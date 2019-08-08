в Киеве на Подоле в 2014 во многих домах отопление появилось только в середине ноября, так что температура в квартирах была практически как у вас в 90-е...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:36
в Киеве на Подоле в 2014 во многих домах отопление появилось только в середине ноября, так что температура в квартирах была практически как у вас в 90-е...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:39
мультиязычие для большинства стран мира это вполне распространённая практика...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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