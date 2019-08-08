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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3755375637573758>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:49

  mephala написав:а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова.
все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе.
бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати.


Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:13

Как ранее сообщила пресс-служба НАБУ, о подозрении сообщили экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), действующему директору ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнику отдела НКРЭКУ, руководителю управления НКРЭКУ, заместителю коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директору департамента одной из компаний указанной группы. Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление служебным положением»), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество. «Одного из подозреваемых (экс-члена НКРЭКУ) задержали. Местонахождение еще четырех - экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно. Поэтому им сообщено о подозрении в порядке ст. 278, ст. 135 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.


Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/energetics/10645263-skandalnaya-rotterdam-nabu-pokazalo-shemu-kak-zarabatyvali-na-formule-infografika.html
Это по делу Роттердам+. Подробнее цитировать не буду, кому интересно, посмотрите.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:14

  ЛАД написав:
  ol_zy написав:......
так рашке логика и не нужна - нужен формальный повод. Сомневаюсь, что рашака собирается договариваться, чтобы что-то поменять. Ей такие конфликты долгоиграющие выгодны - можно все на них списывать.

Я писал о Вашей логике и о нас.
Ей выгодны. Нашим ушедшим тоже, по той же причине. Как будет с новыми, посмотрим.
Договариваться, в первую очередь, заинтересованы мы.

так мои выводы (а не логика) основаны исключительно на их поведении, а не потому, что это логично.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:45

[quote="47.я о мире и изменить, к примеру, результаты референдума (если он будет проводиться) об условиях мира/перемирия.
Не думаю, что их пропаганда повлияет на решение верхов о военном решении на Донбассе, но чем чёрт не шутит.
Я практически уверен в том, что никакого "дранг нах Киев" в сегодняшней ситуации Путин не организует, но попытка военного решения на Донбассе развяжет ему руки и последствия могут быть непредсказуемыми. Причём, в этом случае мы в значительной степени потеряем поддержку Запада.[/quote]
Тут палка о двух концах, если начнем договариваться и сдавать позиции - это будет означать слабость и фактически приглашение занимать следующие территории под любым надуманным предлогом.
Более правильно было бы организовывать диверсии изнутри по чаще и побольше, чтобы они в том гетто начали друг с другом поактивнее соперничать.
Т.е. поставить рашку в такую позицию, чтобы она сама оттуда свалила или чтобы ее "инструкторов" оттуда вывезли.[/quote]
Логика слабая.
Договариваться и значит идти на какие-то уступки. При этом надо, естественно, смотреть какие уступки допустимы.
Например, пойти на то, чтобы Донбасс после возвращения в Украину мог диктовать свои требования всему государству и мог наложить вето на любые решения, с кот. он не согласен, недопустимо. Разрешить Донбассу региональный русский язык - вполне допустимо.
В истории достаточно примеров частичной потери территории, кот. не приводила к "фактически приглашение занимать следующие территории под любым надуманным предлогом".
Ваш вариант "поставить рашку в ... позицию" абсолютно бесперспективен - этого мы сделать не сумеем, о чём всё время пишу. К сожалению, мы значительно слабее как в военном, так и в экономич. отношении.[/quote]
К единому мнению по реакции на агрессию рфии в обществе прийти практически очень сложно.
В принципе всё упирается в цену.
Хоть цену мира, хоть цену военной победы над агрессором.
Да-да, военной победы. Не сомневаюсь, что и вооруженным сопротивлением мы можем одержать победу над агрессором.

Цена...
А тут у всех свои взгляды. Одни согласны платить хоть сколько, другие нет. Кто больше, кто меньше.

Поэтому законы...
Согласно им защита державы имеет высший приоритет.
На бумаге.
А на деле.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:45

  freeze написав:
  mephala написав:а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова.
все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе.
бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати.


Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд.


А потом фигак - и там прыгают с власовскими флагами и кричат что не могут выносить засилья украинской мовы.

Хотя там в основном русский и присутствовал.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:48

  Sommer написав:А потом фигак - и там прыгают с власовскими флагами и кричат что не могут выносить засилья украинской мовы.

Хотя там в основном русский и присутствовал.


В Одесской области был региональный русский язык, в нескольких районах болгарский язык, были районы в стране с региональным румынским и венгерским языками.
Пока не начали поскакивать всех всё устраивало.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:50

  freeze написав:
  mephala написав:а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова.
все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе.
бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати.


Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд.

нічого подібного. офіційно не було закріплено регіональних мов.
була повна анархія. хто як хотів так і ліпив.
але якщо вводити закон то потрібно чітко все прописувати щоб не було конфліктів. бо будуть бійки.
один буде горлати дай на державній бо я не розумію регіональну а інший буде горлати тримай на регіональній бо я не розумію державну. без прописаного закону люди ще якось домовлялися тому що жоден не міг ним розмахувати а коли буде закон то вже кожен дибки стане.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:56

  mephala написав:нічого подібного. офіційно не було закріплено регіональних мов.


Прежде чем ерунду писать, прочитайте хотя бы википедию. Что было официально закреплено, что нет, и историю официального закрепления.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BD%D0%B8
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:58

  mephala написав:
  detroytred написав:Что-то я совсем уже запутался в предметах, аргументах и претензиях в данной дискуссии. В ней каждый о своём предмете акцентирует.

Так бомбили согласно резолюции?
Там Ваш оппонент аргументировал, что резолюция (и то не на бомбардировки) была гораздо позже.

спочатку дозвіл на операцію заблокували раша та китай. а як і чому раша та китай блокують подібні миротворчі місії ми знаємо - он на донбас ввести миротворчу місію кацапи також блокують. просто кацапам не вигідний порядок на певних територіях. то так само було і тоді. кацапи не дали ООН навести порядок з самого початку. так що моє ІМХО - це не у сша руки по лікоть в крові. в крові руки по лікоть у тих хто не дозволив миротворчу міссію з самого початку.
тому сша і Ко без мандату ООН почали підготовку до наземної операції шляхом ракетних атак.
потім коли раша побачила шо все зроблять і без іі дозволу згодилася на наземну миротворчу міссію під егідою ООН але тут же під її прикриттям вирішила прихопити собі аеродром.
це якщо коротко.

Предмет не рассматривался в плоскости правильности.
Только в юридической.

Поэтому, если уж рассматривать, то следует признать - рашка и китайцы имеют полное право ветировать, голосовать так, как им выгодно. И раз их действия игнорируются, исходя из принципов правильности, то СБ ООН нужно распускать или исключать неправильных.

То есть мировое зло - или мировое зло со всеми вытекающими отношениями к нему, или право имеет.
За ни рыбу, ни мясо платит Украина и пр.
Короче сильные мира сего страны неплохо устроились.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:01

  freeze написав:
  Sommer написав:А потом фигак - и там прыгают с власовскими флагами и кричат что не могут выносить засилья украинской мовы.

Хотя там в основном русский и присутствовал.


В Одесской области был региональный русский язык, в нескольких районах болгарский язык, были районы в стране с региональным румынским и венгерским языками.
Пока не начали поскакивать всех всё устраивало.

это точно.
В спирали главное от какой точки начать рассматривать))
detroytred
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