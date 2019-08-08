Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo написав:Я уже писал, что на момент получения независимости Италии только 3% населения знали итальянский. Чере 100 лет - уже 100%.
это не совсем так: то что назвали итальянским языком это был тосканский диалект, а в регионе Тоскана прожилавало несколько больше чем 3% населения, а в большинстве остальных регионов говорили и кстати через 100 лет продолжают говорить на других диалектах итальянского языка или как его раньше называли народной латыни...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
mephala написав:тобто все населення повинне погодитись на якусь іншу мову окрім української. тільки не зрозуміло як визначити цю згоду всього населення. але якщо хоч один буде проти - то українська мова повинна використовуватись.
Такое чувство, что пять-семь лет назад вы были в настолько юном возрасте, что не имеете понятия как жили люди в многочисленных регионах Украины с региональным языком. Или намеренно занимаетесь троллингом.
Двуязычие в этих регионах выражалось в том, что госчиновники в этих регионах должны были общаться с населением на том языке, на котором обращалось к этим госчиновникам население - или на региональном, или на украинском. А основная масса населения, негосчиновники, общалась меж собой на удобном им языке. И не было никаких конфликтов, судебных споров, драк, штрафов, квот и тд.
Тракторист написав:в любом случае больше 20% населения Украины не украинцы по национальности...
По данным социологических опросов 93% населения Украины считают себя украинцами. Я думаю никому не хочется ассоциировать себя с русским, чтоб тебя во всем мире презирали, плевали в след и называли русской свиньей. С удовольствием выучат и тотально заговорят. Я уже писал, что на момент получения независимости Италии только 3% населения знали итальянский. Чере 100 лет - уже 100%. Тем более что через 100 лет России уже не будет и в помине, а на ее территориях будут доминировать китайский и английский.
Как всегда - РЕДКОСТНАЯ ЕРЕСЬ. Любопытно, ОТ КОГО И КОГДА ИТАЛИЯ получила независимость?
Тракторист написав:в любом случае больше 20% населения Украины не украинцы по национальности...
По данным социологических опросов 93% населения Украины считают себя украинцами. Я думаю никому не хочется ассоциировать себя с русским, чтоб тебя во всем мире презирали, плевали в след и называли русской свиньей. С удовольствием выучат и тотально заговорят. Я уже писал, что на момент получения независимости Италии только 3% населения знали итальянский. Чере 100 лет - уже 100%. Тем более что через 100 лет России уже не будет и в помине, а на ее территориях будут доминировать китайский и английский.
Как всегда - РЕДКОСТНАЯ ЕРЕСЬ. Любопытно, ОТ КОГО И КОГДА ИТАЛИЯ получила независимость?
від Московії???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Волгарь написав:Как всегда - РЕДКОСТНАЯ ЕРЕСЬ. Любопытно, ОТ КОГО И КОГДА ИТАЛИЯ получила независимость?
очевидно имеется ввиду тот период, когда север нынешней Италии был освобождён Наполеоном от Австро-Венгии и впервые было создано королевство Италия,которое опять успешно распалось после того как у Наполеона начались проблемы, а в современном виде Италия была образована лет через 50 в результате завоевания севером более южных регионов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен