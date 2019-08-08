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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3754375537563757

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:49

  mephala написав:а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова.
все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе.
бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати.


Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:13

Как ранее сообщила пресс-служба НАБУ, о подозрении сообщили экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), действующему директору ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнику отдела НКРЭКУ, руководителю управления НКРЭКУ, заместителю коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директору департамента одной из компаний указанной группы. Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление служебным положением»), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество. «Одного из подозреваемых (экс-члена НКРЭКУ) задержали. Местонахождение еще четырех - экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно. Поэтому им сообщено о подозрении в порядке ст. 278, ст. 135 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.


Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/energetics/10645263-skandalnaya-rotterdam-nabu-pokazalo-shemu-kak-zarabatyvali-na-formule-infografika.html
Это по делу Роттердам+. Подробнее цитировать не буду, кому интересно, посмотрите.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:14

  ЛАД написав:
  ol_zy написав:......
так рашке логика и не нужна - нужен формальный повод. Сомневаюсь, что рашака собирается договариваться, чтобы что-то поменять. Ей такие конфликты долгоиграющие выгодны - можно все на них списывать.

Я писал о Вашей логике и о нас.
Ей выгодны. Нашим ушедшим тоже, по той же причине. Как будет с новыми, посмотрим.
Договариваться, в первую очередь, заинтересованы мы.

так мои выводы (а не логика) основаны исключительно на их поведении, а не потому, что это логично.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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