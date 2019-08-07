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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3753375437553756>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 05:35

  Libo написав: Приказ убить американского солдата в любой точке мира, где он находится по приказу правительства США, является нападением на государство США.

И что, войну объявляют? А американского посла в Бенгази с 3мя сопровождающими в 2012г разорвали в Ливии и ничего не произошло
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 07:04

  Tegularius написав:
  Libo написав:Русских не спрашивают. Русских только натягивают.
Готовьтесь.

Где их натягивали в последнее время? В Южной Осетии? В Сирии? В Крыму?

На турецьких кордонах. Забули збитий русіш-літак? В Сирії ватно-російські війська регулярно несуть чималі втрати. Проте в Росії цензура, тиша в ЗМІ. Вбитих ватніків тихо закопують в Сирії чи на Донбасі.

Скільки власних літаків потопив "Адмірал Кузнецов"??
Два?
Чи вже три? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:41

  zРадио написав:
  mephala написав:і доречі - 7 тищ то для красного слівця?


А вот это вполне может быть. Только красное словцо - не мое, а генералов НАТО :mrgreen: Оценка жертв среди мирного населения себрами составляет 1700 человек, среди военных - 1000. А вот НАТО дает оценку жертв среди военных "5,000 or more"

http://edition.cnn.com/WORLD/europe/990 ... milosevic/

ну так взагалі втрати і втрати від бомбардувань це хіба одне й те ж саме?
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:55

  detroytred написав:Что-то я совсем уже запутался в предметах, аргументах и претензиях в данной дискуссии. В ней каждый о своём предмете акцентирует.

Так бомбили согласно резолюции?
Там Ваш оппонент аргументировал, что резолюция (и то не на бомбардировки) была гораздо позже.

спочатку дозвіл на операцію заблокували раша та китай. а як і чому раша та китай блокують подібні миротворчі місії ми знаємо - он на донбас ввести миротворчу місію кацапи також блокують. просто кацапам не вигідний порядок на певних територіях. то так само було і тоді. кацапи не дали ООН навести порядок з самого початку. так що моє ІМХО - це не у сша руки по лікоть в крові. в крові руки по лікоть у тих хто не дозволив миротворчу міссію з самого початку.
тому сша і Ко без мандату ООН почали підготовку до наземної операції шляхом ракетних атак.
потім коли раша побачила шо все зроблять і без іі дозволу згодилася на наземну миротворчу міссію під егідою ООН але тут же під її прикриттям вирішила прихопити собі аеродром.
це якщо коротко.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:52

  ЛАД написав: Это может помешать руководству договариваться о мире и изменить, к примеру, результаты референдума (если он будет проводиться) об условиях мира/перемирия.
Не думаю, что их пропаганда повлияет на решение верхов о военном решении на Донбассе, но чем чёрт не шутит.
Я практически уверен в том, что никакого "дранг нах Киев" в сегодняшней ситуации Путин не организует, но попытка военного решения на Донбассе развяжет ему руки и последствия могут быть непредсказуемыми. Причём, в этом случае мы в значительной степени потеряем поддержку Запада.

Тут палка о двух концах, если начнем договариваться и сдавать позиции - это будет означать слабость и фактически приглашение занимать следующие территории под любым надуманным предлогом.
Более правильно было бы организовывать диверсии изнутри по чаще и побольше, чтобы они в том гетто начали друг с другом поактивнее соперничать.
Т.е. поставить рашку в такую позицию, чтобы она сама оттуда свалила или чтобы ее "инструкторов" оттуда вывезли.
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ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:07

  ЛАД написав:На Ваш пост viewtopic.php?p=4720339#p4720339 о газе даже отвечать не хочу, только время тратить.
Как Вы писали: "я розумію що хочеться бачити тільки те що зручно бачити" и "просто думати треба трохи ширше ніж читати тільки те що пишуть в статтях."
Если Вы считаете, что Нафтогаз такими методами, как описано в приведенных мной ссылках (viewtopic.php?p=4720249#p4720249), боролся за то, чтобы Украина не замёрзла, то флаг Вам в руки.
Могу только напомнить горькую шутку времён Союза, кот. Вы по молодости, наверно, не помните: "Мы будем бороться за мир так, что от него камня на камне не останется".

доречі згадалося. можу й вам нагадати що коли нафтогаз вперся рогом в Києві з приводу того що не платили за газ - вони сиділи без теплої води.
так що ваше щастя і всієї України що нафтогаз не вперся рогом у випадку з теплогенеруючими підприємствами взимку. бо оплат на рівні 90% як вимагав кабмін у нас ніколи не було по опаленню. а отже якщо не було оплат в 90% то і газу хрін вам.
подивимося що буде цієї зими. як зе вирішить проблему неплатежів. борги на когось все одно потрібно вішати. безоплатно газ нам ніхто не дасть.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:22

  ol_zy написав:
  ЛАД написав: Это может помешать руководству договариваться о мире и изменить, к примеру, результаты референдума (если он будет проводиться) об условиях мира/перемирия.
Не думаю, что их пропаганда повлияет на решение верхов о военном решении на Донбассе, но чем чёрт не шутит.
Я практически уверен в том, что никакого "дранг нах Киев" в сегодняшней ситуации Путин не организует, но попытка военного решения на Донбассе развяжет ему руки и последствия могут быть непредсказуемыми. Причём, в этом случае мы в значительной степени потеряем поддержку Запада.

Тут палка о двух концах, если начнем договариваться и сдавать позиции - это будет означать слабость и фактически приглашение занимать следующие территории под любым надуманным предлогом.
Более правильно было бы организовывать диверсии изнутри по чаще и побольше, чтобы они в том гетто начали друг с другом поактивнее соперничать.
Т.е. поставить рашку в такую позицию, чтобы она сама оттуда свалила или чтобы ее "инструкторов" оттуда вывезли.

Логика слабая.
Договариваться и значит идти на какие-то уступки. При этом надо, естественно, смотреть какие уступки допустимы.
Например, пойти на то, чтобы Донбасс после возвращения в Украину мог диктовать свои требования всему государству и мог наложить вето на любые решения, с кот. он не согласен, недопустимо. Разрешить Донбассу региональный русский язык - вполне допустимо.
В истории достаточно примеров частичной потери территории, кот. не приводила к "фактически приглашение занимать следующие территории под любым надуманным предлогом".
Ваш вариант "поставить рашку в ... позицию" абсолютно бесперспективен - этого мы сделать не сумеем, о чём всё время пишу. К сожалению, мы значительно слабее как в военном, так и в экономич. отношении.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:25

mephala
Простите, но Вы напоминаете глухаря - он, когда, токует, говорят, ничего не слышит.
Так и Вы - упорно повторяете своё, по-моему, даже не читая чужие посты. :)
Продолжайте.
Успехов Вам!

P.s. За разговор об отъезде на Запад прошу прощения - перепутал с эйрмаксом.
Всё остальное верно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 08 сер, 2019 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:27

Понравилось - новая причина бана - "софизм". :lol:
Растём!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:40

  ЛАД написав:Понравилось - новая причина бана - "софизм". :lol:
Растём!

Самі ж просили щось новеньке)
Стараюся для Вас бути кращою :mrgreen:
Ірина_
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