша побачила шо все зроблять і без іі дозволу згодилася на наземну миротворчу міссію під егідою ООН але тут же під її прикриттям вирішила прихопити собі аеродром.
це якщо коротко.
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