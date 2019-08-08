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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3755375637573758> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 08 сер, 2019 19:49 mephala написав: а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова.

все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе.

бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати. а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова.все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе.бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати.



Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд. Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд. freeze 4 Повідомлень: 12438 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5278 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:13 Как ранее сообщила пресс-служба НАБУ, о подозрении сообщили экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), действующему директору ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнику отдела НКРЭКУ, руководителю управления НКРЭКУ, заместителю коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директору департамента одной из компаний указанной группы. Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление служебным положением»), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество. «Одного из подозреваемых (экс-члена НКРЭКУ) задержали. Местонахождение еще четырех - экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно. Поэтому им сообщено о подозрении в порядке ст. 278, ст. 135 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.



Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/energetics/10645263-skandalnaya-rotterdam-nabu-pokazalo-shemu-kak-zarabatyvali-na-formule-infografika.html

Это по делу Роттердам+. Подробнее цитировать не буду, кому интересно, посмотрите. Подробности читайте на УНИАН:Это по делу Роттердам+. Подробнее цитировать не буду, кому интересно, посмотрите. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4232 раз. Подякували: 3910 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:14 ЛАД написав: ol_zy написав: ......

так рашке логика и не нужна - нужен формальный повод. Сомневаюсь, что рашака собирается договариваться, чтобы что-то поменять. Ей такие конфликты долгоиграющие выгодны - можно все на них списывать. ......так рашке логика и не нужна - нужен формальный повод. Сомневаюсь, что рашака собирается договариваться, чтобы что-то поменять. Ей такие конфликты долгоиграющие выгодны - можно все на них списывать.

Я писал о Вашей логике и о нас.

Ей выгодны. Нашим ушедшим тоже, по той же причине. Как будет с новыми, посмотрим.

Договариваться, в первую очередь, заинтересованы мы. Я писал о Вашей логике и о нас.Ей выгодны. Нашим ушедшим тоже, по той же причине. Как будет с новыми, посмотрим.Договариваться, в первую очередь, заинтересованы мы.

так мои выводы (а не логика) основаны исключительно на их поведении, а не потому, что это логично. так мои выводы (а не логика) основаны исключительно на их поведении, а не потому, что это логично. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5332 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:45 [quote="47.я о мире и изменить, к примеру, результаты референдума (если он будет проводиться) об условиях мира/перемирия.

Не думаю, что их пропаганда повлияет на решение верхов о военном решении на Донбассе, но чем чёрт не шутит.

Я практически уверен в том, что никакого "дранг нах Киев" в сегодняшней ситуации Путин не организует, но попытка военного решения на Донбассе развяжет ему руки и последствия могут быть непредсказуемыми. Причём, в этом случае мы в значительной степени потеряем поддержку Запада.[/quote]

Тут палка о двух концах, если начнем договариваться и сдавать позиции - это будет означать слабость и фактически приглашение занимать следующие территории под любым надуманным предлогом.

Более правильно было бы организовывать диверсии изнутри по чаще и побольше, чтобы они в том гетто начали друг с другом поактивнее соперничать.

Т.е. поставить рашку в такую позицию, чтобы она сама оттуда свалила или чтобы ее "инструкторов" оттуда вывезли.[/quote]

Логика слабая.

Договариваться и значит идти на какие-то уступки. При этом надо, естественно, смотреть какие уступки допустимы.

Например, пойти на то, чтобы Донбасс после возвращения в Украину мог диктовать свои требования всему государству и мог наложить вето на любые решения, с кот. он не согласен, недопустимо. Разрешить Донбассу региональный русский язык - вполне допустимо.

В истории достаточно примеров частичной потери территории, кот. не приводила к "фактически приглашение занимать следующие территории под любым надуманным предлогом".

Ваш вариант "поставить рашку в ... позицию" абсолютно бесперспективен - этого мы сделать не сумеем, о чём всё время пишу. К сожалению, мы значительно слабее как в военном, так и в экономич. отношении.[/quote]

К единому мнению по реакции на агрессию рфии в обществе прийти практически очень сложно.

В принципе всё упирается в цену.

Хоть цену мира, хоть цену военной победы над агрессором.

Да-да, военной победы. Не сомневаюсь, что и вооруженным сопротивлением мы можем одержать победу над агрессором.



Цена...

А тут у всех свои взгляды. Одни согласны платить хоть сколько, другие нет. Кто больше, кто меньше.



Поэтому законы...

Согласно им защита державы имеет высший приоритет.

На бумаге.

А на деле. detroytred

Повідомлень: 22003 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:45 freeze написав: mephala написав: а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова.

все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе.

бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати. а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова.все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе.бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати.



Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд. Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд.



А потом фигак - и там прыгают с власовскими флагами и кричат что не могут выносить засилья украинской мовы.



Хотя там в основном русский и присутствовал. А потом фигак - и там прыгают с власовскими флагами и кричат что не могут выносить засилья украинской мовы.Хотя там в основном русский и присутствовал. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4696 З нами з: 07.04.17 Подякував: 426 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:48 Sommer написав: А потом фигак - и там прыгают с власовскими флагами и кричат что не могут выносить засилья украинской мовы.



Хотя там в основном русский и присутствовал. А потом фигак - и там прыгают с власовскими флагами и кричат что не могут выносить засилья украинской мовы.Хотя там в основном русский и присутствовал.



В Одесской области был региональный русский язык, в нескольких районах болгарский язык, были районы в стране с региональным румынским и венгерским языками.

Пока не начали поскакивать всех всё устраивало. В Одесской области был региональный русский язык, в нескольких районах болгарский язык, были районы в стране с региональным румынским и венгерским языками.Пока не начали поскакивать всех всё устраивало. freeze 4 Повідомлень: 12438 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5278 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:50 freeze написав: mephala написав: а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова.

