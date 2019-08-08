Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова. все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе. бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати.
Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд.
Как ранее сообщила пресс-служба НАБУ, о подозрении сообщили экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), действующему директору ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнику отдела НКРЭКУ, руководителю управления НКРЭКУ, заместителю коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директору департамента одной из компаний указанной группы. Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление служебным положением»), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество. «Одного из подозреваемых (экс-члена НКРЭКУ) задержали. Местонахождение еще четырех - экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно. Поэтому им сообщено о подозрении в порядке ст. 278, ст. 135 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.
ol_zy написав:...... так рашке логика и не нужна - нужен формальный повод. Сомневаюсь, что рашака собирается договариваться, чтобы что-то поменять. Ей такие конфликты долгоиграющие выгодны - можно все на них списывать.
Я писал о Вашей логике и о нас. Ей выгодны. Нашим ушедшим тоже, по той же причине. Как будет с новыми, посмотрим. Договариваться, в первую очередь, заинтересованы мы.
так мои выводы (а не логика) основаны исключительно на их поведении, а не потому, что это логично.
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[quote="47.я о мире и изменить, к примеру, результаты референдума (если он будет проводиться) об условиях мира/перемирия. Не думаю, что их пропаганда повлияет на решение верхов о военном решении на Донбассе, но чем чёрт не шутит. Я практически уверен в том, что никакого "дранг нах Киев" в сегодняшней ситуации Путин не организует, но попытка военного решения на Донбассе развяжет ему руки и последствия могут быть непредсказуемыми. Причём, в этом случае мы в значительной степени потеряем поддержку Запада.[/quote] Тут палка о двух концах, если начнем договариваться и сдавать позиции - это будет означать слабость и фактически приглашение занимать следующие территории под любым надуманным предлогом. Более правильно было бы организовывать диверсии изнутри по чаще и побольше, чтобы они в том гетто начали друг с другом поактивнее соперничать. Т.е. поставить рашку в такую позицию, чтобы она сама оттуда свалила или чтобы ее "инструкторов" оттуда вывезли.[/quote] Логика слабая. Договариваться и значит идти на какие-то уступки. При этом надо, естественно, смотреть какие уступки допустимы. Например, пойти на то, чтобы Донбасс после возвращения в Украину мог диктовать свои требования всему государству и мог наложить вето на любые решения, с кот. он не согласен, недопустимо. Разрешить Донбассу региональный русский язык - вполне допустимо. В истории достаточно примеров частичной потери территории, кот. не приводила к "фактически приглашение занимать следующие территории под любым надуманным предлогом". Ваш вариант "поставить рашку в ... позицию" абсолютно бесперспективен - этого мы сделать не сумеем, о чём всё время пишу. К сожалению, мы значительно слабее как в военном, так и в экономич. отношении.[/quote] К единому мнению по реакции на агрессию рфии в обществе прийти практически очень сложно. В принципе всё упирается в цену. Хоть цену мира, хоть цену военной победы над агрессором. Да-да, военной победы. Не сомневаюсь, что и вооруженным сопротивлением мы можем одержать победу над агрессором.
Цена... А тут у всех свои взгляды. Одни согласны платить хоть сколько, другие нет. Кто больше, кто меньше.
Поэтому законы... Согласно им защита державы имеет высший приоритет. На бумаге. А на деле.
mephala написав:а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова. все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе. бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати.
Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд.
А потом фигак - и там прыгают с власовскими флагами и кричат что не могут выносить засилья украинской мовы.
Хотя там в основном русский и присутствовал.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer написав:А потом фигак - и там прыгают с власовскими флагами и кричат что не могут выносить засилья украинской мовы.
Хотя там в основном русский и присутствовал.
В Одесской области был региональный русский язык, в нескольких районах болгарский язык, были районы в стране с региональным румынским и венгерским языками. Пока не начали поскакивать всех всё устраивало.
mephala написав:а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова. все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе. бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати.
Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд.
нічого подібного. офіційно не було закріплено регіональних мов. була повна анархія. хто як хотів так і ліпив. але якщо вводити закон то потрібно чітко все прописувати щоб не було конфліктів. бо будуть бійки. один буде горлати дай на державній бо я не розумію регіональну а інший буде горлати тримай на регіональній бо я не розумію державну. без прописаного закону люди ще якось домовлялися тому що жоден не міг ним розмахувати а коли буде закон то вже кожен дибки стане.
detroytred написав:Что-то я совсем уже запутался в предметах, аргументах и претензиях в данной дискуссии. В ней каждый о своём предмете акцентирует.
Так бомбили согласно резолюции? Там Ваш оппонент аргументировал, что резолюция (и то не на бомбардировки) была гораздо позже.
спочатку дозвіл на операцію заблокували раша та китай. а як і чому раша та китай блокують подібні миротворчі місії ми знаємо - он на донбас ввести миротворчу місію кацапи також блокують. просто кацапам не вигідний порядок на певних територіях. то так само було і тоді. кацапи не дали ООН навести порядок з самого початку. так що моє ІМХО - це не у сша руки по лікоть в крові. в крові руки по лікоть у тих хто не дозволив миротворчу міссію з самого початку. тому сша і Ко без мандату ООН почали підготовку до наземної операції шляхом ракетних атак. потім коли раша побачила шо все зроблять і без іі дозволу згодилася на наземну миротворчу міссію під егідою ООН але тут же під її прикриттям вирішила прихопити собі аеродром. це якщо коротко.
Предмет не рассматривался в плоскости правильности. Только в юридической.
Поэтому, если уж рассматривать, то следует признать - рашка и китайцы имеют полное право ветировать, голосовать так, как им выгодно. И раз их действия игнорируются, исходя из принципов правильности, то СБ ООН нужно распускать или исключать неправильных.
То есть мировое зло - или мировое зло со всеми вытекающими отношениями к нему, или право имеет. За ни рыбу, ни мясо платит Украина и пр. Короче сильные мира сего страны неплохо устроились.
Sommer написав:А потом фигак - и там прыгают с власовскими флагами и кричат что не могут выносить засилья украинской мовы.
Хотя там в основном русский и присутствовал.
В Одесской области был региональный русский язык, в нескольких районах болгарский язык, были районы в стране с региональным румынским и венгерским языками. Пока не начали поскакивать всех всё устраивало.
это точно. В спирали главное от какой точки начать рассматривать))