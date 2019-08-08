Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:А потом фигак - и там прыгают с власовскими флагами и кричат что не могут выносить засилья украинской мовы.
Хотя там в основном русский и присутствовал.
В Одесской области был региональный русский язык, в нескольких районах болгарский язык, были районы в стране с региональным румынским и венгерским языками. Пока не начали поскакивать всех всё устраивало.
Ну а если устраивало, чего скакать начали? Тут же рассказывают, что никакого влияния рашки не было, значит остается... что?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
ну популістський закон від 2012 року я знаю. благо він протримався не довго. щось інше окрім цього одіозного закону було в країні? з тієї ж вікі що ви вказали: "Опоненти закону вказували, що він не містить заходів на захист і підтримку державної української мови, не містить гарантій її функціонування у всіх сферах суспільного життя на всій території України. Вони наголошували, що закон побудований на підміні понять, яка наділяє статус регіональної мови невластивими ознаками, притаманними рівню державної мови; передбачає застосування регіональної (фактично російської) мови не просто паралельно з, але і замість української мови в ключових сферах суспільного життя, тим самим нівелює статус і роль державної мови, порушуючи статтю 10 Конституції України"
банальний вам приклад. приходить до установи в криму на роботу татарин де згідно закону регіональна мова була кримськотатарська і починає все писати та говорити з усіма на своїй рідній мові. то як - будете терміново вивчати кримськотатарську чи кулаками з нього вибивати розмовляти на тій мові що вам зручно? і не потрібно починати розказувати як вам було зручно. це вам було зручно бо переходили на вашу російську мову. ви не думали що для вашого зручно хтось вивчив не тільки свою мову а ще декілька? а вам слабо зробити зручно для когось а не щоб вам всі робили зручно?
freeze написав:Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд.
Именно так. С 1991 года существовал общественный компромисс: украинский государственный и русский де-факто региональный в регионах его наибольшего распространения. Заметьте, двадцать лет проблема языка нигде особо не всплывала, не считая малочисленных радикалов с обеих сторон. По-сути, этой проблемы не существовало. Закон 2012 всего лишь перевел это "де-факто" в "де-юре", как и полагается в правовом государстве - закрепил в законе устоявшиеся и устраивавшие всех реалии. Зачем было разжигать эту тему сейчас, из ничего создавать напряженность в обществе? Думай те.
Это всего лишь нежелание Зеленского нарушать Конституцию, где черным по белому написано, что Украина светское государство и не вмешивается в дела религиозных конфессий. Зеленский невоцерковленный верующий, каковых в Украине не один миллион. Поэтому ему нечего было делать на Крестных ходах любой из конфессий.
freeze написав:Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд.
Именно так. С 1991 года существовал общественный компромисс: украинский государственный и русский де-факто региональный в регионах его наибольшего распространения. Заметьте, двадцать лет проблема языка нигде особо не всплывала, не считая малочисленных радикалов с обеих сторон. По-сути, этой проблемы не существовало.
Ну да, "не существовало", кроме маленькой подробности: в 2004-м ее раскрутили политологи из РФ, вызванные "помочь" Яныку. И после этого, на первой массовой волне фейкньюс, которая утихла только к 2009-му.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Tegularius написав:С 1991 года существовал общественный компромисс: украинский государственный и русский де-факто региональный в регионах его наибольшего распространения. Заметьте, двадцать лет проблема языка нигде особо не всплывала, не считая малочисленных радикалов с обеих сторон. По-сути, этой проблемы не существовало. Закон 2012 всего лишь перевел это "де-факто" в "де-юре", как и полагается в правовом государстве - закрепил в законе устоявшиеся и устраивавшие всех реалии. Зачем было разжигать эту тему сейчас, из ничего создавать напряженность в обществе? Думай те.
так тому і був компроміс що ніхто не міг розмахувати законами та щось вимагати. а так як з точки закону вимагати було нічого - то і йшли на компроміс. так що закон 2012 не перевів ситуацію в дефакто а порушив статус кво.
Загадочный американский адвокат, который нанял лоббистскую фирму в Вашингтоне, чтобы поднять авторитет новоизбранного президента Украины во время своей кампании, нарушил свое молчание, заявив в эксклюзивном интервью Радио Свобода, что он заплатил почти $70 000 за работу из своего кармана - из симпатии к Владимиру Зеленскому.
"Это была моя инициатива… и я был счастлив сделать это", - заявил Маркус Коэн.
"Я заплатил за это", - сказал Коэн, добавив, что он сделал это "по доброй воле" после краткой личной встречи с Зеленским в Киеве во время его президентской кампании. Он не уточнил, как он получил деньги.
Отмечается, что Коэн сказал, что впервые услышал о Зеленском и был представлен его председателю предвыборной кампании Ивану Баканову через друга, которого он отказался назвать. Это было весной.
"В то время я ничего не знал о Зеленском, - сказал Коэн. - Я посмотрел на него. Я смотрел его телешоу на Netflix (комедийный сериал Слуга народа)".
Т.е. мужик посмотрел минут 15 вживую на Зе... и добровольно расстался с 70 штуками?
Такого даже Чумак с Кашпировским не умели!
Блин, они все больше запутываются в своем вранье.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.