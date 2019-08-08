Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:А потом фигак - и там прыгают с власовскими флагами и кричат что не могут выносить засилья украинской мовы.
Хотя там в основном русский и присутствовал.
В Одесской области был региональный русский язык, в нескольких районах болгарский язык, были районы в стране с региональным румынским и венгерским языками. Пока не начали поскакивать всех всё устраивало.
Ну а если устраивало, чего скакать начали? Тут же рассказывают, что никакого влияния рашки не было, значит остается... что?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
ну популістський закон від 2012 року я знаю. благо він протримався не довго. щось інше окрім цього одіозного закону було в країні? з тієї ж вікі що ви вказали: "Опоненти закону вказували, що він не містить заходів на захист і підтримку державної української мови, не містить гарантій її функціонування у всіх сферах суспільного життя на всій території України. Вони наголошували, що закон побудований на підміні понять, яка наділяє статус регіональної мови невластивими ознаками, притаманними рівню державної мови; передбачає застосування регіональної (фактично російської) мови не просто паралельно з, але і замість української мови в ключових сферах суспільного життя, тим самим нівелює статус і роль державної мови, порушуючи статтю 10 Конституції України"
банальний вам приклад. приходить до установи в криму на роботу татарин де згідно закону регіональна мова була кримськотатарська і починає все писати та говорити з усіма на своїй рідній мові. то як - будете терміново вивчати кримськотатарську чи кулаками з нього вибивати розмовляти на тій мові що вам зручно? і не потрібно починати розказувати як вам було зручно. це вам було зручно бо переходили на вашу російську мову. ви не думали що для вашого зручно хтось вивчив не тільки свою мову а ще декілька? а вам слабо зробити зручно для когось а не щоб вам всі робили зручно?