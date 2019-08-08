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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3756375737583759 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 08 сер, 2019 23:18 Re: Політичні дискусії Sommer написав: https://news.liga.net/politics/news/lobbi-predstavitel-zelenskogo-v-ssha-eto-byla-moya-initsiativa

Загадочный американский адвокат, который нанял лоббистскую фирму в Вашингтоне, чтобы поднять авторитет новоизбранного президента Украины во время своей кампании, нарушил свое молчание, заявив в эксклюзивном интервью Радио Свобода, что он заплатил почти $70 000 за работу из своего кармана - из симпатии к Владимиру Зеленскому.



"Это была моя инициатива… и я был счастлив сделать это", - заявил Маркус Коэн.



"Я заплатил за это", - сказал Коэн, добавив, что он сделал это "по доброй воле" после краткой личной встречи с Зеленским в Киеве во время его президентской кампании. Он не уточнил, как он получил деньги.



Отмечается, что Коэн сказал, что впервые услышал о Зеленском и был представлен его председателю предвыборной кампании Ивану Баканову через друга, которого он отказался назвать. Это было весной.



"В то время я ничего не знал о Зеленском, - сказал Коэн. - Я посмотрел на него. Я смотрел его телешоу на Netflix (комедийный сериал Слуга народа)".



Т.е. мужик посмотрел минут 15 вживую на Зе... и добровольно расстался с 70 штуками?



Такого даже Чумак с Кашпировским не умели!



Блин, они все больше запутываются в своем вранье. https://news.liga.net/politics/news/lobbi-predstavitel-zelenskogo-v-ssha-eto-byla-moya-initsiativaТ.е. мужик посмотрел минут 15 вживую на Зе... и добровольно расстался с 70 штуками?Такого даже Чумак с Кашпировским не умели!Блин, они все больше запутываются в своем вранье.



Не нищебродствуй, билет на позавчерашний концерт в Анталье в Вип-ложу на Лопес стоил до 25 тысяч евро, инкогнито послушал и ушел и забыл.

А этот американский еврей всего за 70 тысяч баксов себе крутую рекламу сделал на весь мир. Не нищебродствуй, билет на позавчерашний концерт в Анталье в Вип-ложу на Лопес стоил до 25 тысяч евро, инкогнито послушал и ушел и забыл.А этот американский еврей всего за 70 тысяч баксов себе крутую рекламу сделал на весь мир. freeze 4 Повідомлень: 12440 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5278 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3756375737583759 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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