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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3759376037613762

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:00

  Libo написав:Я уже писал, что на момент получения независимости Италии только 3% населения знали итальянский. Чере 100 лет - уже 100%.

это не совсем так: то что назвали итальянским языком это был тосканский диалект, а в регионе Тоскана прожилавало несколько больше чем 3% населения, а в большинстве остальных регионов говорили и кстати через 100 лет продолжают говорить на других диалектах итальянского языка или как его раньше называли народной латыни...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:45

  Libo написав:
  Тракторист написав:в любом случае больше 20% населения Украины не украинцы по национальности...




По данным социологических опросов 93% населения Украины считают себя украинцами.


При этом по данным этого же опроса 40% населения говорит на русском языке.
А как мне тут заявил сегодня "укропатриот", русскоязычных украинцев не бывает.
Вот такая петрушка - либо трусы, либо крестик.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:23

Re: Політичні дискусії

Національний склад населення України
тут також є з кого складеється посійськомовне населення
також цікаво як було на початку минулого століття розповсюдження українців.
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mephala
 
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