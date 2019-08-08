Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:30

freeze написав: Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ?

А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом.

На следующих выборах вообще в парламент не попадете.

И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже. Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ?А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом.На следующих выборах вообще в парламент не попадете.И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже.

Вы, как обычно, описываете свою выдуманную реальность. "Телячью мову" я вам уже привел. И не могу это писать на ваш склероз.Региональные языки, ну ок. У меня есть предложения к новому закону. Вы у нас в штабе СН ошиваетесь, можете даже подать это как свою инициативу, я не обижусь1) На территории, где хотят свой региональный язык, должно проживать большинство именно это национальности. Вопрос, как устанавливать национальность ? в пачпорте такой графы нет, опросом ? тут же вспоминается анекдот про Виллариба и Виллабаджа и размер. Где опрашивали, а где меряли2) Ну ок, прошли п.1, выяснили, что в районе Р, проживает большинство национальности А3) Выносится вопрос на референдум. Простое решение сель-рай-го-облсовета не прокатывает. У нас же должна быть народная власть. Поэтому референдум. Но у нас в законе не прописан региональный референдум. А если и пропишут такой закон, то по региональному языку, не менее 75% проголосовавших. Чтобы остальные жители не были ущемлены.4) Прошли п.1-3. А государственный язык никуда не делся. Поэтому, законодательная документация, бланки обращения в гос.органы, суды и прочее, на двух языках - региональном и государственном. А это расходы и эти расходы должны ложится именно на региональный бюджет. Если громада захотела свой региональный язык, то и сами должны же оплачивать свои хотелки. Но региональный бюджет - это и медицина, и образования, и дороги, и много чего другого.А когда хотят региональный язык, вместо государственного - это не вариант