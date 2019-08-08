Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3754375537563757 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 08 сер, 2019 19:49 mephala написав: а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова.

все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе.

бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати. а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова.все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе.бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати.



Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд. Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд. freeze 4 Повідомлень: 12436 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5278 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:13 Как ранее сообщила пресс-служба НАБУ, о подозрении сообщили экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), действующему директору ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнику отдела НКРЭКУ, руководителю управления НКРЭКУ, заместителю коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директору департамента одной из компаний указанной группы. Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление служебным положением»), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество. «Одного из подозреваемых (экс-члена НКРЭКУ) задержали. Местонахождение еще четырех - экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно. Поэтому им сообщено о подозрении в порядке ст. 278, ст. 135 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.



Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/energetics/10645263-skandalnaya-rotterdam-nabu-pokazalo-shemu-kak-zarabatyvali-na-formule-infografika.html

Это по делу Роттердам+. Подробнее цитировать не буду, кому интересно, посмотрите. Подробности читайте на УНИАН:Это по делу Роттердам+. Подробнее цитировать не буду, кому интересно, посмотрите. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4232 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:14 ЛАД написав: ol_zy написав: ......

так рашке логика и не нужна - нужен формальный повод. Сомневаюсь, что рашака собирается договариваться, чтобы что-то поменять. Ей такие конфликты долгоиграющие выгодны - можно все на них списывать. ......так рашке логика и не нужна - нужен формальный повод. Сомневаюсь, что рашака собирается договариваться, чтобы что-то поменять. Ей такие конфликты долгоиграющие выгодны - можно все на них списывать.

Я писал о Вашей логике и о нас.

Ей выгодны. Нашим ушедшим тоже, по той же причине. Как будет с новыми, посмотрим.

Договариваться, в первую очередь, заинтересованы мы. Я писал о Вашей логике и о нас.Ей выгодны. Нашим ушедшим тоже, по той же причине. Как будет с новыми, посмотрим.Договариваться, в первую очередь, заинтересованы мы.

так мои выводы (а не логика) основаны исключительно на их поведении, а не потому, что это логично. так мои выводы (а не логика) основаны исключительно на их поведении, а не потому, что это логично. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5331 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3754375537563757 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Sophism і 2 гостейМодератори: ТупУм