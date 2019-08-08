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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3754375537563757> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 08 сер, 2019 16:53 Ірина_ написав: ЛАД написав: Понравилось - новая причина бана - "софизм".

Растём! Понравилось - новая причина бана - "софизм".Растём!

Самі ж просили щось новеньке)

Стараюся для Вас бути кращою Самі ж просили щось новеньке)Стараюся для Вас бути кращою

"Радист" в перспективе? "Радист" в перспективе? Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2806 З нами з: 03.12.14 Подякував: 355 раз. Подякували: 368 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 16:59 В Польше отныне не будет налога на доходы физических лиц для молодых работников, которые получают меньше 85,5 тыс. злотых (20 тыс. евро) в год. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.



Налог уменьшился для молодых работников с 18% до нуля. Отмечается, что такое решение ранее приняло польское правительство, чтобы остановить выезд граждан из страны. Ожидается, что такое решение позволит увеличить состояние около двух миллионов граждан.

........

Моравецкий добавил, что с момента вступления Польши в Европейский союз в 2004 году из страны уехали около полутора миллионов поляков - это почти население Варшавы. По другим данным, страну покинули около двух миллионов граждан Польши.



DW отмечает, что по результатам недавних опросов уже 15% поляков заявили, что готовы вернуться в родную страну. Больше всего положительных ответов о возвращении дали те граждане Польши, которые сейчас проживают в Великобритании.

https://www.rbc.ua/rus/news/polshe-otmenili-nalog-dohody-fizlits-1564695111.html

А у нас некоторые товарищи радуются росту заробитчан. А у нас некоторые товарищи радуются росту заробитчан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4232 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 17:07 Ірина_ написав: ЛАД написав: Понравилось - новая причина бана - "софизм".

Растём! Понравилось - новая причина бана - "софизм".Растём!

Самі ж просили щось новеньке)

Стараюся для Вас бути кращою Самі ж просили щось новеньке)Стараюся для Вас бути кращою

Персонально для мене?

Я схвильований. Персонально для мене?Я схвильований. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4232 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 17:55 https://news.liga.net/politics/video/su ... kove-video

Ленинский суд Харькова оправдал Изабеллу Сиренко, которую прокуратура обвиняла в сепаратизме и хранении боеприпасов.



СПРАВКА. Изабелла (также известная по позывному "Алла") Сиренко была задержана в 2018 году. У нее дома обнаружили три ручные гранаты РГД-5, взрывчатые вещества, детонирующий шнур и зажигательную трубку. Женщина стала известна из-за видео с ее выступлением на "митинге солидарности" 15 июня 2014-го. Сиренко говорила об особой нации "юговостокчан", которой необходимо "всеми цивилизованными и нецивилизованными методами" освобождать земли юго-востока от "киевской хунты".



Это очень показательно, конечно. Жити по-новому, но прыгать по тем же граблям... Это очень показательно, конечно. Жити по-новому, но прыгать по тем же граблям... Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4692 З нами з: 07.04.17 Подякував: 426 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 18:34 ЛАД написав: ol_zy написав: ЛАД написав: Это может помешать руководству договариваться о мире и изменить, к примеру, результаты референдума (если он будет проводиться) об условиях мира/перемирия.

Не думаю, что их пропаганда повлияет на решение верхов о военном решении на Донбассе, но чем чёрт не шутит.

Я практически уверен в том, что никакого "дранг нах Киев" в сегодняшней ситуации Путин не организует, но попытка военного решения на Донбассе развяжет ему руки и последствия могут быть непредсказуемыми. Причём, в этом случае мы в значительной степени потеряем поддержку Запада. Это может помешать руководству договариваться о мире и изменить, к примеру, результаты референдума (если он будет проводиться) об условиях мира/перемирия.Не думаю, что их пропаганда повлияет на решение верхов о военном решении на Донбассе, но чем чёрт не шутит.Я практически уверен в том, что никакого "дранг нах Киев" в сегодняшней ситуации Путин не организует, но попытка военного решения на Донбассе развяжет ему руки и последствия могут быть непредсказуемыми. Причём, в этом случае мы в значительной степени потеряем поддержку Запада.

Тут палка о двух концах, если начнем договариваться и сдавать позиции - это будет означать слабость и фактически приглашение занимать следующие территории под любым надуманным предлогом.

Более правильно было бы организовывать диверсии изнутри по чаще и побольше, чтобы они в том гетто начали друг с другом поактивнее соперничать.

Т.е. поставить рашку в такую позицию, чтобы она сама оттуда свалила или чтобы ее "инструкторов" оттуда вывезли. Тут палка о двух концах, если начнем договариваться и сдавать позиции - это будет означать слабость и фактически приглашение занимать следующие территории под любым надуманным предлогом.Более правильно было бы организовывать диверсии изнутри по чаще и побольше, чтобы они в том гетто начали друг с другом поактивнее соперничать.Т.е. поставить рашку в такую позицию, чтобы она сама оттуда свалила или чтобы ее "инструкторов" оттуда вывезли.

Логика слабая.

Договариваться и значит идти на какие-то уступки. При этом надо, естественно, смотреть какие уступки допустимы.

Например, пойти на то, чтобы Донбасс после возвращения в Украину мог диктовать свои требования всему государству и мог наложить вето на любые решения, с кот. он не согласен, недопустимо. Разрешить Донбассу региональный русский язык - вполне допустимо.

В истории достаточно примеров частичной потери территории, кот. не приводила к "фактически приглашение занимать следующие территории под любым надуманным предлогом".

Ваш вариант "поставить рашку в ... позицию" абсолютно бесперспективен - этого мы сделать не сумеем, о чём всё время пишу. К сожалению, мы значительно слабее как в военном, так и в экономич. отношении. Логика слабая.Договариваться и значит идти на какие-то уступки. При этом надо, естественно, смотреть какие уступки допустимы.Например, пойти на то, чтобы Донбасс после возвращения в Украину мог диктовать свои требования всему государству и мог наложить вето на любые решения, с кот. он не согласен, недопустимо. Разрешить Донбассу региональный русский язык - вполне допустимо.В истории достаточно примеров частичной потери территории, кот. не приводила к "фактически приглашение занимать следующие территории под любым надуманным предлогом".Ваш вариант "поставить рашку в ... позицию" абсолютно бесперспективен - этого мы сделать не сумеем, о чём всё время пишу. К сожалению, мы значительно слабее как в военном, так и в экономич. отношении.

так рашке логика и не нужна - нужен формальный повод. Сомневаюсь, что рашака собирается договариваться, чтобы что-то поменять. Ей такие конфликты долгоиграющие выгодны - можно все на них списывать. так рашке логика и не нужна - нужен формальный повод. Сомневаюсь, что рашака собирается договариваться, чтобы что-то поменять. Ей такие конфликты долгоиграющие выгодны - можно все на них списывать. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5331 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 19:18 ЛАД написав: mephala

Простите, но Вы напоминаете глухаря - он, когда, токует, говорят, ничего не слышит.

Так и Вы - упорно повторяете своё, по-моему, даже не читая чужие посты.

Продолжайте.

Успехов Вам! Простите, но Вы напоминаете глухаря - он, когда, токует, говорят, ничего не слышит.Так и Вы - упорно повторяете своё, по-моему, даже не читая чужие посты.Продолжайте.Успехов Вам!

якраз я читаю. і даю інші погляди на проблеми щоб читач різнобічно міг поглянути на проблему.

а ви як упертюх продовжуєте товкти що існує тільки ваша думка. і тільки вона вірна.

вам просто повезло що ви не замерзали взимку. бо тоді іншої б співали. якраз я читаю. і даю інші погляди на проблеми щоб читач різнобічно міг поглянути на проблему.а ви як упертюх продовжуєте товкти що існує тільки ваша думка. і тільки вона вірна.вам просто повезло що ви не замерзали взимку. бо тоді іншої б співали. mephala Повідомлень: 5140 З нами з: 07.04.14 Подякував: 63 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 19:24 ol_zy написав: ......

