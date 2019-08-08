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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3759376037613762> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:13 mephala написав: Тракторист написав: mephala написав: в нас 80% українців за національностю в країні в нас 80% українців за національностю в країні

откуда цифра 80%? по последней перепеси населения было меньше, а учитывая что количество трудовых мигрантов из западных областей было больше чем из восточных, то на сегодняшний момент в лучшем случае 70%... откуда цифра 80%? по последней перепеси населения было меньше, а учитывая что количество трудовых мигрантов из западных областей было больше чем из восточных, то на сегодняшний момент в лучшем случае 70%...

"У національному складі населення України переважна більшість українців, чисельність яких становила 37541,7 тис. осіб, або 77,8 % від загальної кількості населення"

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2001)

а з приводу звідки, куди і скільки населення виїхало - це лише припущення. "У національному складі населення України переважна більшість українців, чисельність яких становила 37541,7 тис. осіб, або 77,8 % від загальної кількості населення"а з приводу звідки, куди і скільки населення виїхало - це лише припущення.

в любом случае больше 20% населения Украины не украинцы по национальности...



в качестве примера обратите внимание на Финляндию - там доля шведов в населении составляет около 6% и при этом:



Согласно современным законам Финляндии, муниципалитет считается двуязычным финско-шведским, если доля шведоязычных в нём превышает 8 %. В случае, если она опускается ниже 6 %, двуязычный статус утрачивается. Аландские острова официально считаются моноязычно шведскими, внутренние регионы на континенте — моноязычно финскими. При этом так называемый обязательный шведский язык является школьным предметом с 7 по 9 классы (с 13 до 16 лет). В шведоязычных школах финский язык начинают учить со второго класса. в любом случае больше 20% населения Украины не украинцы по национальности...в качестве примера обратите внимание на Финляндию - там доля шведов в населении составляет около 6% и при этом: "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4105 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:18 mephala написав: Тракторист написав: Стаття 3. Мови інших національностей в Українській РСР



Українська РСР створює необхідні умови для розвитку і

використання мов інших національностей в республіці.

В роботі державних, партійних, громадських органів,

підприємств, установ і організацій, розташованих у місцях

проживання більшості громадян інших національностей (міста,

райони, сільські і селищні Ради, сільські населені пункти, їх

сукупність), можуть використовуватись поряд з українською і їхні

національні мови.

У разі, коли громадяни іншої національності, що становлять

більшість населення зазначених адміністративно-територіальних

одиниць, населених пунктів, не володіють в належному обсязі

національною мовою або коли в межах цих

адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів

компактно проживає кілька національностей, жодна з яких не

становить більшості населення даної місцевості, в роботі названих

органів і організацій може використовуватись українська мова або

мова, прийнята для всього населення. Стаття 3. Мови інших національностей в Українській РСРУкраїнська РСР створює необхідні умови для розвитку івикористання мов інших національностей в республіці.В роботі державних, партійних, громадських органів,підприємств, установ і організацій, розташованих у місцяхпроживання більшості громадян інших національностей (міста,райони, сільські і селищні Ради, сільські населені пункти, їхсукупність), можуть використовуватись поряд з українською і їхнінаціональні мови.У разі, коли громадяни іншої національності, що становлятьбільшість населення зазначених адміністративно-територіальниходиниць, населених пунктів, не володіють в належному обсязінаціональною мовою або коли в межах цихадміністративно-територіальних одиниць, населених пунктівкомпактно проживає кілька національностей, жодна з яких нестановить більшості населення даної місцевості, в роботі названихорганів і організацій може використовуватись українська мова абомова, прийнята для всього населення.

дякую. не знав що таки дійсно було регулювання.

але тепер читаємо що було в старому законі:

"у місцях проживання більшості громадян інших національностей"

тобто не 10% не 20% і не 30%. а БІЛЬШОСТІ.

тепер удемо далі:

"компактно проживає кілька національностей, жодна з яких не

становить більшості населення даної місцевості, в роботі названих органів і організацій може використовуватись українська мова або мова, прийнята для всього населення"

тобто все населення повинне погодитись на якусь іншу мову окрім української. тільки не зрозуміло як визначити цю згоду всього населення. але якщо хоч один буде проти - то українська мова повинна використовуватись.



то те що я і казав. закон 2012 порушив статус кво а не вирішив проблему. дякую. не знав що таки дійсно було регулювання.але тепер читаємо що було в старому законі:"у місцях проживання більшості громадян інших національностей"тобто не 10% не 20% і не 30%. а БІЛЬШОСТІ.тепер удемо далі:"компактно проживає кілька національностей, жодна з яких нестановить більшості населення даної місцевості, в роботі названих органів і організацій може використовуватись українська мова або мова, прийнята для всього населення"тобтонаселення повинне погодитись на якусь іншу мову окрім української. тільки не зрозуміло як визначити цю згоду всього населення. але якщо хоч один буде проти - то українська мова повинна використовуватись.то те що я і казав. закон 2012 порушив статус кво а не вирішив проблему.

статус кво был нарушен в 2004 году, когда рвущиеся к власти стали раскачивать страну по языковому принципу...



так что самым логичным было бы после отмена закона 2012 года просто вернуться к языковому закону УССР и не делать резких движений в этом направлении... статус кво был нарушен в 2004 году, когда рвущиеся к власти стали раскачивать страну по языковому принципу...так что самым логичным было бы после отмена закона 2012 года просто вернуться к языковому закону УССР и не делать резких движений в этом направлении... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4105 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:27 Тракторист написав: в любом случае больше 20% населения Украины не украинцы по национальности...





в любом случае больше 20% населения Украины не украинцы по национальности...



По данным социологических опросов 93% населения Украины считают себя украинцами.

Я думаю никому не хочется ассоциировать себя с русским, чтоб тебя во всем мире презирали, плевали в след и называли русской свиньей.

С удовольствием выучат и тотально заговорят.

Я уже писал, что на момент получения независимости Италии только 3% населения знали итальянский. Чере 100 лет - уже 100%.

Тем более что через 100 лет России уже не будет и в помине, а на ее территориях будут доминировать китайский и английский. По данным социологических опросов 93% населения Украины считают себя украинцами.Я думаю никому не хочется ассоциировать себя с русским, чтоб тебя во всем мире презирали, плевали в след и называли русской свиньей.С удовольствием выучат и тотально заговорят.Я уже писал, что на момент получения независимости Италии только 3% населения знали итальянский. Чере 100 лет - уже 100%.Тем более что через 100 лет России уже не будет и в помине, а на ее территориях будут доминировать китайский и английский. Libo 2

Повідомлень: 7250 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3608 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:39 Тракторист написав:

в качестве примера обратите внимание на Финляндию - там доля шведов в населении составляет около 6% и при этом:



Согласно современным законам Финляндии, муниципалитет считается двуязычным финско-шведским, если доля шведоязычных в нём превышает 8 %. В случае, если она опускается ниже 6 %, двуязычный статус утрачивается. Аландские острова официально считаются моноязычно шведскими, внутренние регионы на континенте — моноязычно финскими. При этом так называемый обязательный шведский язык является школьным предметом с 7 по 9 классы (с 13 до 16 лет). В шведоязычных школах финский язык начинают учить со второго класса. в качестве примера обратите внимание на Финляндию - там доля шведов в населении составляет около 6% и при этом:

я завжди казав і ще раз повторюю. регіон може вважатися моноязичним, двоязичним або навіть більше.

але головне як прописано використання - тобто де і як.

от міська рада. там працює дві людини. одна представник фінів друга шведів.

хто з них повинен перейти на іншу мову? я завжди казав і ще раз повторюю. регіон може вважатися моноязичним, двоязичним або навіть більше.але головне як прописано використання - тобто де і як.от міська рада. там працює дві людини. одна представник фінів друга шведів.хто з них повинен перейти на іншу мову? mephala Повідомлень: 5154 З нами з: 07.04.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:40 Тракторист написав: так что самым логичным было бы после отмена закона 2012 года просто вернуться к языковому закону УССР и не делать резких движений в этом направлении... так что самым логичным было бы после отмена закона 2012 года просто вернуться к языковому закону УССР и не делать резких движений в этом направлении...

Логічно було би РуССІш-бензоколонці спочатку віддати Крим і вивести свої гібридні війська з Донбасу. Логічно було би РуССІш-бензоколонці спочатку віддати Крим і вивести свої гібридні війська з Донбасу. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20327 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:53 Frant написав: Тракторист написав: так что самым логичным было бы после отмена закона 2012 года просто вернуться к языковому закону УССР и не делать резких движений в этом направлении... так что самым логичным было бы после отмена закона 2012 года просто вернуться к языковому закону УССР и не делать резких движений в этом направлении...

Логічно було би РуССІш-бензоколонці спочатку віддати Крим і вивести свої гібридні війська з Донбасу. Логічно було би РуССІш-бензоколонці спочатку віддати Крим і вивести свої гібридні війська з Донбасу.

ватанам, в принципе, достаточно просто возврата к УССР. ватанам, в принципе, достаточно просто возврата к УССР. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14092 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1880 раз. Подякували: 4044 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:22 mephala написав: Тракторист написав:

в качестве примера обратите внимание на Финляндию - там доля шведов в населении составляет около 6% и при этом:



Согласно современным законам Финляндии, муниципалитет считается двуязычным финско-шведским, если доля шведоязычных в нём превышает 8 %. В случае, если она опускается ниже 6 %, двуязычный статус утрачивается. Аландские острова официально считаются моноязычно шведскими, внутренние регионы на континенте — моноязычно финскими. При этом так называемый обязательный шведский язык является школьным предметом с 7 по 9 классы (с 13 до 16 лет). В шведоязычных школах финский язык начинают учить со второго класса. в качестве примера обратите внимание на Финляндию - там доля шведов в населении составляет около 6% и при этом:

я завжди казав і ще раз повторюю. регіон може вважатися моноязичним, двоязичним або навіть більше.

але головне як прописано використання - тобто де і як.

от міська рада. там працює дві людини. одна представник фінів друга шведів.

хто з них повинен перейти на іншу мову? я завжди казав і ще раз повторюю. регіон може вважатися моноязичним, двоязичним або навіть більше.але головне як прописано використання - тобто де і як.от міська рада. там працює дві людини. одна представник фінів друга шведів.хто з них повинен перейти на іншу мову?

вы очевидно не дочитали цитату "При этом так называемый обязательный шведский язык является школьным предметом с 7 по 9 классы (с 13 до 16 лет). В шведоязычных школах финский язык начинают учить со второго класса." аналогично это было и в УССР - в руских школах изучали украинский язык и литературу, а в украинских руский язык и литературу... вы очевидно не дочитали цитату "При этом так называемый обязательный шведский язык является школьным предметом с 7 по 9 классы (с 13 до 16 лет). В шведоязычных школах финский язык начинают учить со второго класса." аналогично это было и в УССР - в руских школах изучали украинский язык и литературу, а в украинских руский язык и литературу... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4105 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:24 Libo написав: По данным социологических опросов 93% населения Украины считают себя украинцами. По данным социологических опросов 93% населения Украины считают себя украинцами.

вы не путаете национальность с гражданством?... вы не путаете национальность с гражданством?... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4105 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:32 Тонкий тролінг Volodymyr Omelyan



Як Ви знаєте, я дуже люблю аналізувати заяви новообраного Президента України.



Нарешті я почув фундаментальні речі, які конкретно зміни нас очікують. Звісно, шкода, що українським громадянам доводиться дізнаватися про це з бізнес-форуму в Стамбулі, але головне, що нарешті є.



Отже, з позитиву:



- в 2019 парламент затвердить ринок землі, з 2020 він запрацює. Який це ринок, які принципи і умови - ніхто достеменно не знає, але це точно плюс.

- буде проведена велика приватизація

- конкуренція на енергетичному ринку і спрощення умов ведення бізнесу, реформа трудових відносин і руху капіталу

- легалізація азартних ігор в п’ятизіркових готелях

- впровадження 5G

- потроєння військово-промислового комплексу

- схвалення восени 2019 закону про концесію (до речі, цей закон, як і багато інших реформ, розроблені теж «корупціонерами і бандитами». А виявився - харош! )



Можна довго дискутувати, як це все краще зробити, але сказав А - скаже Б, тоді і дамо остаточну оцінку.



Спірні моменти:



Безумовно, озвучений ріст економіки в 5-7% - благий намір. Обіцяли і до нього. На жаль, цього росту недостатньо. Щоб зміни були відчутні кожному, щоб ми змогли вирватися з проклятого кола - рости потрібно на 10-15 % на рік мінімум. Нагадаю, останні роки ростемо 3,5% - «епоха бідності триває», «тотальне зубожіння», «змін ніхто не побачив». І, звісно, треба вирішити щось з «податком на ріст» - реструктуризованими боргами 2015 року, виплати за якими суттєво зростають після досягнення росту більше 4%/рік.



А, тепер моє улюблене, інфраструктура. Відверто, тішить, що хто б не виграв, який би діджитал не був, все одно тягне до доріг, летовищ, портів.

