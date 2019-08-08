Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:38

mephala написав: тобто все населення повинне погодитись на якусь іншу мову окрім української. тільки не зрозуміло як визначити цю згоду всього населення. але якщо хоч один буде проти - то українська мова повинна використовуватись. тобто все населення повинне погодитись на якусь іншу мову окрім української. тільки не зрозуміло як визначити цю згоду всього населення. але якщо хоч один буде проти - то українська мова повинна використовуватись.

Такое чувство, что пять-семь лет назад вы были в настолько юном возрасте, что не имеете понятия как жили люди в многочисленных регионах Украины с региональным языком.Или намеренно занимаетесь троллингом.Двуязычие в этих регионах выражалось в том, что госчиновники в этих регионах должны были общаться с населением на том языке, на котором обращалось к этим госчиновникам население - или на региональном, или на украинском.А основная масса населения, негосчиновники, общалась меж собой на удобном им языке.И не было никаких конфликтов, судебных споров, драк, штрафов, квот и тд.