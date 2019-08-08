Sommer написав:https://news.liga.net/politics/news/lobbi-predstavitel-zelenskogo-v-ssha-eto-byla-moya-initsiativaЗагадочный американский адвокат, который нанял лоббистскую фирму в Вашингтоне, чтобы поднять авторитет новоизбранного президента Украины во время своей кампании, нарушил свое молчание, заявив в эксклюзивном интервью Радио Свобода, что он заплатил почти $70 000 за работу из своего кармана - из симпатии к Владимиру Зеленскому.
"Это была моя инициатива… и я был счастлив сделать это", - заявил Маркус Коэн.
"Я заплатил за это", - сказал Коэн, добавив, что он сделал это "по доброй воле" после краткой личной встречи с Зеленским в Киеве во время его президентской кампании. Он не уточнил, как он получил деньги.
Отмечается, что Коэн сказал, что впервые услышал о Зеленском и был представлен его председателю предвыборной кампании Ивану Баканову через друга, которого он отказался назвать. Это было весной.
"В то время я ничего не знал о Зеленском, - сказал Коэн. - Я посмотрел на него. Я смотрел его телешоу на Netflix (комедийный сериал Слуга народа)".
Т.е. мужик посмотрел минут 15 вживую на Зе... и добровольно расстался с 70 штуками?
Такого даже Чумак с Кашпировским не умели!
Блин, они все больше запутываются в своем вранье.
Не нищебродствуй, билет на позавчерашний концерт в Анталье в Вип-ложу на Лопес стоил до 25 тысяч евро, инкогнито послушал и ушел и забыл.
А этот американский еврей всего за 70 тысяч баксов себе крутую рекламу сделал на весь мир.