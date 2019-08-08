Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3762376337643765> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:44 freeze написав: mephala написав: freeze написав: Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ?

А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом.

На следующих выборах вообще в парламент не попадете.

И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже. Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ?А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом.На следующих выборах вообще в парламент не попадете.И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже.

самі по собі регіональні мови це добре

але то які властивості були присвоєні їм в законі - це не регіональні мови. це витіснення державної мови в угоду російської. читайте хоча б вікі яку даєте чи що.

і жили люди без бійок поки діяв як виявилось закон УРСР. а як раз коли був закон від 2012 то і почалися бійки. самі по собі регіональні мови це добреале то які властивості були присвоєні їм в законі - це не регіональні мови. це витіснення державної мови в угоду російської. читайте хоча б вікі яку даєте чи що.і жили люди без бійок поки діяв як виявилось закон УРСР. а як раз коли був закон від 2012 то і почалися бійки.



Какие языковые войны были в 2012-2013 году ? Опять ерунду пишите.

Чем вам персонально мешал факт, что жители болградского района могли общаться в органах госвласти на болгарском языке ?

Там болгары со средневековья жили, когда еще там и украинцев не наблюдали от слова совсем. Какие языковые войны были в 2012-2013 году ? Опять ерунду пишите.Чем вам персонально мешал факт, что жители болградского района могли общаться в органах госвласти на болгарском языке ?Там болгары со средневековья жили, когда еще там и украинцев не наблюдали от слова совсем.

просто наведу цитати з закону. де російську мову поставили зверху над усіма іншими регіональними мовами. це так - щоб розуміти для чого цей закон протягували.

коли під прикриттям багатонаціональної країни одних ставили над усіма.



Стаття 11. Мова роботи, діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування

5. Тексти офіційних оголошень, повідомлень виконуються державною мовою. У межах території, на якій відповідно до умов частини третьої статті 8 цього Закону поширена регіональна мова (мови), за рішенням місцевої ради такі тексти можуть розповсюджуватися у перекладі цією регіональною або російською мовою (мовами)





Стаття 22. Мова у сфері інформатики

1. Основними мовами інформатики в Україні є українська, російська та англійська мови. Комп'ютерні системи та їх програмне забезпечення, що використовуються органами державної влади і органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами та організаціями, повинні забезпечуватися можливістю обробляти україномовні, російськомовні та англомовні тексти. У державних комп'ютерних системах та їх програмному забезпеченні можуть вільно використовуватися інші мови. просто наведу цитати з закону. де російську мову поставили зверху над усіма іншими регіональними мовами. це так - щоб розуміти для чого цей закон протягували.коли під прикриттям багатонаціональної країни одних ставили над усіма.Стаття 11. Мова роботи, діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування5. Тексти офіційних оголошень, повідомлень виконуються державною мовою. У межах території, на якій відповідно до умов частини третьої статті 8 цього Закону поширена регіональна мова (мови), за рішенням місцевої ради такі тексти можуть розповсюджуватися у перекладі цією регіональноюСтаття 22. Мова у сфері інформатики1. Основними мовами інформатики в Україні є українська,та англійська мови. Комп'ютерні системи та їх програмне забезпечення, що використовуються органами державної влади і органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами та організаціями, повинні забезпечуватися можливістю обробляти україномовні, російськомовні та англомовні тексти. У державних комп'ютерних системах та їх програмному забезпеченні можуть вільно використовуватися інші мови. Востаннє редагувалось mephala в П'ят 09 сер, 2019 17:48, всього редагувалось 2 разів. mephala Повідомлень: 5158 З нами з: 07.04.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:45 mephala написав: freeze написав: Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ?

А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом.

На следующих выборах вообще в парламент не попадете.

И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже. Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ?А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом.На следующих выборах вообще в парламент не попадете.И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже.

самі по собі регіональні мови це добре

але то які властивості були присвоєні їм в законі - це не регіональні мови. це витіснення державної мови в угоду російської. читайте хоча б вікі яку даєте чи що.

і жили люди без бійок поки діяв як виявилось закон УРСР. а як раз коли був закон від 2012 то і почалися бійки. самі по собі регіональні мови це добреале то які властивості були присвоєні їм в законі - це не регіональні мови. це витіснення державної мови в угоду російської. читайте хоча б вікі яку даєте чи що.і жили люди без бійок поки діяв як виявилось закон УРСР. а як раз коли був закон від 2012 то і почалися бійки.

проблемы с языком возникли не в 2012, а в 2004 когда рвущиеся к власти начали раскалывать страну в том числе и по языковому принципу... проблемы с языком возникли не в 2012, а в 2004 когда рвущиеся к власти начали раскалывать страну в том числе и по языковому принципу... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4112 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:53 Тракторист написав: проблемы с языком возникли не в 2012, а в 2004 когда рвущиеся к власти начали раскалывать страну в том числе и по языковому принципу... проблемы с языком возникли не в 2012, а в 2004 когда рвущиеся к власти начали раскалывать страну в том числе и по языковому принципу...

Это вы точно описали, именно в 2004 впервые появились картинки с Ющенко в форме СС и картинкой разделения Украины на сорта населения.

Напомнить от какой стороны были эти картинки ? Или сами вспомните

И про Януковича, рвущего к власти, вы скромно умолчали. Хотя он и был просто инструментом Это вы точно описали, именно в 2004 впервые появились картинки с Ющенко в форме СС и картинкой разделения Украины на сорта населения.Напомнить от какой стороны были эти картинки ? Или сами вспомнитеИ про Януковича, рвущего к власти, вы скромно умолчали. Хотя он и был просто инструментом Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 09 сер, 2019 17:57, всього редагувалось 1 раз. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2804 З нами з: 31.08.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 752 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:56 mephala написав: просто наведу цитати з закону. де російську мову поставили зверху над усіма іншими регіональними мовами. це так - щоб розуміти для чого цей закон протягували.

коли під прикриттям багатонаціональної країни одних ставили над усіма. просто наведу цитати з закону. де російську мову поставили зверху над усіма іншими регіональними мовами. це так - щоб розуміти для чого цей закон протягували.коли під прикриттям багатонаціональної країни одних ставили над усіма.

А самое интересное, что принимался закон о региональных языках от 2012 года и отменялся в 2014 году, одним и тем же составом ВР.

Но сей факт любители России старательно не замечает, ведь важнее раздуть языковый вопрос А самое интересное, что принимался закон о региональных языках от 2012 года и отменялся в 2014 году, одним и тем же составом ВР.Но сей факт любители России старательно не замечает, ведь важнее раздуть языковый вопрос "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2804 З нами з: 31.08.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 752 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:05 Re: Політичні дискусії pesikot написав: mephala написав: просто наведу цитати з закону. де російську мову поставили зверху над усіма іншими регіональними мовами. це так - щоб розуміти для чого цей закон протягували.

коли під прикриттям багатонаціональної країни одних ставили над усіма. просто наведу цитати з закону. де російську мову поставили зверху над усіма іншими регіональними мовами. це так - щоб розуміти для чого цей закон протягували.коли під прикриттям багатонаціональної країни одних ставили над усіма.

А самое интересное, что принимался закон о региональных языках от 2012 года и отменялся в 2014 году, одним и тем же составом ВР.

Но сей факт любители России старательно не замечает, ведь важнее раздуть языковый вопрос А самое интересное, что принимался закон о региональных языках от 2012 года и отменялся в 2014 году, одним и тем же составом ВР.Но сей факт любители России старательно не замечает, ведь важнее раздуть языковый вопрос



У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.

Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко, а также всякие клоуны типа бывшей коммунистки Фарион и прочих.

В программе Слуги народа тема языков и религий не педалировалась от слова совсем.



Так что языковый вопрос раздули вполне конкретные персонажи из бывших провластных. У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко, а также всякие клоуны типа бывшей коммунистки Фарион и прочих.В программе Слуги народа тема языков и религий не педалировалась от слова совсем.Так что языковый вопрос раздули вполне конкретные персонажи из бывших провластных. freeze 4 Повідомлень: 12447 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3623 раз. Подякували: 5278 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:20 freeze написав: У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.

Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко, а также всякие клоуны типа бывшей коммунистки Фарион и прочих.

В программе Слуги народа тема языков и религий не педалировалась от слова совсем.



Так что языковый вопрос раздули вполне конкретные персонажи из бывших провластных. У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко, а также всякие клоуны типа бывшей коммунистки Фарион и прочих.В программе Слуги народа тема языков и религий не педалировалась от слова совсем.Так что языковый вопрос раздули вполне конкретные персонажи из бывших провластных.

Понимаю, с региональными языками не прокатило. Начали откровенно хамить. Понимаю, с региональными языками не прокатило. Начали откровенно хамить. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2804 З нами з: 31.08.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 752 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:28 Re: Політичні дискусії "Тем временем в замке у Шефа"

Сколько не писали, что Порошенко сбежал из Украины, писали, примерно с 2014 года. И вот недавно тоже писали, мол, испугался ГБР и сбежал.

Даже подсчитывали вес долларов, которые в самолет загружены.

И тут такой облом. Порошенко вернулся в Украину "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2804 З нами з: 31.08.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 752 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:34 AlexxK написав: Гарибальди, война за независимость, объединение Италии... Гарибальди, война за независимость, объединение Италии...

Национальный итальянский миф гласит, что все итальянцы мечтали об этой свободе. Но в реальности за будущую Италию в основном воевали французы. Правда, не на шару... Национальный итальянский миф гласит, что все итальянцы мечтали об этой свободе. Но в реальности за будущую Италию в основном воевали французы. Правда, не на шару... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4112 З нами з: 06.08.08 Подякував: 234 раз. Подякували: 667 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:40 freeze написав: pesikot написав: mephala написав: просто наведу цитати з закону. де російську мову поставили зверху над усіма іншими регіональними мовами. це так - щоб розуміти для чого цей закон протягували.

коли під прикриттям багатонаціональної країни одних ставили над усіма. просто наведу цитати з закону. де російську мову поставили зверху над усіма іншими регіональними мовами. це так - щоб розуміти для чого цей закон протягували.коли під прикриттям багатонаціональної країни одних ставили над усіма.

А самое интересное, что принимался закон о региональных языках от 2012 года и отменялся в 2014 году, одним и тем же составом ВР.

Но сей факт любители России старательно не замечает, ведь важнее раздуть языковый вопрос А самое интересное, что принимался закон о региональных языках от 2012 года и отменялся в 2014 году, одним и тем же составом ВР.Но сей факт любители России старательно не замечает, ведь важнее раздуть языковый вопрос



У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.

Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко



В 2012-м или в 2004-м? В 2012-м или в 2004-м? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4705 З нами з: 07.04.17 Подякував: 426 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:41 pesikot написав: "Тем временем в замке у Шефа"

Сколько не писали, что Порошенко сбежал из Украины, писали, примерно с 2014 года. И вот недавно тоже писали, мол, испугался ГБР и сбежал.

Даже подсчитывали вес долларов, которые в самолет загружены.

И тут такой облом. Порошенко вернулся в Украину "Тем временем в замке у Шефа"Сколько не писали, что Порошенко сбежал из Украины, писали, примерно с 2014 года. И вот недавно тоже писали, мол, испугался ГБР и сбежал.Даже подсчитывали вес долларов, которые в самолет загружены.И тут такой облом. Порошенко вернулся в Украину



У них уже другие выдумки, они тешат себя "уголовным делом" в Панаме. У них уже другие выдумки, они тешат себя "уголовным делом" в Панаме. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4705 З нами з: 07.04.17 Подякував: 426 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3762376337643765> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: AlexxK і 1 гістьМодератори: ТупУм