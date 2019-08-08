RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3757375837593760

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:36

  ЛАД написав:Я помню температуру у себя в квартире +9 град. В 90-е (точно год не помню). Да и ещё много чего помню. Дай вам бог этого не знать.

в Киеве на Подоле в 2014 во многих домах отопление появилось только в середине ноября, так что температура в квартирах была практически как у вас в 90-е... :)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4093
З нами з: 06.08.08
Подякував: 234 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:39

  freeze написав:
  mephala написав:а взагалі мене завжди цікавило що означає регіональна мова.
все все в регіоні буде на двох мовах - регіональній і державній? геть усе.
бо якщо буде тільки на регіональній мові і всі будуть класти на державну то це дискримінація державної мови. я взагалі не уявляю як це буде виглядати.


Вы как будто на Луне жили. Региональная мова была в большом количестве регионов страны до 2014 года. Достаточно напрячься и вспомнить как было. Особо никто не жаловался. В госорганы местного разлива можно было обращаться на двух языках, сессии местных советов могли вестись на двух языках. Вывески при желании могли дублироваться на двух языках и тд.

мультиязычие для большинства стран мира это вполне распространённая практика...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4093
З нами з: 06.08.08
Подякував: 234 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3757375837593760
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2745)
09.08.2019 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.