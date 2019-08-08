Додано: Чет 08 сер, 2019 21:27

freeze написав: mephala написав: нічого подібного. офіційно не було закріплено регіональних мов. нічого подібного. офіційно не було закріплено регіональних мов.



Прежде чем ерунду писать, прочитайте хотя бы википедию. Что было официально закреплено, что нет, и историю официального закрепления.



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BD%D0%B8 Прежде чем ерунду писать, прочитайте хотя бы википедию. Что было официально закреплено, что нет, и историю официального закрепления.

ну популістський закон від 2012 року я знаю. благо він протримався не довго.щось інше окрім цього одіозного закону було в країні?з тієї ж вікі що ви вказали:"Опоненти закону вказували, що він не містить заходів на захист і підтримку державної української мови, не містить гарантій її функціонування у всіх сферах суспільного життя на всій території України. Вони наголошували, що закон побудований на підміні понять, яка наділяє статус регіональної мови невластивими ознаками, притаманними рівню державної мови; передбачає застосування регіональної (фактично російської) мови не просто паралельно з, але і замість української мови в ключових сферах суспільного життя, тим самим нівелює статус і роль державної мови, порушуючи статтю 10 Конституції України"банальний вам приклад. приходить до установи в криму на роботу татарин де згідно закону регіональна мова була кримськотатарська і починає все писати та говорити з усіма на своїй рідній мові. то як - будете терміново вивчати кримськотатарську чи кулаками з нього вибивати розмовляти на тій мові що вам зручно? і не потрібно починати розказувати як вам було зручно. це вам було зручно бо переходили на вашу російську мову. ви не думали що для вашого зручно хтось вивчив не тільки свою мову а ще декілька? а вам слабо зробити зручно для когось а не щоб вам всі робили зручно?