И что, войну объявляют? А американского посла в Бенгази с 3мя сопровождающими в 2012г разорвали в Ливии и ничего не произошло
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 сер, 2019 05:35
И что, войну объявляют? А американского посла в Бенгази с 3мя сопровождающими в 2012г разорвали в Ливии и ничего не произошло
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 08 сер, 2019 07:04
На турецьких кордонах. Забули збитий русіш-літак? В Сирії ватно-російські війська регулярно несуть чималі втрати. Проте в Росії цензура, тиша в ЗМІ. Вбитих ватніків тихо закопують в Сирії чи на Донбасі.
Скільки власних літаків потопив "Адмірал Кузнецов"??
Два?
Чи вже три?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 08 сер, 2019 13:41
ну так взагалі втрати і втрати від бомбардувань це хіба одне й те ж саме?
Додано: Чет 08 сер, 2019 13:55
спочатку дозвіл на операцію заблокували раша та китай. а як і чому раша та китай блокують подібні миротворчі місії ми знаємо - он на донбас ввести миротворчу місію кацапи також блокують. просто кацапам не вигідний порядок на певних територіях. то так само було і тоді. кацапи не дали ООН навести порядок з самого початку. так що моє ІМХО - це не у сша руки по лікоть в крові. в крові руки по лікоть у тих хто не дозволив миротворчу міссію з самого початку.
тому сша і Ко без мандату ООН почали підготовку до наземної операції шляхом ракетних атак.
потім коли раша побачила шо все зроблять і без іі дозволу згодилася на наземну миротворчу міссію під егідою ООН але тут же під її прикриттям вирішила прихопити собі аеродром.
це якщо коротко.
Додано: Чет 08 сер, 2019 15:52
Тут палка о двух концах, если начнем договариваться и сдавать позиции - это будет означать слабость и фактически приглашение занимать следующие территории под любым надуманным предлогом.
Более правильно было бы организовывать диверсии изнутри по чаще и побольше, чтобы они в том гетто начали друг с другом поактивнее соперничать.
Т.е. поставить рашку в такую позицию, чтобы она сама оттуда свалила или чтобы ее "инструкторов" оттуда вывезли.
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