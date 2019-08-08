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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3761376237633764>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:20

  Волгарь написав:
  Libo написав:
  Тракторист написав:в любом случае больше 20% населения Украины не украинцы по национальности...




По данным социологических опросов 93% населения Украины считают себя украинцами.
Я думаю никому не хочется ассоциировать себя с русским, чтоб тебя во всем мире презирали, плевали в след и называли русской свиньей.
С удовольствием выучат и тотально заговорят.
Я уже писал, что на момент получения независимости Италии только 3% населения знали итальянский. Чере 100 лет - уже 100%.
Тем более что через 100 лет России уже не будет и в помине, а на ее территориях будут доминировать китайский и английский. 8)

Как всегда - РЕДКОСТНАЯ ЕРЕСЬ. Любопытно, ОТ КОГО И КОГДА ИТАЛИЯ получила независимость?


Гарибальди, война за независимость, объединение Италии... Вспомнил, не? :D
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:26

  yanyura написав:И о серьезном:
09.08.2019
Подготовительная депутатская группа по подготовке первого заседания Верховной Рады IX созыва приняла решение о проведении такого заседания 29 августа.

"Наша политическая сила предлагает провести первое заседание Верховной Рады 9-го созыва 29 августа", - сообщил возглавляющий эту группу избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на заседании в пятницу.

Он поставил это предложение на голосование, и большинство членов группы поддержало его.

https://interfax.com.ua/news/political/606406.html


Ну правильно, это ж прошлую Раду можно было обзывать "ушедшими на каникулы бездельниками".

А это новая Рада, теперь все по другому, все диджитал, они не отдыхают, а рекреацируют! :mrgreen:

Тем более им нужна передышка после скакания на одной ножке в Трускавце.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:47

  freeze написав:
  mephala написав:тобто все населення повинне погодитись на якусь іншу мову окрім української. тільки не зрозуміло як визначити цю згоду всього населення. але якщо хоч один буде проти - то українська мова повинна використовуватись.


Такое чувство, что пять-семь лет назад вы были в настолько юном возрасте, что не имеете понятия как жили люди в многочисленных регионах Украины с региональным языком.
Или намеренно занимаетесь троллингом.

Двуязычие в этих регионах выражалось в том, что госчиновники в этих регионах должны были общаться с населением на том языке, на котором обращалось к этим госчиновникам население - или на региональном, или на украинском.
А основная масса населения, негосчиновники, общалась меж собой на удобном им языке.
И не было никаких конфликтов, судебных споров, драк, штрафов, квот и тд.

5-7 років назад це ви маєте на увазі під час дії закону який прийняли в 2012 році?
ну й добре що його відмінили.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:51

  mephala написав:
  freeze написав:
  mephala написав:тобто все населення повинне погодитись на якусь іншу мову окрім української. тільки не зрозуміло як визначити цю згоду всього населення. але якщо хоч один буде проти - то українська мова повинна використовуватись.


Такое чувство, что пять-семь лет назад вы были в настолько юном возрасте, что не имеете понятия как жили люди в многочисленных регионах Украины с региональным языком.
Или намеренно занимаетесь троллингом.

Двуязычие в этих регионах выражалось в том, что госчиновники в этих регионах должны были общаться с населением на том языке, на котором обращалось к этим госчиновникам население - или на региональном, или на украинском.
А основная масса населения, негосчиновники, общалась меж собой на удобном им языке.
И не было никаких конфликтов, судебных споров, драк, штрафов, квот и тд.

5-7 років назад це ви маєте на увазі під час дії закону який прийняли в 2012 році?
ну й добре що його відмінили.


Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ?
А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом.
На следующих выборах вообще в парламент не попадете.
И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:05

  freeze написав:
  mephala написав:тобто все населення повинне погодитись на якусь іншу мову окрім української. тільки не зрозуміло як визначити цю згоду всього населення. але якщо хоч один буде проти - то українська мова повинна використовуватись.


Такое чувство, что пять-семь лет назад вы были в настолько юном возрасте, что не имеете понятия как жили люди в многочисленных регионах Украины с региональным языком.
Или намеренно занимаетесь троллингом.

Двуязычие в этих регионах выражалось в том, что госчиновники в этих регионах должны были общаться с населением на том языке, на котором обращалось к этим госчиновникам население - или на региональном, или на украинском.
А основная масса населения, негосчиновники, общалась меж собой на удобном им языке.
И не было никаких конфликтов, судебных споров, драк, штрафов, квот и тд.

