Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo написав:Я уже писал, что на момент получения независимости Италии только 3% населения знали итальянский. Чере 100 лет - уже 100%.
это не совсем так: то что назвали итальянским языком это был тосканский диалект, а в регионе Тоскана прожилавало несколько больше чем 3% населения, а в большинстве остальных регионов говорили и кстати через 100 лет продолжают говорить на других диалектах итальянского языка или как его раньше называли народной латыни...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен