freeze написав:mephala написав:freeze написав:Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ?
А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом.
На следующих выборах вообще в парламент не попадете.
И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже.
самі по собі регіональні мови це добре
але то які властивості були присвоєні їм в законі - це не регіональні мови. це витіснення державної мови в угоду російської. читайте хоча б вікі яку даєте чи що.
і жили люди без бійок поки діяв як виявилось закон УРСР. а як раз коли був закон від 2012 то і почалися бійки.
Какие языковые войны были в 2012-2013 году ? Опять ерунду пишите.
Чем вам персонально мешал факт, что жители болградского района могли общаться в органах госвласти на болгарском языке ?
Там болгары со средневековья жили, когда еще там и украинцев не наблюдали от слова совсем.
просто наведу цитати з закону. де російську мову поставили зверху над усіма іншими регіональними мовами. це так - щоб розуміти для чого цей закон протягували.
коли під прикриттям багатонаціональної країни одних ставили над усіма.
Стаття 11. Мова роботи, діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування
5. Тексти офіційних оголошень, повідомлень виконуються державною мовою. У межах території, на якій відповідно до умов частини третьої статті 8 цього Закону поширена регіональна мова (мови), за рішенням місцевої ради такі тексти можуть розповсюджуватися у перекладі цією регіональною або російською мовою (мовами)
Стаття 22. Мова у сфері інформатики
1. Основними мовами інформатики в Україні є українська, російська та англійська мови. Комп'ютерні системи та їх програмне забезпечення, що використовуються органами державної влади і органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами та організаціями, повинні забезпечуватися можливістю обробляти україномовні, російськомовні та англомовні тексти. У державних комп'ютерних системах та їх програмному забезпеченні можуть вільно використовуватися інші мови.