так рашке логика и не нужна - нужен формальный повод. Сомневаюсь, что рашака собирается договариваться, чтобы что-то поменять. Ей такие конфликты долгоиграющие выгодны - можно все на них списывать. ......так рашке логика и не нужна - нужен формальный повод. Сомневаюсь, что рашака собирается договариваться, чтобы что-то поменять. Ей такие конфликты долгоиграющие выгодны - можно все на них списывать.

Я писал о Вашей логике и о нас.

Ей выгодны. Нашим ушедшим тоже, по той же причине. Как будет с новыми, посмотрим.

Договариваться, в первую очередь, заинтересованы мы. Я писал о Вашей логике и о нас.Ей выгодны. Нашим ушедшим тоже, по той же причине. Как будет с новыми, посмотрим.Договариваться, в первую очередь, заинтересованы мы. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4232 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 19:28 mephala написав: ЛАД написав: mephala

Простите, но Вы напоминаете глухаря - он, когда, токует, говорят, ничего не слышит.

Так и Вы - упорно повторяете своё, по-моему, даже не читая чужие посты.

Продолжайте.

Успехов Вам! Простите, но Вы напоминаете глухаря - он, когда, токует, говорят, ничего не слышит.Так и Вы - упорно повторяете своё, по-моему, даже не читая чужие посты.Продолжайте.Успехов Вам!

якраз я читаю. і даю інші погляди на проблеми щоб читач різнобічно міг поглянути на проблему.

а ви як упертюх продовжуєте товкти що існує тільки ваша думка. і тільки вона вірна.

вам просто повезло що ви не замерзали взимку. бо тоді іншої б співали. якраз я читаю. і даю інші погляди на проблеми щоб читач різнобічно міг поглянути на проблему.а ви як упертюх продовжуєте товкти що існує тільки ваша думка. і тільки вона вірна.вам просто повезло що ви не замерзали взимку. бо тоді іншої б співали.

Вы бы мне не рассказывали, когда мне везло.

Я помню температуру у себя в квартире +9 град. В 90-е (точно год не помню). Да и ещё много чего помню. Дай вам бог этого не знать.



И простите, не хочется грубить, но думок у Вас я не бачу. Вы бы мне не рассказывали, когда мне везло.Я помню температуру у себя в квартире +9 град. В 90-е (точно год не помню). Да и ещё много чего помню. Дай вам бог этого не знать.И простите, не хочется грубить, но думок у Вас я не бачу. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 08 сер, 2019 19:33, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4232 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 19:31 В Дании ставка по ипотечным кредитам на срок до 20 лет впервые в истории достигла нуля. Об этом сообщает Bloomberg.



Крупный Nordea Bank уже объявил, что ипотечные кредиты снижены до 0% годовых, а другой Jyske Bank принял решение о снижении процентных ставок по 10-летним ипотекам ниже нуля – минус 0,5% годовых. Иначе говоря, беря ипотеку на 10 лет клиенты, вместо уплаты процентов, получат вознаграждение.

https://focus.ua/world/436873-v_danii_stavka_po_ipotechnym_kreditam_snizhena_do_0 Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4232 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 19:32 ЛАД написав: Договариваться и значит идти на какие-то уступки. При этом надо, естественно, смотреть какие уступки допустимы.

Например, пойти на то, чтобы Донбасс после возвращения в Украину мог диктовать свои требования всему государству и мог наложить вето на любые решения, с кот. он не согласен, недопустимо. Разрешить Донбассу региональный русский язык - вполне допустимо. Договариваться и значит идти на какие-то уступки. При этом надо, естественно, смотреть какие уступки допустимы.Например, пойти на то, чтобы Донбасс после возвращения в Украину мог диктовать свои требования всему государству и мог наложить вето на любые решения, с кот. он не согласен, недопустимо. Разрешить Донбассу региональный русский язык - вполне допустимо.

пуйло почав війну на донбасі не заради мови. йому потрібно дещо вагоміше.

наприклад крим. готові визнати його рашенським?

а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова.

все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе.

бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати. пуйло почав війну на донбасі не заради мови. йому потрібно дещо вагоміше.наприклад крим. готові визнати його рашенським?а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова.все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе.бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати. mephala Повідомлень: 5140 З нами з: 07.04.14 Подякував: 63 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3754375537563757> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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