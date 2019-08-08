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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3754375537563757>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:53

  Ірина_ написав:
  ЛАД написав:Понравилось - новая причина бана - "софизм". :lol:
Растём!

Самі ж просили щось новеньке)
Стараюся для Вас бути кращою :mrgreen:

"Радист" в перспективе?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:59

В Польше отныне не будет налога на доходы физических лиц для молодых работников, которые получают меньше 85,5 тыс. злотых (20 тыс. евро) в год. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Налог уменьшился для молодых работников с 18% до нуля. Отмечается, что такое решение ранее приняло польское правительство, чтобы остановить выезд граждан из страны. Ожидается, что такое решение позволит увеличить состояние около двух миллионов граждан.
........
Моравецкий добавил, что с момента вступления Польши в Европейский союз в 2004 году из страны уехали около полутора миллионов поляков - это почти население Варшавы. По другим данным, страну покинули около двух миллионов граждан Польши.

DW отмечает, что по результатам недавних опросов уже 15% поляков заявили, что готовы вернуться в родную страну. Больше всего положительных ответов о возвращении дали те граждане Польши, которые сейчас проживают в Великобритании.

https://www.rbc.ua/rus/news/polshe-otmenili-nalog-dohody-fizlits-1564695111.html
А у нас некоторые товарищи радуются росту заробитчан. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:07

  Ірина_ написав:
  ЛАД написав:Понравилось - новая причина бана - "софизм". :lol:
Растём!

Самі ж просили щось новеньке)
Стараюся для Вас бути кращою :mrgreen:

Персонально для мене?
Я схвильований. :oops:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:55

https://news.liga.net/politics/video/su ... kove-video
Ленинский суд Харькова оправдал Изабеллу Сиренко, которую прокуратура обвиняла в сепаратизме и хранении боеприпасов.

СПРАВКА. Изабелла (также известная по позывному "Алла") Сиренко была задержана в 2018 году. У нее дома обнаружили три ручные гранаты РГД-5, взрывчатые вещества, детонирующий шнур и зажигательную трубку. Женщина стала известна из-за видео с ее выступлением на "митинге солидарности" 15 июня 2014-го. Сиренко говорила об особой нации "юговостокчан", которой необходимо "всеми цивилизованными и нецивилизованными методами" освобождать земли юго-востока от "киевской хунты".


Это очень показательно, конечно. Жити по-новому, но прыгать по тем же граблям...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:34

  ЛАД написав:
  ol_zy написав:
  ЛАД написав: Это может помешать руководству договариваться о мире и изменить, к примеру, результаты референдума (если он будет проводиться) об условиях мира/перемирия.
Не думаю, что их пропаганда повлияет на решение верхов о военном решении на Донбассе, но чем чёрт не шутит.
Я практически уверен в том, что никакого "дранг нах Киев" в сегодняшней ситуации Путин не организует, но попытка военного решения на Донбассе развяжет ему руки и последствия могут быть непредсказуемыми. Причём, в этом случае мы в значительной степени потеряем поддержку Запада.

Тут палка о двух концах, если начнем договариваться и сдавать позиции - это будет означать слабость и фактически приглашение занимать следующие территории под любым надуманным предлогом.
Более правильно было бы организовывать диверсии изнутри по чаще и побольше, чтобы они в том гетто начали друг с другом поактивнее соперничать.
Т.е. поставить рашку в такую позицию, чтобы она сама оттуда свалила или чтобы ее "инструкторов" оттуда вывезли.

Логика слабая.
Договариваться и значит идти на какие-то уступки. При этом надо, естественно, смотреть какие уступки допустимы.
Например, пойти на то, чтобы Донбасс после возвращения в Украину мог диктовать свои требования всему государству и мог наложить вето на любые решения, с кот. он не согласен, недопустимо. Разрешить Донбассу региональный русский язык - вполне допустимо.
В истории достаточно примеров частичной потери территории, кот. не приводила к "фактически приглашение занимать следующие территории под любым надуманным предлогом".
Ваш вариант "поставить рашку в ... позицию" абсолютно бесперспективен - этого мы сделать не сумеем, о чём всё время пишу. К сожалению, мы значительно слабее как в военном, так и в экономич. отношении.

так рашке логика и не нужна - нужен формальный повод. Сомневаюсь, что рашака собирается договариваться, чтобы что-то поменять. Ей такие конфликты долгоиграющие выгодны - можно все на них списывать.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:18

  ЛАД написав:mephala
Простите, но Вы напоминаете глухаря - он, когда, токует, говорят, ничего не слышит.
Так и Вы - упорно повторяете своё, по-моему, даже не читая чужие посты. :)
Продолжайте.
Успехов Вам!

якраз я читаю. і даю інші погляди на проблеми щоб читач різнобічно міг поглянути на проблему.
а ви як упертюх продовжуєте товкти що існує тільки ваша думка. і тільки вона вірна.
вам просто повезло що ви не замерзали взимку. бо тоді іншої б співали.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:24

  ol_zy написав:......
так рашке логика и не нужна - нужен формальный повод. Сомневаюсь, что рашака собирается договариваться, чтобы что-то поменять. Ей такие конфликты долгоиграющие выгодны - можно все на них списывать.

Я писал о Вашей логике и о нас.
Ей выгодны. Нашим ушедшим тоже, по той же причине. Как будет с новыми, посмотрим.
Договариваться, в первую очередь, заинтересованы мы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:28

  mephala написав:
  ЛАД написав:mephala
Простите, но Вы напоминаете глухаря - он, когда, токует, говорят, ничего не слышит.
Так и Вы - упорно повторяете своё, по-моему, даже не читая чужие посты. :)
Продолжайте.
Успехов Вам!

якраз я читаю. і даю інші погляди на проблеми щоб читач різнобічно міг поглянути на проблему.
а ви як упертюх продовжуєте товкти що існує тільки ваша думка. і тільки вона вірна.
вам просто повезло що ви не замерзали взимку. бо тоді іншої б співали.

Вы бы мне не рассказывали, когда мне везло.
Я помню температуру у себя в квартире +9 град. В 90-е (точно год не помню). Да и ещё много чего помню. Дай вам бог этого не знать.

И простите, не хочется грубить, но думок у Вас я не бачу.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 08 сер, 2019 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:31

В Дании ставка по ипотечным кредитам на срок до 20 лет впервые в истории достигла нуля. Об этом сообщает Bloomberg.

Крупный Nordea Bank уже объявил, что ипотечные кредиты снижены до 0% годовых, а другой Jyske Bank принял решение о снижении процентных ставок по 10-летним ипотекам ниже нуля – минус 0,5% годовых. Иначе говоря, беря ипотеку на 10 лет клиенты, вместо уплаты процентов, получат вознаграждение.

https://focus.ua/world/436873-v_danii_stavka_po_ipotechnym_kreditam_snizhena_do_0
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:32

  ЛАД написав:Договариваться и значит идти на какие-то уступки. При этом надо, естественно, смотреть какие уступки допустимы.
Например, пойти на то, чтобы Донбасс после возвращения в Украину мог диктовать свои требования всему государству и мог наложить вето на любые решения, с кот. он не согласен, недопустимо. Разрешить Донбассу региональный русский язык - вполне допустимо.

пуйло почав війну на донбасі не заради мови. йому потрібно дещо вагоміше.
наприклад крим. готові визнати його рашенським?
а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова.
все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе.
бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати.
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