все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе.

бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати. а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова.все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе.бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати.



Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд. Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд.

нічого подібного. офіційно не було закріплено регіональних мов.

була повна анархія. хто як хотів так і ліпив.

але якщо вводити закон то потрібно чітко все прописувати щоб не було конфліктів. бо будуть бійки.

один буде горлати дай на державній бо я не розумію регіональну а інший буде горлати тримай на регіональній бо я не розумію державну. без прописаного закону люди ще якось домовлялися тому що жоден не міг ним розмахувати а коли буде закон то вже кожен дибки стане. нічого подібного. офіційно не було закріплено регіональних мов.була повна анархія. хто як хотів так і ліпив.але якщо вводити закон то потрібно чітко все прописувати щоб не було конфліктів. бо будуть бійки.один буде горлати дай на державній бо я не розумію регіональну а інший буде горлати тримай на регіональній бо я не розумію державну. без прописаного закону люди ще якось домовлялися тому що жоден не міг ним розмахувати а коли буде закон то вже кожен дибки стане. mephala Повідомлень: 5142 З нами з: 07.04.14 Подякував: 63 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:56 mephala написав: нічого подібного. офіційно не було закріплено регіональних мов. нічого подібного. офіційно не було закріплено регіональних мов.



Прежде чем ерунду писать, прочитайте хотя бы википедию. Что было официально закреплено, что нет, и историю официального закрепления.



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BD%D0%B8 Прежде чем ерунду писать, прочитайте хотя бы википедию. Что было официально закреплено, что нет, и историю официального закрепления. freeze 4 Повідомлень: 12438 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5278 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 20:58 mephala написав: detroytred написав: Что-то я совсем уже запутался в предметах, аргументах и претензиях в данной дискуссии. В ней каждый о своём предмете акцентирует.



Так бомбили согласно резолюции?

Там Ваш оппонент аргументировал, что резолюция (и то не на бомбардировки) была гораздо позже. Что-то я совсем уже запутался в предметах, аргументах и претензиях в данной дискуссии. В ней каждый о своём предмете акцентирует.Так бомбили согласно резолюции?Там Ваш оппонент аргументировал, что резолюция (и то не на бомбардировки) была гораздо позже.

спочатку дозвіл на операцію заблокували раша та китай. а як і чому раша та китай блокують подібні миротворчі місії ми знаємо - он на донбас ввести миротворчу місію кацапи також блокують. просто кацапам не вигідний порядок на певних територіях. то так само було і тоді. кацапи не дали ООН навести порядок з самого початку. так що моє ІМХО - це не у сша руки по лікоть в крові. в крові руки по лікоть у тих хто не дозволив миротворчу міссію з самого початку.

тому сша і Ко без мандату ООН почали підготовку до наземної операції шляхом ракетних атак.

потім коли раша побачила шо все зроблять і без іі дозволу згодилася на наземну миротворчу міссію під егідою ООН але тут же під її прикриттям вирішила прихопити собі аеродром.

це якщо коротко. спочатку дозвіл на операцію заблокували раша та китай. а як і чому раша та китай блокують подібні миротворчі місії ми знаємо - он на донбас ввести миротворчу місію кацапи також блокують. просто кацапам не вигідний порядок на певних територіях. то так само було і тоді. кацапи не дали ООН навести порядок з самого початку. так що моє ІМХО - це не у сша руки по лікоть в крові. в крові руки по лікоть у тих хто не дозволив миротворчу міссію з самого початку.тому сша і Ко без мандату ООН почали підготовку до наземної операції шляхом ракетних атак.потім коли раша побачила шо все зроблять і без іі дозволу згодилася на наземну миротворчу міссію під егідою ООН але тут же під її прикриттям вирішила прихопити собі аеродром.це якщо коротко.

Предмет не рассматривался в плоскости правильности.

Только в юридической.



Поэтому, если уж рассматривать, то следует признать - рашка и китайцы имеют полное право ветировать, голосовать так, как им выгодно. И раз их действия игнорируются, исходя из принципов правильности, то СБ ООН нужно распускать или исключать неправильных.



То есть мировое зло - или мировое зло со всеми вытекающими отношениями к нему, или право имеет.

За ни рыбу, ни мясо платит Украина и пр.

Короче сильные мира сего страны неплохо устроились. Предмет не рассматривался в плоскости правильности.Только в юридической.Поэтому, если уж рассматривать, то следует признать - рашка и китайцы имеют полное право ветировать, голосовать так, как им выгодно. И раз их действия игнорируются, исходя из принципов правильности, то СБ ООН нужно распускать или исключать неправильных.То есть мировое зло - или мировое зло со всеми вытекающими отношениями к нему, или право имеет.За ни рыбу, ни мясо платит Украина и пр.Короче сильные мира сего страны неплохо устроились. detroytred

Повідомлень: 22003 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 21:01 freeze написав: Sommer написав: А потом фигак - и там прыгают с власовскими флагами и кричат что не могут выносить засилья украинской мовы.



Хотя там в основном русский и присутствовал. А потом фигак - и там прыгают с власовскими флагами и кричат что не могут выносить засилья украинской мовы.Хотя там в основном русский и присутствовал.



В Одесской области был региональный русский язык, в нескольких районах болгарский язык, были районы в стране с региональным румынским и венгерским языками.

Пока не начали поскакивать всех всё устраивало. В Одесской области был региональный русский язык, в нескольких районах болгарский язык, были районы в стране с региональным румынским и венгерским языками.Пока не начали поскакивать всех всё устраивало.

это точно.

В спирали главное от какой точки начать рассматривать)) это точно.В спирали главное от какой точки начать рассматривать)) detroytred

Повідомлень: 22003 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3755375637573758> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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