За "телячью мову" пострадал уже не только инспектор ГАИ Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/video/video-novini/za ... r-gai.html
да, да, не было :) И это только пример, который получил широкую огласку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:15

  freeze написав:Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ?
А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом.
На следующих выборах вообще в парламент не попадете.
И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже.

самі по собі регіональні мови це добре
але то які властивості були присвоєні їм в законі - це не регіональні мови. це витіснення державної мови в угоду російської. читайте хоча б вікі яку даєте чи що.
і жили люди без бійок поки діяв як виявилось закон УРСР. а як раз коли був закон від 2012 то і почалися бійки.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:21

Re: Політичні дискусії

mephala написав:
  freeze написав:Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ?
А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом.
На следующих выборах вообще в парламент не попадете.
И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже.

самі по собі регіональні мови це добре
але то які властивості були присвоєні їм в законі - це не регіональні мови. це витіснення державної мови в угоду російської. читайте хоча б вікі яку даєте чи що.
і жили люди без бійок поки діяв як виявилось закон УРСР. а як раз коли був закон від 2012 то і почалися бійки.


Какие языковые войны были в 2012-2013 году ? Опять ерунду пишите.
Чем вам персонально мешал факт, что жители болградского района могли общаться в органах госвласти на болгарском языке ?
Там болгары со средневековья жили, когда еще там и украинцев не наблюдали от слова совсем.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:25

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:https://ru.tsn.ua/video/video-novini/za-telyachyu-movu-postradal-uzhe-ne-tolko-inspektor-gai.html[/url]
да, да, не было :) И это только пример, который получил широкую огласку


Какое отношение оскорбление и хамство имеет к региональным языкам ? Оскорбление и унижение по языковому, религиозному или национальному признаку сразу штраф или 15 суток работ.
У вас непроходящие искривления причинно-следственних связей.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:30

  freeze написав:Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ?
А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом.
На следующих выборах вообще в парламент не попадете.
И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже.

Вы, как обычно, описываете свою выдуманную реальность. "Телячью мову" я вам уже привел. И не могу это писать на ваш склероз.
Региональные языки, ну ок. У меня есть предложения к новому закону. Вы у нас в штабе СН ошиваетесь, можете даже подать это как свою инициативу, я не обижусь :)
1) На территории, где хотят свой региональный язык, должно проживать большинство именно это национальности. Вопрос, как устанавливать национальность ? в пачпорте такой графы нет, опросом ? тут же вспоминается анекдот про Виллариба и Виллабаджа и размер. Где опрашивали, а где меряли
2) Ну ок, прошли п.1, выяснили, что в районе Р, проживает большинство национальности А
3) Выносится вопрос на референдум. Простое решение сель-рай-го-облсовета не прокатывает. У нас же должна быть народная власть. Поэтому референдум. Но у нас в законе не прописан региональный референдум. А если и пропишут такой закон, то по региональному языку, не менее 75% проголосовавших. Чтобы остальные жители не были ущемлены.
4) Прошли п.1-3. А государственный язык никуда не делся. Поэтому, законодательная документация, бланки обращения в гос.органы, суды и прочее, на двух языках - региональном и государственном. А это расходы и эти расходы должны ложится именно на региональный бюджет. Если громада захотела свой региональный язык, то и сами должны же оплачивать свои хотелки. Но региональный бюджет - это и медицина, и образования, и дороги, и много чего другого.

А когда хотят региональный язык, вместо государственного - это не вариант
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:33

  freeze написав:
pesikot написав:https://ru.tsn.ua/video/video-novini/za-telyachyu-movu-postradal-uzhe-ne-tolko-inspektor-gai.html[/url]
да, да, не было :) И это только пример, который получил широкую огласку


Какое отношение оскорбление и хамство имеет к региональным языкам ? Оскорбление и унижение по языковому, религиозному или национальному признаку сразу штраф или 15 суток работ.
У вас непроходящие искривления причинно-следственних связей.

Этот гаишник был осужден по данной статье ? нет
Гаишник государственный служащий ? да
Это к вопросу, что не было никаких судов, драк и прочего по языковому признаку.
Но у вас причинно-следственные связи явно нарушены :) Ну и временной амнезией страдаете :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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