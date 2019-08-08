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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3756375737583759

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:18

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:https://news.liga.net/politics/news/lobbi-predstavitel-zelenskogo-v-ssha-eto-byla-moya-initsiativa
Загадочный американский адвокат, который нанял лоббистскую фирму в Вашингтоне, чтобы поднять авторитет новоизбранного президента Украины во время своей кампании, нарушил свое молчание, заявив в эксклюзивном интервью Радио Свобода, что он заплатил почти $70 000 за работу из своего кармана - из симпатии к Владимиру Зеленскому.

"Это была моя инициатива… и я был счастлив сделать это", - заявил Маркус Коэн.

"Я заплатил за это", - сказал Коэн, добавив, что он сделал это "по доброй воле" после краткой личной встречи с Зеленским в Киеве во время его президентской кампании. Он не уточнил, как он получил деньги.

Отмечается, что Коэн сказал, что впервые услышал о Зеленском и был представлен его председателю предвыборной кампании Ивану Баканову через друга, которого он отказался назвать. Это было весной.

"В то время я ничего не знал о Зеленском, - сказал Коэн. - Я посмотрел на него. Я смотрел его телешоу на Netflix (комедийный сериал Слуга народа)".


Т.е. мужик посмотрел минут 15 вживую на Зе... и добровольно расстался с 70 штуками?

Такого даже Чумак с Кашпировским не умели! :mrgreen:

Блин, они все больше запутываются в своем вранье.


Не нищебродствуй, билет на позавчерашний концерт в Анталье в Вип-ложу на Лопес стоил до 25 тысяч евро, инкогнито послушал и ушел и забыл.
А этот американский еврей всего за 70 тысяч баксов себе крутую рекламу сделал на весь мир.
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