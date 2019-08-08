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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3761376237633764

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:44

  freeze написав:
mephala написав:
  freeze написав:Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ?
А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом.
На следующих выборах вообще в парламент не попадете.
И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже.

самі по собі регіональні мови це добре
але то які властивості були присвоєні їм в законі - це не регіональні мови. це витіснення державної мови в угоду російської. читайте хоча б вікі яку даєте чи що.
і жили люди без бійок поки діяв як виявилось закон УРСР. а як раз коли був закон від 2012 то і почалися бійки.


Какие языковые войны были в 2012-2013 году ? Опять ерунду пишите.
Чем вам персонально мешал факт, что жители болградского района могли общаться в органах госвласти на болгарском языке ?
Там болгары со средневековья жили, когда еще там и украинцев не наблюдали от слова совсем.

просто наведу цитати з закону. де російську мову поставили зверху над усіма іншими регіональними мовами. це так - щоб розуміти для чого цей закон протягували.
коли під прикриттям багатонаціональної країни одних ставили над усіма.

Стаття 11. Мова роботи, діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування
5. Тексти офіційних оголошень, повідомлень виконуються державною мовою. У межах території, на якій відповідно до умов частини третьої статті 8 цього Закону поширена регіональна мова (мови), за рішенням місцевої ради такі тексти можуть розповсюджуватися у перекладі цією регіональною або російською мовою (мовами)


Стаття 22. Мова у сфері інформатики
1. Основними мовами інформатики в Україні є українська, російська та англійська мови. Комп'ютерні системи та їх програмне забезпечення, що використовуються органами державної влади і органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами та організаціями, повинні забезпечуватися можливістю обробляти україномовні, російськомовні та англомовні тексти. У державних комп'ютерних системах та їх програмному забезпеченні можуть вільно використовуватися інші мови.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 09 сер, 2019 17:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:45

  mephala написав:
  freeze написав:Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ?
А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом.
На следующих выборах вообще в парламент не попадете.
И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже.

самі по собі регіональні мови це добре
але то які властивості були присвоєні їм в законі - це не регіональні мови. це витіснення державної мови в угоду російської. читайте хоча б вікі яку даєте чи що.
і жили люди без бійок поки діяв як виявилось закон УРСР. а як раз коли був закон від 2012 то і почалися бійки.

проблемы с языком возникли не в 2012, а в 2004 когда рвущиеся к власти начали раскалывать страну в том числе и по языковому принципу...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:53

  Тракторист написав:проблемы с языком возникли не в 2012, а в 2004 когда рвущиеся к власти начали раскалывать страну в том числе и по языковому принципу...

Это вы точно описали, именно в 2004 впервые появились картинки с Ющенко в форме СС и картинкой разделения Украины на сорта населения.
Напомнить от какой стороны были эти картинки ? Или сами вспомните
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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