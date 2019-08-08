RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3755375637573758

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:02

  freeze написав:
  Sommer написав:А потом фигак - и там прыгают с власовскими флагами и кричат что не могут выносить засилья украинской мовы.

Хотя там в основном русский и присутствовал.


В Одесской области был региональный русский язык, в нескольких районах болгарский язык, были районы в стране с региональным румынским и венгерским языками.
Пока не начали поскакивать всех всё устраивало.


Ну а если устраивало, чего скакать начали? Тут же рассказывают, что никакого влияния рашки не было, значит остается... что?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4696
З нами з: 07.04.17
Подякував: 426 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:09

Re: Політичні дискусії

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... ledovaniya
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9907
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4285 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:13

Re: Політичні дискусії

Зеленский сказал Варфоломею, что выступает за невмешательство государства в церковные дела и не стал подписывать с ним общее заявление. А ещё он на крёстный ход не ходил. Неплохо, неплохо.
https://zn.ua/UKRAINE/zelenskiy-i-vsele ... 6329_.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2807
З нами з: 03.12.14
Подякував: 355 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:27

  freeze написав:
  mephala написав:нічого подібного. офіційно не було закріплено регіональних мов.


Прежде чем ерунду писать, прочитайте хотя бы википедию. Что было официально закреплено, что нет, и историю официального закрепления.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BD%D0%B8

ну популістський закон від 2012 року я знаю. благо він протримався не довго.
щось інше окрім цього одіозного закону було в країні?
з тієї ж вікі що ви вказали:
"Опоненти закону вказували, що він не містить заходів на захист і підтримку державної української мови, не містить гарантій її функціонування у всіх сферах суспільного життя на всій території України. Вони наголошували, що закон побудований на підміні понять, яка наділяє статус регіональної мови невластивими ознаками, притаманними рівню державної мови; передбачає застосування регіональної (фактично російської) мови не просто паралельно з, але і замість української мови в ключових сферах суспільного життя, тим самим нівелює статус і роль державної мови, порушуючи статтю 10 Конституції України"

банальний вам приклад. приходить до установи в криму на роботу татарин де згідно закону регіональна мова була кримськотатарська і починає все писати та говорити з усіма на своїй рідній мові. то як - будете терміново вивчати кримськотатарську чи кулаками з нього вибивати розмовляти на тій мові що вам зручно? і не потрібно починати розказувати як вам було зручно. це вам було зручно бо переходили на вашу російську мову. ви не думали що для вашого зручно хтось вивчив не тільки свою мову а ще декілька? а вам слабо зробити зручно для когось а не щоб вам всі робили зручно?
mephala
 
Повідомлень: 5142
З нами з: 07.04.14
Подякував: 63 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3755375637573758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Tegularius і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.