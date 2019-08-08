Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав:в любом случае больше 20% населения Украины не украинцы по национальности...
По данным социологических опросов 93% населения Украины считают себя украинцами. Я думаю никому не хочется ассоциировать себя с русским, чтоб тебя во всем мире презирали, плевали в след и называли русской свиньей. С удовольствием выучат и тотально заговорят. Я уже писал, что на момент получения независимости Италии только 3% населения знали итальянский. Чере 100 лет - уже 100%. Тем более что через 100 лет России уже не будет и в помине, а на ее территориях будут доминировать китайский и английский.
Как всегда - РЕДКОСТНАЯ ЕРЕСЬ. Любопытно, ОТ КОГО И КОГДА ИТАЛИЯ получила независимость?
Гарибальди, война за независимость, объединение Италии... Вспомнил, не?
09.08.2019 Подготовительная депутатская группа по подготовке первого заседания Верховной Рады IX созыва приняла решение о проведении такого заседания 29 августа.
"Наша политическая сила предлагает провести первое заседание Верховной Рады 9-го созыва 29 августа", - сообщил возглавляющий эту группу избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на заседании в пятницу.
Он поставил это предложение на голосование, и большинство членов группы поддержало его.
mephala написав:тобто все населення повинне погодитись на якусь іншу мову окрім української. тільки не зрозуміло як визначити цю згоду всього населення. але якщо хоч один буде проти - то українська мова повинна використовуватись.
Такое чувство, что пять-семь лет назад вы были в настолько юном возрасте, что не имеете понятия как жили люди в многочисленных регионах Украины с региональным языком. Или намеренно занимаетесь троллингом.
Двуязычие в этих регионах выражалось в том, что госчиновники в этих регионах должны были общаться с населением на том языке, на котором обращалось к этим госчиновникам население - или на региональном, или на украинском. А основная масса населения, негосчиновники, общалась меж собой на удобном им языке. И не было никаких конфликтов, судебных споров, драк, штрафов, квот и тд.
5-7 років назад це ви маєте на увазі під час дії закону який прийняли в 2012 році? ну й добре що його відмінили.
mephala написав:тобто все населення повинне погодитись на якусь іншу мову окрім української. тільки не зрозуміло як визначити цю згоду всього населення. але якщо хоч один буде проти - то українська мова повинна використовуватись.
Такое чувство, что пять-семь лет назад вы были в настолько юном возрасте, что не имеете понятия как жили люди в многочисленных регионах Украины с региональным языком. Или намеренно занимаетесь троллингом.
Двуязычие в этих регионах выражалось в том, что госчиновники в этих регионах должны были общаться с населением на том языке, на котором обращалось к этим госчиновникам население - или на региональном, или на украинском. А основная масса населения, негосчиновники, общалась меж собой на удобном им языке. И не было никаких конфликтов, судебных споров, драк, штрафов, квот и тд.
5-7 років назад це ви маєте на увазі під час дії закону який прийняли в 2012 році? ну й добре що його відмінили.
Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ? А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом. На следующих выборах вообще в парламент не попадете. И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже.
mephala написав:тобто все населення повинне погодитись на якусь іншу мову окрім української. тільки не зрозуміло як визначити цю згоду всього населення. але якщо хоч один буде проти - то українська мова повинна використовуватись.
Такое чувство, что пять-семь лет назад вы были в настолько юном возрасте, что не имеете понятия как жили люди в многочисленных регионах Украины с региональным языком. Или намеренно занимаетесь троллингом.
Двуязычие в этих регионах выражалось в том, что госчиновники в этих регионах должны были общаться с населением на том языке, на котором обращалось к этим госчиновникам население - или на региональном, или на украинском. А основная масса населения, негосчиновники, общалась меж собой на удобном им языке. И не было никаких конфликтов, судебных споров, драк, штрафов, квот и тд.
freeze написав:Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ? А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом. На следующих выборах вообще в парламент не попадете. И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже.
самі по собі регіональні мови це добре але то які властивості були присвоєні їм в законі - це не регіональні мови. це витіснення державної мови в угоду російської. читайте хоча б вікі яку даєте чи що. і жили люди без бійок поки діяв як виявилось закон УРСР. а як раз коли був закон від 2012 то і почалися бійки.
freeze написав:Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ? А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом. На следующих выборах вообще в парламент не попадете. И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже.
самі по собі регіональні мови це добре але то які властивості були присвоєні їм в законі - це не регіональні мови. це витіснення державної мови в угоду російської. читайте хоча б вікі яку даєте чи що. і жили люди без бійок поки діяв як виявилось закон УРСР. а як раз коли був закон від 2012 то і почалися бійки.
Какие языковые войны были в 2012-2013 году ? Опять ерунду пишите. Чем вам персонально мешал факт, что жители болградского района могли общаться в органах госвласти на болгарском языке ? Там болгары со средневековья жили, когда еще там и украинцев не наблюдали от слова совсем.
pesikot написав:https://ru.tsn.ua/video/video-novini/za-telyachyu-movu-postradal-uzhe-ne-tolko-inspektor-gai.html[/url] да, да, не было И это только пример, который получил широкую огласку
Какое отношение оскорбление и хамство имеет к региональным языкам ? Оскорбление и унижение по языковому, религиозному или национальному признаку сразу штраф или 15 суток работ. У вас непроходящие искривления причинно-следственних связей.
freeze написав:Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ? А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом. На следующих выборах вообще в парламент не попадете. И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже.
Вы, как обычно, описываете свою выдуманную реальность. "Телячью мову" я вам уже привел. И не могу это писать на ваш склероз. Региональные языки, ну ок. У меня есть предложения к новому закону. Вы у нас в штабе СН ошиваетесь, можете даже подать это как свою инициативу, я не обижусь 1) На территории, где хотят свой региональный язык, должно проживать большинство именно это национальности. Вопрос, как устанавливать национальность ? в пачпорте такой графы нет, опросом ? тут же вспоминается анекдот про Виллариба и Виллабаджа и размер. Где опрашивали, а где меряли 2) Ну ок, прошли п.1, выяснили, что в районе Р, проживает большинство национальности А 3) Выносится вопрос на референдум. Простое решение сель-рай-го-облсовета не прокатывает. У нас же должна быть народная власть. Поэтому референдум. Но у нас в законе не прописан региональный референдум. А если и пропишут такой закон, то по региональному языку, не менее 75% проголосовавших. Чтобы остальные жители не были ущемлены. 4) Прошли п.1-3. А государственный язык никуда не делся. Поэтому, законодательная документация, бланки обращения в гос.органы, суды и прочее, на двух языках - региональном и государственном. А это расходы и эти расходы должны ложится именно на региональный бюджет. Если громада захотела свой региональный язык, то и сами должны же оплачивать свои хотелки. Но региональный бюджет - это и медицина, и образования, и дороги, и много чего другого.
А когда хотят региональный язык, вместо государственного - это не вариант
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:https://ru.tsn.ua/video/video-novini/za-telyachyu-movu-postradal-uzhe-ne-tolko-inspektor-gai.html[/url] да, да, не было И это только пример, который получил широкую огласку
Какое отношение оскорбление и хамство имеет к региональным языкам ? Оскорбление и унижение по языковому, религиозному или национальному признаку сразу штраф или 15 суток работ. У вас непроходящие искривления причинно-следственних связей.
Этот гаишник был осужден по данной статье ? нет Гаишник государственный служащий ? да Это к вопросу, что не было никаких судов, драк и прочего по языковому признаку. Но у вас причинно-следственные связи явно нарушены Ну и временной амнезией страдаете
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой