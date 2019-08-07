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В Польше отныне не будет налога на доходы физических лиц для молодых работников, которые получают меньше 85,5 тыс. злотых (20 тыс. евро) в год. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Налог уменьшился для молодых работников с 18% до нуля. Отмечается, что такое решение ранее приняло польское правительство, чтобы остановить выезд граждан из страны. Ожидается, что такое решение позволит увеличить состояние около двух миллионов граждан. ........ Моравецкий добавил, что с момента вступления Польши в Европейский союз в 2004 году из страны уехали около полутора миллионов поляков - это почти население Варшавы. По другим данным, страну покинули около двух миллионов граждан Польши.
DW отмечает, что по результатам недавних опросов уже 15% поляков заявили, что готовы вернуться в родную страну. Больше всего положительных ответов о возвращении дали те граждане Польши, которые сейчас проживают в Великобритании.