Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Польше отныне не будет налога на доходы физических лиц для молодых работников, которые получают меньше 85,5 тыс. злотых (20 тыс. евро) в год. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Налог уменьшился для молодых работников с 18% до нуля. Отмечается, что такое решение ранее приняло польское правительство, чтобы остановить выезд граждан из страны. Ожидается, что такое решение позволит увеличить состояние около двух миллионов граждан. ........ Моравецкий добавил, что с момента вступления Польши в Европейский союз в 2004 году из страны уехали около полутора миллионов поляков - это почти население Варшавы. По другим данным, страну покинули около двух миллионов граждан Польши.
DW отмечает, что по результатам недавних опросов уже 15% поляков заявили, что готовы вернуться в родную страну. Больше всего положительных ответов о возвращении дали те граждане Польши, которые сейчас проживают в Великобритании.
Ленинский суд Харькова оправдал Изабеллу Сиренко, которую прокуратура обвиняла в сепаратизме и хранении боеприпасов.
СПРАВКА. Изабелла (также известная по позывному "Алла") Сиренко была задержана в 2018 году. У нее дома обнаружили три ручные гранаты РГД-5, взрывчатые вещества, детонирующий шнур и зажигательную трубку. Женщина стала известна из-за видео с ее выступлением на "митинге солидарности" 15 июня 2014-го. Сиренко говорила об особой нации "юговостокчан", которой необходимо "всеми цивилизованными и нецивилизованными методами" освобождать земли юго-востока от "киевской хунты".
Это очень показательно, конечно. Жити по-новому, но прыгать по тем же граблям...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
ЛАД написав: Это может помешать руководству договариваться о мире и изменить, к примеру, результаты референдума (если он будет проводиться) об условиях мира/перемирия. Не думаю, что их пропаганда повлияет на решение верхов о военном решении на Донбассе, но чем чёрт не шутит. Я практически уверен в том, что никакого "дранг нах Киев" в сегодняшней ситуации Путин не организует, но попытка военного решения на Донбассе развяжет ему руки и последствия могут быть непредсказуемыми. Причём, в этом случае мы в значительной степени потеряем поддержку Запада.
Тут палка о двух концах, если начнем договариваться и сдавать позиции - это будет означать слабость и фактически приглашение занимать следующие территории под любым надуманным предлогом. Более правильно было бы организовывать диверсии изнутри по чаще и побольше, чтобы они в том гетто начали друг с другом поактивнее соперничать. Т.е. поставить рашку в такую позицию, чтобы она сама оттуда свалила или чтобы ее "инструкторов" оттуда вывезли.
Логика слабая. Договариваться и значит идти на какие-то уступки. При этом надо, естественно, смотреть какие уступки допустимы. Например, пойти на то, чтобы Донбасс после возвращения в Украину мог диктовать свои требования всему государству и мог наложить вето на любые решения, с кот. он не согласен, недопустимо. Разрешить Донбассу региональный русский язык - вполне допустимо. В истории достаточно примеров частичной потери территории, кот. не приводила к "фактически приглашение занимать следующие территории под любым надуманным предлогом". Ваш вариант "поставить рашку в ... позицию" абсолютно бесперспективен - этого мы сделать не сумеем, о чём всё время пишу. К сожалению, мы значительно слабее как в военном, так и в экономич. отношении.
так рашке логика и не нужна - нужен формальный повод. Сомневаюсь, что рашака собирается договариваться, чтобы что-то поменять. Ей такие конфликты долгоиграющие выгодны - можно все на них списывать.
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