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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3753375437553756

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:53

  Ірина_ написав:
  ЛАД написав:Понравилось - новая причина бана - "софизм". :lol:
Растём!

Самі ж просили щось новеньке)
Стараюся для Вас бути кращою :mrgreen:

"Радист" в перспективе?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:59

В Польше отныне не будет налога на доходы физических лиц для молодых работников, которые получают меньше 85,5 тыс. злотых (20 тыс. евро) в год. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Налог уменьшился для молодых работников с 18% до нуля. Отмечается, что такое решение ранее приняло польское правительство, чтобы остановить выезд граждан из страны. Ожидается, что такое решение позволит увеличить состояние около двух миллионов граждан.
........
Моравецкий добавил, что с момента вступления Польши в Европейский союз в 2004 году из страны уехали около полутора миллионов поляков - это почти население Варшавы. По другим данным, страну покинули около двух миллионов граждан Польши.

DW отмечает, что по результатам недавних опросов уже 15% поляков заявили, что готовы вернуться в родную страну. Больше всего положительных ответов о возвращении дали те граждане Польши, которые сейчас проживают в Великобритании.

https://www.rbc.ua/rus/news/polshe-otmenili-nalog-dohody-fizlits-1564695111.html
А у нас некоторые товарищи радуются росту заробитчан. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:07

  Ірина_ написав:
  ЛАД написав:Понравилось - новая причина бана - "софизм". :lol:
Растём!

Самі ж просили щось новеньке)
Стараюся для Вас бути кращою :mrgreen:

Персонально для мене?
Я схвильований. :oops:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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