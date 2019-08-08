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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:44
freeze написав: mephala написав: freeze написав:
Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ?
А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом.
На следующих выборах вообще в парламент не попадете.
И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже.
самі по собі регіональні мови це добре
але то які властивості були присвоєні їм в законі - це не регіональні мови. це витіснення державної мови в угоду російської. читайте хоча б вікі яку даєте чи що.
і жили люди без бійок поки діяв як виявилось закон УРСР. а як раз коли був закон від 2012 то і почалися бійки.
Какие языковые войны были в 2012-2013 году ? Опять ерунду пишите.
Чем вам персонально мешал факт, что жители болградского района могли общаться в органах госвласти на болгарском языке ?
Там болгары со средневековья жили, когда еще там и украинцев не наблюдали от слова совсем.
просто наведу цитати з закону. де російську мову поставили зверху над усіма іншими регіональними мовами. це так - щоб розуміти для чого цей закон протягували.
коли під прикриттям багатонаціональної країни одних ставили над усіма.
Стаття 11. Мова роботи, діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування
5. Тексти офіційних оголошень, повідомлень виконуються державною мовою. У межах території, на якій відповідно до умов частини третьої статті 8 цього Закону поширена регіональна мова (мови), за рішенням місцевої ради такі тексти можуть розповсюджуватися у перекладі цією регіональною або російською мовою (мовами)
Стаття 22. Мова у сфері інформатики
1. Основними мовами інформатики в Україні є українська, російська
та англійська мови. Комп'ютерні системи та їх програмне забезпечення, що використовуються органами державної влади і органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами та організаціями, повинні забезпечуватися можливістю обробляти україномовні, російськомовні та англомовні тексти. У державних комп'ютерних системах та їх програмному забезпеченні можуть вільно використовуватися інші мови.
Востаннє редагувалось mephala
в П'ят 09 сер, 2019 17:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:45
mephala написав: freeze написав:
Вам то персонально чем мешали региональные языки ? Жили люди себе нормально без склок и драк, надо обязательно всех нагнуть под свои желания ?
А теперь вы удивляетесь, почему вас тролят словом 8-процентники. И поделом.
На следующих выборах вообще в парламент не попадете.
И так и не сможете понять почему вы всё ниже и ниже.
самі по собі регіональні мови це добре
але то які властивості були присвоєні їм в законі - це не регіональні мови. це витіснення державної мови в угоду російської. читайте хоча б вікі яку даєте чи що.
і жили люди без бійок поки діяв як виявилось закон УРСР. а як раз коли був закон від 2012 то і почалися бійки.
проблемы с языком возникли не в 2012, а в 2004 когда рвущиеся к власти начали раскалывать страну в том числе и по языковому принципу...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:53
Тракторист написав:
проблемы с языком возникли не в 2012, а в 2004 когда рвущиеся к власти начали раскалывать страну в том числе и по языковому принципу...
Это вы точно описали, именно в 2004 впервые появились картинки с Ющенко в форме СС и картинкой разделения Украины на сорта населения.
Напомнить от какой стороны были эти картинки ? Или сами вспомните
И про Януковича, рвущего к власти, вы скромно умолчали. Хотя он и был просто инструментом
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 09 сер, 2019 17:57, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:56
mephala написав:
просто наведу цитати з закону. де російську мову поставили зверху над усіма іншими регіональними мовами. це так - щоб розуміти для чого цей закон протягували.
коли під прикриттям багатонаціональної країни одних ставили над усіма.
А самое интересное, что принимался закон о региональных языках от 2012 года и отменялся в 2014 году, одним и тем же составом ВР.
Но сей факт любители России старательно не замечает, ведь важнее раздуть языковый вопрос
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:05
pesikot написав: mephala написав:
просто наведу цитати з закону. де російську мову поставили зверху над усіма іншими регіональними мовами. це так - щоб розуміти для чого цей закон протягували.
коли під прикриттям багатонаціональної країни одних ставили над усіма.
А самое интересное, что принимался закон о региональных языках от 2012 года и отменялся в 2014 году, одним и тем же составом ВР.
Но сей факт любители России старательно не замечает, ведь важнее раздуть языковый вопрос
У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.
Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко, а также всякие клоуны типа бывшей коммунистки Фарион и прочих.
В программе Слуги народа тема языков и религий не педалировалась от слова совсем.
Так что языковый вопрос раздули вполне конкретные персонажи из бывших провластных.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:20
freeze написав:
У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.
Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко, а также всякие клоуны типа бывшей коммунистки Фарион и прочих.
В программе Слуги народа тема языков и религий не педалировалась от слова совсем.
Так что языковый вопрос раздули вполне конкретные персонажи из бывших провластных.
Понимаю, с региональными языками не прокатило. Начали откровенно хамить.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:28
"Тем временем в замке у Шефа"
Сколько не писали, что Порошенко сбежал из Украины, писали, примерно с 2014 года. И вот недавно тоже писали, мол, испугался ГБР и сбежал.
Даже подсчитывали вес долларов, которые в самолет загружены.
И тут такой облом. Порошенко вернулся в Украину
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:34
AlexxK написав:
Гарибальди, война за независимость, объединение Италии...
Национальный итальянский миф гласит, что все итальянцы мечтали об этой свободе. Но в реальности за будущую Италию в основном воевали французы. Правда, не на шару...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:40
freeze написав: pesikot написав: mephala написав:
просто наведу цитати з закону. де російську мову поставили зверху над усіма іншими регіональними мовами. це так - щоб розуміти для чого цей закон протягували.
коли під прикриттям багатонаціональної країни одних ставили над усіма.
А самое интересное, что принимался закон о региональных языках от 2012 года и отменялся в 2014 году, одним и тем же составом ВР.
Но сей факт любители России старательно не замечает, ведь важнее раздуть языковый вопрос
У вас непроходящие искривления причинно-следственных связей.
Истерику с языками поднимали униженные сейчас армовировцы и их босс Порошенко
В 2012-м или в 2004-м?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:41
pesikot написав:
"Тем временем в замке у Шефа"
Сколько не писали, что Порошенко сбежал из Украины, писали, примерно с 2014 года. И вот недавно тоже писали, мол, испугался ГБР и сбежал.
Даже подсчитывали вес долларов, которые в самолет загружены.
И тут такой облом. Порошенко вернулся в Украину
У них уже другие выдумки, они тешат себя "уголовным делом" в Панаме.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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