По порядку:



Президентом обіцяно «збільшити» кількість реально діючих аеропортів до 15. Зараз їх вже 16, Транспортною стратегією до 2030 передбачено 50. Тобто, ми скоротимо їх кількість?

До відома, зараз найбільша проблема - наявність достатньої кількості літаків в українських авіакомпаній для здійснення внутрішніх авіаперевезень. Шляхи два: відкрити внутрішнє небо для іноземних авіаперевізників, вбивши вітчизняних, або запровадити державну програму нарощення флоту національних авіакомпаній, принагідно запустивши підтримку будівництва регіональних літаків на АНТОНОВі.

Так, летовища теж треба відбудовувати. Ми це вже робимо в Одесі та Дніпрі. Але не за дивною схемою: бізнес за невідому суму будує, а держава всі витрати компенсує. А є затверджена програма розвитку регіональних летовищ: платники податків фінансують будівництво злітних смуг, бізнес на умовах концесії будує термінали та супутню інфраструктуру і компенсує державі її інвестиції.



Я не знаю, що таке президентське «забезпечити розвиток п’яти морських портів», але хотів би нагадати: в Україні 13 морських портів. І ще 5 в анексованому Криму. І ще один у В’єтнамі. П`ять розвиваємо, а решта: закриваємо, забуваємо, продаємо, тіряємо?!



«Впродовж п’яти років ми витратимо 20 мільярдів доларів на інфраструктуру», - стверджує Президент. Ок, але тією ж Транспортною стратегією передбачено витратити мін 60 млрд дол на інфраструктуру до 2030 року. 60 ділимо на 2 = 30! Ми хочемо витратити на інфраструктуру на 10 млрд дол менше, аніж планували??!



«Ми приведемо до ладу 24 тисячі км доріг!». Не буду досікуватися, як зрозуміти «приведемо до ладу». В Кончі-Заспі завжди були хороші дороги, в Миколаївській області їх бачили лише на фото. Хвилює інше. Всього в Україні 179 000 км доріг. І ще близько 200 000 км комунальних. 24 000 км - ок, а решта що за 5 років?!

У 2019 році, маючи Дорожній Фонд у грубо 50 млрд грн, ми відремонтуємо близько 4000 км.

З наступного року Дорожній Фонд має бути близько 70 млрд грн і ще 10 млрд грн на територіальні дороги. Себто, в рік можна робити мін 10 000 км.

24 000 ділимо на 5 = 4 800 км доріг на рік. Тобто, вдвічі менше від запланованого????

«ГдєДарогі?!».



Традиційно, питань більше, аніж відповідей.



Пишемо листи



П.С. Як написало моє улюблене, суворе, інколи несправедливе Слово і Діло, фіксуючи зобов’язання Президента: « зрозуміло, що такі обіцянки часто дає Міністр інфраструктури...». V2 4 Повідомлень: 6184 З нами з: 03.07.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 971 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:32 Тракторист написав: вы очевидно не дочитали цитату "При этом так называемый обязательный шведский язык является школьным предметом с 7 по 9 классы (с 13 до 16 лет). В шведоязычных школах финский язык начинают учить со второго класса." аналогично это было и в УССР - в руских школах изучали украинский язык и литературу, а в украинских руский язык и литературу... вы очевидно не дочитали цитату "При этом так называемый обязательный шведский язык является школьным предметом с 7 по 9 классы (с 13 до 16 лет). В шведоязычных школах финский язык начинают учить со второго класса." аналогично это было и в УССР - в руских школах изучали украинский язык и литературу, а в украинских руский язык и литературу...

Так ? А чого ж тоді зовсім недавно купу народу не розуміла , про що в українській інструкції на ліки написано ? ( це така собі цитатка з недавнього минулого ) ...

В Криму взагалі - немає про що говорити . Варіанти - коли діти (маленькі ) перекладали батькам - зовсім не поодинокі ...

Так що не треба про це ...

До речі - це вже на яке коло по цьому питанню пішли ? Так ? А чого ж тоді зовсім недавно купу народу не розуміла , про що в українській інструкції на ліки написано ? ( це така собі цитатка з недавнього минулого ) ...В Криму взагалі - немає про що говорити . Варіанти - коли діти (маленькі ) перекладали батькам - зовсім не поодинокі ...Так що не треба про це ...До речі - це вже на яке коло по цьому питанню пішли ? Puente Повідомлень: 1760 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3759376037613762> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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