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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 сер, 2019 23:18
Sommer написав:
https://news.liga.net/politics/news/lobbi-predstavitel-zelenskogo-v-ssha-eto-byla-moya-initsiativa
Загадочный американский адвокат, который нанял лоббистскую фирму в Вашингтоне, чтобы поднять авторитет новоизбранного президента Украины во время своей кампании, нарушил свое молчание, заявив в эксклюзивном интервью Радио Свобода, что он заплатил почти $70 000 за работу из своего кармана - из симпатии к Владимиру Зеленскому.
"Это была моя инициатива… и я был счастлив сделать это", - заявил Маркус Коэн.
"Я заплатил за это", - сказал Коэн, добавив, что он сделал это "по доброй воле" после краткой личной встречи с Зеленским в Киеве во время его президентской кампании. Он не уточнил, как он получил деньги.
Отмечается, что Коэн сказал, что впервые услышал о Зеленском и был представлен его председателю предвыборной кампании Ивану Баканову через друга, которого он отказался назвать. Это было весной.
"В то время я ничего не знал о Зеленском, - сказал Коэн. - Я посмотрел на него. Я смотрел его телешоу на Netflix (комедийный сериал Слуга народа)".
Т.е. мужик посмотрел минут 15 вживую на Зе... и добровольно расстался с 70 штуками?
Такого даже Чумак с Кашпировским не умели!
Блин, они все больше запутываются в своем вранье.
Не нищебродствуй, билет на позавчерашний концерт в Анталье в Вип-ложу на Лопес стоил до 25 тысяч евро, инкогнито послушал и ушел и забыл.
А этот американский еврей всего за 70 тысяч баксов себе крутую рекламу сделал на весь мир.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:27
Sommer написав:
Ну а если устраивало, чего скакать начали? Тут же рассказывают, что никакого влияния рашки не было, значит остается... что?
Остается влияние американских печенек, вам ли не знать
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:10
Tegularius написав:
Это всего лишь нежелание Зеленского нарушать Конституцию, где черным по белому написано, что Украина светское государство и не вмешивается в дела религиозных конфессий.
Зеленский невоцерковленный верующий, каковых в Украине не один миллион. Поэтому ему нечего было делать на Крестных ходах любой из конфессий.
Було би дивно, якби іудей-ортодокс ходив би на православні ходи.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:12
ЛАД написав:
Понравилось - новая причина бана - "софизм".
Растём!
Русіш тролль, може, доростеш до того, що поїдеш до Сибіру - ліс пиляти?
Чи рятувати русіш ліс від пожежі?
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:22
ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав:mephala
Простите, но Вы напоминаете глухаря - он, когда, токует, говорят, ничего не слышит.
Так и Вы - упорно повторяете своё, по-моему, даже не читая чужие посты.
Продолжайте.
Успехов Вам!
якраз я читаю. і даю інші погляди на проблеми щоб читач різнобічно міг поглянути на проблему.
а ви як упертюх продовжуєте товкти що існує тільки ваша думка. і тільки вона вірна.
вам просто повезло що ви не замерзали взимку. бо тоді іншої б співали.
Вы бы мне не рассказывали, когда мне везло.
Я помню температуру у себя в квартире +9 град. В 90-е (точно год не помню). Да и ещё много чего помню. Дай вам бог этого не знать.И простите, не хочется грубить, но думок у Вас я не бачу.
ви лише ще раз довели що вважаєте що існує лише ваша думка і лише вона вірна. і на інших вам начхати.
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mephala
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